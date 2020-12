Kansainvälistä musiikkimediaa kiinnostava We Jazz olisi ollut tällä kertaa järjestäjälleen tärkeä myös yksityisesti, sillä se aikoi esitellä konserteissa neljä uusinta, kuluvan vuosineljänneksen julkaisuaan.

Berliinissä asuvat basisti Petter Eldh (vas.), laulaja Lucia Cadotsch ja saksofonisti Otis Sandsjö tekevät musiikkia useissa erilaisissa yhdistelmässä. Heidän toinen yhteinen levynsä on helsinkiläisen We Jazzin juuri julkaisema Speak Low II.­

Albumi / Jazz

Lucia Cadotsch: Speak Low II. We Jazz Records. ★★★★★

Albumi / Jazz

Otis Sandsjö: Y-OTIS 2. We Jazz Records. ★★★★★

Tämän itsenäisyys­päivään päättyvän viikon piti olla Helsingissä jälleen juhlaa ainakin niille, jotka arvostavat itsenäisesti ajattelevia, omiaan säveltäviä ja esittäviä jazzartisteja.

Mutta toisin kävi.

Tiukentuneet koronarajoitukset pakottivat järjestäjän perumaan Helsingin kahdeksannen We Jazzin vain viikkoa ennen viime sunnuntaille suunniteltua avausta – kun kaikki oli jo valmiina.

Ja mitä kaikkea menetettiin, paitsi Helsingin merkittävin ja myös kansainvälisin vuotuinen jazztapahtuma?

We Jazzissa olisi ollut seitsemän päivän aikana kaikkiaan kaksikymmentäkolme konserttia ja tavan mukaan eri puolille kantakaupunkia hajautettuna: Etu-Töölön Kansallismuseosta Kaartinkaupungin G Livelabiin, Sörnäisten Kuudennesta Linjasta ja Vallilan Ääniwalliin.

Kansainvälistä musiikkimediaa kiinnostava tapahtuma olisi ollut tällä kertaa järjestäjälleen tärkeä myös yksityisesti, sillä se aikoi esitellä konserteissa neljä uusinta, kuluvan vuosineljänneksen julkaisuaan.

Neljä vuotta sitten ensimmäisen albumin tuottanut We Jazz on myös levy-yhtiö – ja nyt yksi alansa tärkeimpiä Suomessa. Se on julkaissut kahdentoista viime kuukauden aikana kaikkiaan kaksitoista albumia, jotka sopivasti huipentaa tuorein, laulaja Lucia Cadotschin, tenorisaksofonisti Otis Sandsjön ja kontrabasisti Petter Eldhin levyttämä Speak Low II.

Sveitsiläinen Cadotsch sekä ruotsalaiset Sandsjö ja Eldh esiintyivät Helsingissä ensimmäisen kerran yhdessä joulukuussa 2016, lähes päivälleen neljä vuotta sitten.

Silloin tuntemattoman berliiniläisen kolmikon pieni teatterikonsertti ei synnyttänyt ennakkoon suurta kuhinaa, sillä sen ensialbumi oli julkaistu vasta kevättalvella – ja koko lähtökohtakin vähän oli kysymysmerkillinen.

Mitä tämä kolmekymppisten trio voisi saada irti kuolemattoman Billie Holidayn omaelämäkerrallisesta Don’t Explainista (1939)? Tai henkilöityvästä Strange Fruitista (1939), jonka oudot ”hedelmät” ovatkin oksista roikkuvia rasististen lynkkausten uhreja.

Puhtaasti ja pelkistetysti laulanut Cadotsch pysäytti siihen paikkaan ja pakotti kuuntelemaan näitä ja muita kuluneita amerikkalaisia jazzstandardeja taas uudelleen – välttämällä kiitettävästi kaikenlaista ylitulkitsemista ja yliyrittämistä. Kappaleet yhdessä minimalistiksi sovittanut kolmikko vaikutti samalla pientä kokoaan selvästi suuremmalta, yllättävän moneen venyvältä.

Saman ryhmän Speak Low II on, kuten nimi vihjaa, palkitun ykköslevyn jatko-osa, jota ennen julkaistiin jo kymmenen eri tuottajan miksauksista koottu Speak Low Renditions (2017). Ja kyllä: Speak Low II saa jälleen kyselemään lähtökohtaa, sillä yllättää ei voi enää kolmatta kertaa.

Paperilla Speak Low II vaikuttaa myös ykkösosaa sekavammalta, sillä levyn ytimessä eivät ole selvästi enää saman aikakauden jazzstandardit – tai tartuntapintaiset standardit laisinkaan.

Sellainen ei ole Duke Ellingtonin ja Irving Millsin Azure, ei jazzrumpali Tony Williamsin There Comes A Time eikä Randy Newmanin I Think It’s Going To Rain Today – eikä taatusti Brian Enon By This River tai Neil Larsenin ja Lanin Hallin So Long, jonka tunnetuin levyttäjä lienee Rickie Lee Jones.

Mutta nyt vaikuttaakin käyvän niin, että tämä lähtökohtainen eriparisuus korostaa vielä entisestään yhtyeen vahvuuksia: taitoa muovata kappaleista omia sekä kykyä eläytyä niihin niin, että jokainen kolmesta tuntuu laulavan – niin basisti kuin omintakeisen lepattavasti soittava saksofonisti.

Tämä perustuu pitkä­aikaiseen yhteis­työhön, jota Sandsjö ja Eldh ovat syventäneet muissakin yhteyksissä, ja myös We Jazzin levyillä. Edellinen oli vuoden takainen viiden tähden Petter Eldh Presents Koma Saxo ja tuorein on Sandsjön toinen oma levy, Eldhin jälleen äänittämä, jälkikäsittelemä ja tuottama Y-OTIS 2.

Tyyliltään ja tuotantotavaltaan ne ovatkin lähellä toisinaan sekä ensikuulemalta kaukana molempien Cadotschin albumien akustisesta ja ytimiin menevästä minimalismista. Mutta päivityksestä tässäkin on kyse: tyylejä yhdistelevän elektroakustisen ja rikkobiittisen jazzin, joka liukenee vallattomana moneen suuntaan. Ja virtaa vastustamattomasti.

Kriitikon valinnat: Jazz on rajaton riemu, vakavanakin

Albumi / Jazz

Dalindèo: Follow the Dark Money. KHY Suomen Musiikki. ★★★★

Dalindèo-yhtyeen edellisten temaattisten levyjen kappaleet eivät vaatineet suuria tulkinnallisia taitoja: esimerkiksi nimet Piritori Shuffle, Ilta Tokoinrannassa ja Tarantella Finlandese vastasivat melko tarkkaan musiikillisia mielikuvia. Viides albumi Follow the Dark Money on astetta vakavampi ja vaikuttavampi, ”kuvitettavina” aiheina muun muassa asekauppa ja veronkierto. Kitaristi Valtteri Laurell Pöyhösen jälleen säveltämässä ja sovittamassa musiikissa on silti tuttua melodista tarttumapintaa, oma soundi ja tyyli. Dalindèo on ehdottomasti sekstetti, jota kannattaa seurata nyt ja jatkossa.

Albumi / Rytmimusiikki

Gourmet: New Habitat.

Fiasko.

★★★★

Saksofonisti Mikko Innasen ja kitaristi Esa Onttosen ensimmäisen yhtyeen nimi oli Salad – ehkä enteillen perään perustettua ja herkkusuiden arvostamaa Gourmetia, joka on edennyt nyt viidenteen levyyn. Tosin vielä osuvampi nimi olisi Pyttipannu, sillä Gourmetin musiikki on pieniksi pilkotuista arkisista aineksista paistettua tuhtia tähderuokaa – annos, jonka päälle läväytettyä kananmunaa vastaa oma ainutlaatuinen soundi. Saksofonistin ja kitaristin kanssa näitä monityylisiä, melodisia ja paikoin iskelmällisiä kappaleita maustavat tasaveroisina kuitenkin haitaristi, pasunisti, tuubisti ja rumpali.

Albumi / Jazz

Hot Heros feat. Iro Haarla: Vodjanoi. Karkia Mistika. ★★★★

Viisi vuotta sitten perustetun tamperelaisen Hot Herosin toinen levy oli herkistävä Folkjazz from Finland (2018) – tosin kansimaalauksella, jossa metsän ja veden takaa häämöttäneet vuoret viittasivat enemmän Norjaan. Ja miksi ei: trion karhea, kuulakas ja karsittu kansanmusiikillinen jazz on maisemaltaan yhtä paljon norjalaista tai muuten vain myyttisen pohjoismaista. Neljännellä Vodjanoilla tätä läpi levyn säteilevää vahvaa luontoyhteyttä vahvistaa vielä Iro Haarla, nyt pääosin vain pianistina. Rauhaa henkivät sävellykset ovat yhtä vaille basisti Ville Rauhalan ja saksofonisti Sami Sippolan.

Albumi / Piano

Keith Jarrett: Budapest Concert. ECM. Kaksi levyä. ★★★★★

Media­hiljaisuutta pitkään pitänyt pianisti-säveltäjä Keith Jarrett, 75, kertoi lokakuussa New York Timesissa, että on konserttinsa oletettavasti soittanut. Hän sai keväällä 2018 kaksi halvausta, joiden jäljiltä kehon vasen puoli on pahasti vajaatoiminen. Jarrettin viimeisellä kiertueella kesäkuussa 2016 taltioitu puolentoista tunnin Budapest Concert muistuttaa taas, millaisia voimia hänen alusta loppuun improvisoidut konserttinsa edellyttävät. Kahdentoista nimettömän kappaleen kokonaisuus on samalla osiaan suurempi moniosainen teos, johon tiivistyy 50 vuotta soolopianismia – yhdessä hetkessä.