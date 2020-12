Suomalaisessa televisiossa seksi on joko groteskia hässimistä tai alleviivattua vapautumista, Tero Kartastenpää kirjoittaa.

Joskus on rohkeutta jäädä, joskus on rohkeutta lähteä. Erityistason seksuaaliterapeutti ja logoterapeutti Elina Tanskanen kertoo sanonnan ”puhuttelevan”.

Jos romantiikkapuheesta saisi tyhjempää, sekin kuultaisiin romantiikkaan keskittyvässä Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa.

Vielä viisi vuotta sitten, kun tuntemattomia vihittiin ensi kertaa, jotkut poliitikot pitivät sarjaa törkeänä. Enää televisioliitoille ei ole jaksettu hermostua avioerokäyrien nostamisesta.

Tänään esitettävässä seitsemännen kauden päätösjaksossa parit palaavat vihkipaikalleen kertomaan, aikovatko jatkaa yhdessä ohjelman jälkeen. Puuhuvilassa vietetään joidenkin avioliittojen hautajaisia.

Kauden aloitusjaksossa parinvalitsijat Elina Tanskanen ja pappi Kari Kanala linjasivat, että rakkautta tarvitaan enemmän, eikä rakkautta voi pysäyttää.

Ohjelmassa kehotetaan jatkuvasti ”avoimuuteen” ja ”rohkeuteen” ”kommunikaatiossa”. Ne ovat kätevän mitäänsanomattomia itsestäänselvyyksiä, joita hokemalla sarja pyrkii näennäiseen suorapuheisuuteen.

Tosiasiassa se on naurettavan salasiveä. Pienten kaksioiden olohuoneissa on kaikkien kausien ajan ollut virtahepoja.

Katsoja joutuu lukemaan rivien välistä. Kiertoilmauksia riittää. Puhutaan ”läheisyyden osoittamisesta”, ”tietyn fyysisen tason puuttumisesta”. Jollekin ”koskettaminen on kenttä”. On ”jumitettu kaverizonelle”. Maininta ”romantiikan puuttumisesta” on suorinta, mihin kyetään.

Tällä kaudella piilottelun tekee erityisen älyttömäksi se, että pysyäkseen perillä tapahtumista on pitänyt lukea totuus viihdeuutisista. Kaverizone-sulhanen kertoi MTV:n haastattelussa, että ainoa parin välinen suudelma nähtiin hääjaksossa.

Tietenkin Ensitreffeissä otetaan eroa Temptation Islandin kaltaisiin ryyppäjäisiin. Temppareissa kerskutaan jatkuvasti, miten ”kettu on mennyt koloon”.

Seksi ei ole televisiossa arkista, vaikka suomalaisilla on pakkomielle arkeen. Ensitreffeissä parisuhteen etsijät kaipaavat eniten edamin makuista kumppania arkeen. Siihen sopisi yhdyntä lauantaisin saunan jälkeen.

Silti televisioseksi on joko groteskia hässintää realityssa tai alleviivattua vapautumista keskusteluohjelmissa. Kun toimittaja Ina Mikkola puhuu vähän pornosta, hänet tunnetaan kohta ”rohkeudestaan”, kuten Ilta-Sanomat määrittelee.

Syvällä on kuljettu ei-tietämisen laaksossa, Tanskanen kuvailee yhtä Ensitreffien suhdetta. Joo, niin on. Katsojana kiinnostaisi, miten lähentyminen tuntemattoman kanssa on lähtenyt toimimaan, eikä sen kertomisessa pitäisi olla ihmeellisempää kuin puheessa ruokakaupparutiineista.

Parit eivät ole velvoitettuja puhumaan, mutta tuotannon ei ainakaan tarvitsisi leikata puhetta pois. Lässyromanttisen tanskalaisformaatin rajoja voi venyttää.