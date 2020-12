”Tilanne on katastrofaalinen” – Suomalaiskuorojen vuoden isoimmat konsertit peruuntuvat, nyt pelätään jopa kuorojen lakkauttamisia

Suomen laulajain ja soittajain liiton toiminnanjohtaja Sanna Katajavuori pelkää, että koronavuodella on rajuja vaikutuksia suomalaiskuorojen tulevaisuuteen.

Art Goes Kapakka -tapahtuman kuorojen kierrokselle osallistuvat kuorot täyttivät Senaatintorin portaikon Helsingissä elokuussa 2012.­

”Kuorojen taloudellinen tilanne onkin tällä hetkellä katastrofaalinen, ja se heikkenee edelleen dramaattisesti.”

Näin suomalaiskuorojen tilannetta kuvaillaan suuren harrastajamusiikkijärjestön Sulasolin maanantaina julkaisemassa vetoomuksessa. Vetoomuksessa toivotaan suomalaiskuoroille kiireellistä tukea koronaviruspandemian aiheuttamaan taloudelliseen ahdinkoon.

Sulasolin kannanotto on julkaistu nyt, koska viime viikkoina voimaan tulleet uudet koronavirusrajoitukset tarkoittavat käytännössä sitä, että suuri osa Suomen kuoroista ei pysty järjestämään ollenkaan joulukonsertteja ja vastaavia joulun ajan esiintymisiä.

Tällä hetkellä Uudellamaalla yleisötilaisuudet on kielletty kokonaan, ja esimerkiksi Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla julkisten kokoontumisten henkilömäärä on enintään kymmenen.

Joulu on kuoroille tärkein ajankohta taloudellisesti, ja monet kuorot rahoittavat koko muun vuoden toimintaansa jouluesiintymisistä kertyvillä tuotoilla. Nyt ne jäävät kokonaan saamatta, mikä heikentää ratkaisevasti kuorojen taloutta.

Sillä puolestaan voi olla vakavia vaikutuksia siihen, miten kuorot pystyvät jatkamaan toimintaansa, vetoomuksessa sanotaan.

Sulasolin toiminnanjohtaja Sanna Katajavuori kuvailee vuotta 2020 kuorotoiminnalle hirvittävän vaikeaksi ja hankalaksi. Katajavuoren mukaan kuorot ovat koko vuoden ajan yrittäneet parhaansa mukaan jatkaa toimintaansa, keväällä esimerkiksi etäyhteyksillä ja syksyllä rajoitusten mukaan niin että laulajat ovat olleet läsnä.

Sanna Katajavuori­

”Alkusyksy näytti jo valoisammalta, mutta nyt tilanne on ihan toivoton”, Katajavuori sanoo.

Katajavuori pyrkii hahmottamaan tilannetta sillä, että normaalin kuoron kaksi päätapahtumaa ovat kevätkonsertti ja joulukonsertti. Suurin osa kuoroista ei ole tänä vuonna pystynyt järjestämään kumpaakaan, mikä tarkoittaa sitä, että suurin osa niiden vuosittaisista tuloista jää saamatta.

Katajavuoren mukaan vain harvalla kuorolla on säästössään niin paljon rahaa, että yhden vuoden tulojen menettäminen ei haittaisi niitä. Osa kuoroista on myynyt esimerkiksi tallenteita tai nettilähetyksiä, mutta niistä saadut tuotot harvoin vastaavat menetettyjen tulojen suuruutta.

Kuorojen taloudellisen tilanteen raju heikentyminen voi vaikuttaa suoraan siihen, miten kuorolaulajat pystyvät jatkamaan harrastustaan.

Suurimmassa osassa kuoroista muun muassa taiteelliselle johtajalle ja kuoronjohtajalle maksetaan palkkaa, ja näitä kuluja on maksettu nimenomaan esityksistä saatavilla tuloilla. Lisäksi kuorojen jäseniltä on kerätty jäsenmaksuja, mutta ne on pystytty pitämään kohtuullisina muiden tulojen ansiosta. Jos tulot jäävät nyt saamatta, voi edessä olla jäsenmaksujen isoja nousuja.

”Silloin tästä tulee harrastajille taloudellinen kysymys. Kenellä on varaa maksaa toiminnasta? Toteavatko harrastajat, etteivät halua enää maksaa, jos harrastuksen pariin pääseminen on muutenkin epävarmaa? Silloin kuorot lakkaavat, ja kuorojohtajat pyrkivät muualle, mistä saavat elantonsa”, Katajavuori sanoo.

Katajavuori toivoo kuoroille paikallista tukea, esimerkiksi ylimääräistä rahoitusta kunnilta. Jotkut kuorot saattavat myös toimia kunnan tiloissa, jolloin toiveena on helpotuksia tilavuokriin kriittisen tilanteen ajaksi. Samoin vetoomuksessa toivotaan kuorotapahtumissa käyviltä yleisöltä tukea mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi lahjoittamalla perutun joulukonsertin lippurahat kuorolle.

Kokenut kuoronjohtaja Saara Aittakumpu on samaa mieltä Katajavuoren kanssa tilanteen vakavuudesta.

Sibelius-Akatemiasta kuoronjohtoluokalta valmistunut Aittakumpu toimii tällä hetkellä Polyteknikkojen Kuoron, naiskuoro Kaari-ensemblen, mieskuoro Valkian ja kamarikuoro Kampin Laulun taiteellisena johtajana.

Saara Aittakumpu­

Aittakummun mukaan on ongelmallinen tilanne, jos kuoroharrastajat joutuvat päättämään, haluavatko he jatkaa johtajalleen palkan maksamista.

”Monilla kuoroilla osa kuoronjohtajan palkasta maksetaan kuorolaisten omasta pussista, ja jos tuloja ei ole muualta, pitää miettiä, nostetaanko jäsenmaksuja.”

Erityisen hankala tilanne on Aittakummun mukaan juuri siksi, että tällä hetkellä varmuutta ei ole edes siitä, mistä maksetaan. Jotkut kuoroharrastajat saattavat ajatella, ettei jäsenmaksuille ole luvassa edes vastinetta, jos kuoroharrastusta ei pääse jatkamaan ensi vuonnakaan normaalisti.

Aittakumpu kuvailee omaa tilannettaan onnekkaaksi, koska on pystynyt toimimaan vakituisissa työsuhteissa, mutta monet kuorojohtajat tekevät työtään freelancereina. Äkillinen töiden loppuminen aiheuttaa heille silloin pahimmillaan suuren taloudellisen kriisin.

Koko kulttuurialan ahdinko koronavirustilanteessa on ollut viime aikoina jälleen runsaasti esillä.

Muusikkojen liitto julkaisi toissa viikolla kannanoton, jossa kritisoitiin uusien koronavirusrajoitusten kohdentamista erityisesti kulttuurialan toimijoihin.