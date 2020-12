20-vuotisjuhliaan tammi–helmikuussa 2021 viettävä Docpoint-festivaali korostaa järjestelyissään koronaturvallisuudesta huolehtimista.

Dokumenttielokuvafestivaali Docpoint järjestetään tammi–helmikuussa 2021. Festivaalin avauspäivä on 29. tammikuuta, ja tapahtuma jatkuu 7. helmikuuta saakka.

Festivaali korostaa tiedotteessa tarkkaa huolehtimista koronaturvallisuudesta.

Festivaalilla järjestetään tänä vuonna myös online-näytöksiä, jotka mahdollistavat elokuvien katsomisten mahdollisten koronarajoitusten aikana.

Docpoint viettää tulevana vuonna 20-vuotisjuhliaan, ja tänä vuonna pääteemana on monimuotoisuus. Mukana on muun muassa viisi uutta afrikkalaiselokuvaa, joissa maanosaa katsotaan afrikkalaisten tekijöiden silmin. Uutuutena festivaalilla on mukana kotimainen ja ulkomainen kilpasarja.

Festivaalilla Suomen-ensi-iltansa saa Neuvostoliiton viimeiseksi johtajaksi jääneen, Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 1990 saaneen Mihail Gorbatšovin elämästä kertova elokuva Gorbachev. Heaven. Elokuvan on ohjannut pitkän uran tehnyt dokumentaristi Vitali Manski.

Maailmanensi-iltansa joulukuussa 2020 saava elokuva esitetään Docpoint-festivaalilla ensimmäisen kerran Suomessa.

Gorbatšovin elämästä kertova dokumentti koostuu entisen neuvostojohtajan kanssa käydyistä keskusteluista, joissa hän käy läpi sekä omaa että maansa historiaa.

Tiedotteessa elokuvaa kuvaillaan ”surumieliseksi ja intiimiksi kurkistukseksi valtansa menettäneen suuren johtajan yksityisyyteen”. Elokuvaa on kuvattu paitsi Gorbatšovin kotona, myös venäläisessä sairaalassa, johon 89-vuotias poliitikko joutui terveydentilansa heikennyttyä.

Gorbachev. Heaven -dokumentin lisäksi Docpoint-festivaalilla nähdään ukrainalaisen Irina Tsilikin ohjaama The Earth is Blue as an Orange ja ruotsalaisen Nathan Grossman ohjaama I Am Greta.

Sundancen elokuvajuhlilla palkittu The Earth is Blue as an Organge kertoo yksinhuoltajaäidin ja tämän neljän lapsen elämää piiritetyssä Ukrainassa.

Suomen-ensi-iltansa saava I Am Greta seuraa puolestaan poikkeuksellisen tarkasti ilmastoaktivisti Greta Thurnbergin elämää.

DocPoint-festivaalin elokuvateattereina toimivat Bio Rex, Kinopalatsi, Kino Regina, Cinema Orion ja Savoy-teatteri. Koko ohjelmisto julkistetaan 7. tammikuuta.