Spotify on julkistanut tiedot vuoden 2020 kuunnelluimmista artisteista ja kappaleista.

Räppiyhtye JVG on suomalaisten eniten kuuntelema artisti tai yhtye Spotifyssa vuonna 2020.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Jare Brandin ja Ville Gallen muodostama duo sijoittuu listalla kärkipaikoille. Bändi otti ykkössijan listalla myös viime vuonna, ja vuonna 2018 se oli toinen.

Kiinnostavaksi JVG:n ykkössijan tekee se, että toisin kuin vuosina 2019 ja 2018, yhtyeellä ei ollut tänä vuonna yhtäkään uutta jättihittiä.

Vuonna 2019 JVG julkaisi albuminsa Rata/Raitti, jonka kappale Ikuinen vappu oli vuoden 2019 kuunnelluin biisi Spotifyssa. Tähän mennessä sitä on kuunneltu palvelussa jo yli 23 miljoonaa kertaa. Myös levyn toinen single Frisbee menestyi hyvin.

Vuonna 2018 JVG ei virallisesti julkaissut uutta musiikkia, mutta siltä oli ilmestynyt Popkorni-niminen single vain pari päivää ennen vuodenvaihdetta. Siitä tuli yksi koko vuoden isoimmista hiteistä ja vuoden toiseksi kuunnelluin biisi Spotifyssa. Tähän mennessä Popkornia on kuunneltu yli 15 miljoonaa kertaa.

Sen sijaan tänä vuonna julkaistu ainut uusi JVG:n kappale Villi länsi ei ole ollut JVG-mittareilla samanlainen hitti kuin aiempien vuosien kappaleet: tähän mennessä se on kerännyt alle neljä miljoonaa kuuntelukertaa Spotifyssa. Se on toki erittäin hyvä suoritus suomalaiselle kappaleelle, mutta sen avulla ei päästä kärkisijoille vuoden kuunnelluimpien kappaleiden listalla.

Tänä vuonna JVG ottaa siis kärkisijan Suomen kuunnelluimpana nimenä ennen kaikkea vanhan tuotantonsa ansiosta. Yksikään yhtyeen biisi ei ole vuoden kymmenen kuunnelluimman kappaleen joukossa.

Myös listan muut sijat viiden kärjessä menevät tänä vuonna artisteille, jotka eivät ole julkaisseet kuluneena vuonna yhtään Suomen kymmenen kuunnelluimman Spotify-kappaleen joukkoon nousevaa biisiä.

Pyhimys­

Suomen toiseksi kuunnelluin artisti Spotifyssa on Pyhimys, jolta ilmestyi heti vuoden alussa uusi albumi ja joka on senkin jälkeen julkaissut uusia singlejä.

Yksikään uusista kappaleista ei ole saavuttanut Spotifyssa jättisuosiota, ja levyn kappaleista kuunnelluimpia olivat jo viime vuonna julkaistut singlekappaleet. Laaja tarjonta pitää Pyhimyksen kärkisijoilla: viime vuonna hän sijoittui samaisella listalla kolmanneksi.

Listan kärki on varsin yksipuolinen, koska myös kolme muuta sijaa kärkiviisikossa menevät miesräppäreille. Kolmanneksi sijoittuu yhdysvaltalainen konkariartisti Eminem (viime vuonna kahdeksas), neljänneksi Cheek (viime vuonna toinen) ja viidenneksi Gettomasa (viime vuonna yhdeksäs). Yhdelläkään heistä ei ole kappaletta vuoden kymmenen kuunnelluimman biisin joukossa.

Suomen Spotify-kärki näyttää osoittavan sen, että suomalaiset haluavat kuunnella palvelusta tällä hetkellä ennen kaikkea vanhoja tuttuja hittejä. Niinpä yli kaksi vuotta sitten uransa lopettanut Jare Tiihonenkin onnistuu yhä keikkumaan kärkiviisikossa.

Cheek­

Suomen kärkikymmenikön loppupuolelle mahtuu sentään yksi täysin uusi kotimainen nimi, kun tämän vuoden hittitehtailijaksi noussut debyyttiartisti Behm nousee listan kuudennelle sijalle.

Seitsemäs on 21-vuotiaana viime joulukuussa kuollut rap-artisti Juice Wrld, kahdeksas kanadalaismuusikko The Weeknd, yhdeksäs kotimainen rap-konkari Elastinen ja kymmenes pop-tähti Billie Eilish.

Tiedot Spotify-kärkisijoista käyvät ilmi Spotifyn vuosittain julkaisemasta datasta. Spotify kertoo nykyään vuosittain kärkikymmenikön Suomen kuunnelluimmista artisteista.

Muuten yhtiön tiedotuslinja on aina ollut hyvin niukkaa: lukujen yhteydessä ei esimerkiksi kerrota tarkkaa tietoa siitä, miten paljon kappaleita ja artisteja on kuunneltu Suomessa. Yhtiö kommentoi muutenkin hyvin niukasti – jos ollenkaan – tarkempia tietoja esimerkiksi kuuntelumääristä, suosituimmista kappaleista kärkikymmenikön ulkopuolella tai artisteille maksettavista korvauksista.

Tätä juttua varten Spotifyn edustajat eivät suostuneet puhelinhaastatteluun. Spotifylla Suomen kuratoinnista, eli esimerkiksi kotimaisista soittolistoista, vastaava Samuli Väänänen vastasi HS:n kysymyksiin sähköpostitse.

”En valitettavasti ollut tavoitettavissa niin, että olisin voinut kommentoida näitä kysymyksiä tänään puhelimitse, mutta toivon että kirjalliset vastaukseni antavat ymmärrystä siitä, miltä vuosi 2020 näytti Suomessa musiikin kuuntelun kannalta”, Väänänen kirjoittaa.

Väänänen vahvistaa näkemyksen siitä, että vakiintunut suosio pitää tietyt artistit vuodesta toiseen Spotify-kärjessä Suomessa.

”Osa kuunnelluimmista artisteista on sellaisia, joilla on katalogissaan jo useampi albumi, jotka ovat suosittuja ja joiden musiikkia kulutetaan jatkuvasti tasaisen paljon, vaikka uutta musiikkia ei välttämättä olisikaan julkaistu tai vaikka kyseisenä vuonna heiltä ei olisikaan ilmestynyt yksittäistä biisiä, joka striimien puolesta olisi välttämättä noussut viiden kuunnelluimman joukkoon.”

Toisaalta hän pitää esimerkiksi Behmin suosiota osoituksena siitä, että myös uusilla artisteilla on saman tien mahdollisuus nousta kärkisijoille.

Koronavuonna on Väänäsen mukaan kuunneltu aikaisempaa enemmän edellisinä vuosina julkaistua musiikkia.

”Tänä vuonna kuuntelutottumukset ovat olleet hieman aiempaa erilaisia johtuen siitä, että ihmiset ovat viettäneet paljon aikaa kotona. Ihmiset ovat halunneet kuunnella entistä enemmän jo heille ennalta tuttua musiikkia, minkä myötä myös kuuntelu on jakautunut hieman eri tavalla kuin aiempina vuosina.”

Väänäsen mukaan erot esimerkiksi kotimaisten kärkiartistien välillä eivät olleet kokonaiskuuntelumäärissä merkittävän isoja.

Suomen kuunnelluin yksittäinen kappale Spotifyssa vuonna 2020 on räppäri Williamin (oikealta nimeltään Ville Virtanen) kestohitti Penelope, joka on keikkunut lähes koko vuoden ajan Spotifyn kärkisijoilla ja joka rikkoi pisimpään Spotify-ykkösenä olleen kappaleen ennätyksen.

Tähän mennessä sitä on kuunneltu Spotifyssa noin 16,5 miljoonaa kertaa, mutta debyyttilevynsä tänä vuonna julkaisseen nuoren raumalaisräppärin muut kappaleet eivät ole olleet niin suosittuja, että hän olisi päässyt kymmenen kärkeen vuoden kuunnelluimpien artistien listalla.

Toiseksi kuunnelluin kappale Suomessa oli The Weekndin Blinding Lights, ja kolmanneksi nousee Behmin jo viime vuoden syyskuussa julkaisema Hei rakas. Behm on kiistatta vuoden kotimainen hittinikkari, koska hänen kappaleistaan Frida on Spotifyssa vuoden kuudenneksi kuunnelluin ja Tivolit puolestaan seitsemänneksi kuunnelluin.

Behm­

Ensimmäiset seitsemän sijaa ovat The Weekndiä lukuun ottamatta kotimaisten kappaleiden hallussa, koska neljänneksi kuunnelluin kappale Spotifyssa oli Elastisen ja Jenni Vartiaisen Epäröimättä hetkeekään ja viidenneksi kuunnelluin Arttu Wiskarin Tässäkö tää oli.

Räppi hallitsee listaa, koska kärkikymmenikön kolme viimeistä sijaa menevät rap-kappaleille: Saint Jhnin ja Imanbekin biisille Roses, Dababyn ja Roddy Ricchin yhteistuotokselle Rockstar sekä Roddy Ricchin kappaleelle The Box.

Miespuoliset räppärit dominoivat myös Spotifyn maailmanlaajuista listaa. Vuoden 2020 kuunnelluin artisti on Puerto Ricosta kotoisin oleva Bad Bunny, toiseksi nousee kanadalainen Drake ja kolmas on kolumbialainen J Balvin. Neljänneksi sijoittuu Juice Wrld, ja viides on The Weeknd.

Osittain samat nimet ovat esillä myös maailmanlaajuisesti viiden kuunnelluimman kappaleen ja albumin listoilla.

The Weeknd­

Vuoden kuunnelluin kappale maailman­laajuisesti oli The Weekndin Blinding Lights. The Weekndin albumi After Hours on puolestaan maailman toiseksi kuunnelluin albumi Spotifyssa tänä vuonna. Saavutukseen liittyy erityinen piirre suomalaisesta näkökulmasta, sillä suomalainen ohjaaja Anton Tammi on ohjannut The Weekndin levyn kappaleiden musiikkivideot.

Vuoden toiseksi kuunnelluin kappale maailmanlaajuisesti oli Tones and I -laulajan biisi Dance Monkey, kolmas oli Roddy Ricchin The Box, neljäs Saint Jhnin ja Imanbekin Roses ja viides Dua Lipan Don’t Start Now.

Maailmanlaajuisesti kuunnelluin albumi oli Bad Bunnyn levy YHLQMDLG, jota kuunneltiin Spotifyssa yli 3,3 miljardia kertaa. Muut kärkisijat menevät The Weekndin lisäksi Post Malonelle, Harry Stylesille ja Dua Lipalle.

Spotify listasi myös vuoden kuunnelluimat podcastit Spotifyssa. Suomessa ykköseksi nousi rikospodcast Jäljillä, toiseksi Sita Salmisen ja Veronica Verhon Poks-podcast ja kolmanneksi Antti Holman Auta Antti.

Maailmanlaajuisesti kuunnelluin podcast oli The Joe Rogan Experience, toiseksi kuunnelluin oli Ted Talks Daily ja kolmanneksi suosituin The New York Timesin The Daily.