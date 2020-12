Mariska aloitti muusikonuransa 1990-luvulla punkkarina. Nyt hän tulkitsee suomalaisten hittiartistien kappaleita Vain elämää -ohjelmassa eikä voisi olla tyytyväisempi.

Mariska ei ole kaivannut urallaan jättisuosiota, vaan on ollut tyytyväinen siihen, että voi elättää itsensä.­

Jos kuluneelta Vain elämää -kaudelta on nostettava esille yksi nimi, joka on kerännyt paljon huomiota, hyvä vaihtoehto on Mariska.

Viime viikkoina hänen esityksiään on kehuttu vuolaasti. Iltalehti kirjoitti, että Mariskan jakso sai ihmiset tolaltaan. Ilta-Sanomat ylisti laulajan tekemää Herra Ylppö -versiointia pysäyttäväksi tulkinnaksi.

Toki kehuja ovat keränneet kauden aikana muutkin artistit, mutta Mariskan ero muihin on ehkä se, että yli 20-vuotisen uran tehnyt laulaja on ennen ohjelmaan osallistumista ollut suurelle yleisölle tuntemattomampi nimi kuin listahittejä tehneet Arja Koriseva, Ressu Redford tai Reino Nordin.

Muusikko itse ei ota huomiosta paineita. Haastattelusohvalla istuessaan Mariska kohottaa kulmiaan, kun kehuvat jutut nousevat puheeksi.

”En ole lukenut niitä erityisen tarkkaan, mutta olen bongannut, että meitsinkin juttuja on noteerattu. Isolle yleisölle on tullut puskista, mitä kaikkea olen tehnyt”, Mariska sanoo rauhallisesti.

Sillä tavalla hän puhuu koko haastattelun ajan: ei intoudu korottamaan ääntään tai ala tunteilla. Mariskan, oikealta nimeltään Anna Maria Rahikaisen, olemuksessa on ihailtavaa tyyneyttä. Hän katsoo silmiin ja hymyilee vienosti, vähän kuin ymmärtäväisesti.

Tyyneyden vastapainoksi Vain elämää -ohjelmassa on nähty myös häpeilemätön ja itsevarma artisti, joka on muuttanut Stig Doggin seksistiseltä kalskahtavan Stigidilaatio-kappaleen uuteen muotoon Mariskalaatio-versiollaan.

Klamydian 1990-luvun alussa Miss Suomi -perintöprinsessasta kirjoittama kappale Nina Autio puolestaan taipui Mariskan kynässä juontaja Sami Kurosesta kirjoitetuksi ihailukappaleeksi.

Mariska on tällä kaudella hurmannut Vain elämää -ohjelmassa.­

Mariskan saamien kehujen lisäksi uusin Vain elämää -kausi on kokonaisuutena onnistunut pitkästä aikaa yllättämään ihmiset positiivisesti.

Ennen ohjelman alkua netissä näkyi paljon kommentteja, joissa ennakoitiin kauden tylsyyttä. Samaa on toki valitettu ennenkin yli kymmenen kautta jatkuneesta ohjelmasta. Monen viime kauden aikana kiinnostus ohjelmaan on hiipunut.

Nyt ilmiö on ollut päinvastainen: katsojaluvut ovat kasvaneet syksyn edetessä, ja ohjelma on ollut viikosta toiseen Nelosen katsotuin. Keskikatsojaluvuissa ohjelma on ollut paljon suositumpi kuin useat edelliset kaudet. Vain elämää -kappaleet pyörivät Spotifyn kärkisijoilla.

Sosiaalisessa mediassa on hämmästelty, miten hyvin tämän kauden osallistujat ovat vaikuttaneet sopivan yhteen. Mariska itse vahvistaa tämän näkemyksen.

”Sain ohjelmasta liudan merkittäviä ystävyyssuhteita elämääni. Osallistuminen oli todella merkittävä kokemus elämässäni. Harvoin pääsee tuollaiseen samanlaiseen leirikoulukokemukseen aikuisiällä.”

Eikä Mariska arkaile myöntää, että on odotellut vuosien ajan kutsua ”lempiohjelmaansa”.

”Olen katsellut vierestä, kun läheiset ystävät menevät sinne ziljoonatta kertaa tai kieltäytyvät kutsusta.”

Ehkä osa tämän kauden suosiosta perustuu juuri siihen, että mukana on useita nimiä, jotka ovat odottaneet pääsyä pitkään tai vaihtoehtoisesti kieltäytyneet kutsusta aiemmin. Siksi mukana on lähes pelkästään muusikoita, joilla on vuosikymmenien kokemus alalta.

Nuoruudessaan Mariska tuskin osasi haaveilla Vain elämää -ohjelman kaltaisesta huomiosta.

Seitsenvuotiaana klassisen pianonsoiton Sibelius-Akatemian nuoriso-osastolla aloittanut Mariska vietti nuoruutensa Helsingin punkkariporukoissa, joissa notkuttiin keskustassa ja juotiin kiljua. Samoissa piireissä Mariska päätyi tekemään ensimmäisen oman kappaleensa, kun Oheisvasara-nimisen punkbändin perustaja Unto Helo pyysi häntä yhtyeeseen mukaan.

Mariska löysi klassisen musiikin soittamisen jälkeen oman paikkansa punkpiireistä, mutta se ei ollut lopullinen pääteasema. Päinvastoin: Mariskan elämässä punk-asenne on näkynyt aina ennen kaikkea siinä, että yhden valitun polun jälkeen hän on toistuvasti lähtenyt päinvastaiseen suuntaan.

Niinpä 1990-luvun alkupuolen punkvuosien jälkeen Mariska muutti Lontooseen ja alkoi opiskella muinaiskreikkaa ja latinaa. Hän tutustui myös hiphop-maailmaan ja huomasi, että Suomessa ei ollut yhtäkään näkyvästi esillä olevaa naisräppäriä, vaikka räppi muuten oli kovassa nousussa.

Silloin hän ajatteli uraansa kerrankin strategisesti. Myöhemmin vastaavanlainen harkinta on ollut vähissä.

”En ole tehnyt kaupallisesti järkeviä ratkaisuja, vaan luonut nahkani useaan kertaan kokonaan uudestaan. Ei ole mikään ihme, että vanhat fanit eivät ole pysyneet mukana, kun olen vaihtanut tyyliäni. Ihmisten on vaikea hyväksyä muutoksia”, Mariska sanoo.

Mariska räppiuransa alussa vuonna 2002.­

Kaupallisia jättimenestyksiä eivät Mariskan ensimmäiset soololevytkään olleet, mutta niiden aikaan nuori räppäri oli paljon esillä.

”Päätin hyödyntää sen ihmettelykortin. Lähdin julkaisemaan musiikkia keskeneräisenä raakileena, mutta ajattelin, että jos ei voi olla paras, pitää olla eka.”

Naisena räppääminen ei ollut Mariskan mielestä vaikeaa 2000-luvun alussa.

”Miesten piti olla silloin paljon parempia, koska heillä oli keskenään kova kilpailu. Minä en halunnut kilpailla kenenkään kanssa. Suurin osa miesräppäreistä myös suhtautui minuun todella kauniisti, ja niistä ajoista on jäänyt elämänpituisia ystävyyssuhteita”, Mariska sanoo.

Kappaleet, kuten Tarkasta tämä, Anteexi ja Murha, keräsivät varsin hyvin huomiota, mutta samalla räppihuuma alkoi laantua Suomessa ja Mariskan kiinnostus hiphop-maailmaan lopahti.

Edessä oli suunnanmuutos. Mariska perusti bändin ja alkoi tehdä iskelmää. Aluksi ihmiset hämmästelivät, mutta vuonna 2012 Mariska & Pahat Sudet -yhtyeeltä julkaistu Kukkurukuu-levy on kaupallisella menestyksellä mitattuna Mariskan suurin onnistuminen.

Mariska sanoo, ettei ole koskaan haaveillut jättisuosiosta tai keikoista Hartwall-areenalla. Ei hän silti ole tavoitellut myöskään mahdollisimman marginaalisia yleisöjäkään. Tärkeintä on ollut se, että musiikki koskettaisi heitä, jotka sitä kuuntelevat.

Kukkurukuu-levyn jälkeen Mariska sai myös iskelmämaailmasta tarpeekseen, mutta enää hänellä ei ollut tarvetta alkaa tehdä jotain täysin päinvastaista. Uusin viime vuonna julkaistu levy Mariska tuntuu itse asiassa varsin tyypilliseltä nykypäivän pop-levyltä, jossa on voimakkaita balladeja, elektronisia vaikutteita ja räppiäkin.

”Iän myötä suurimmat kulmat ovat hioutuneet pois. Nyt asenteeni on ennemmin minä maailman kanssa kuin minä vastaan maailma”, Mariska sanoo.

Artistina Mariska ei ole missään vaiheessa urallaan ollut huomion keskipisteessä, mutta biisinkirjoittajana tilanne on toinen. Mariskalla on pitkään ollut maine poikkeuksellisen lahjakkaana pop-hittien kirjoittajana.

Silti osa Vain elämää -katsojista yllättyi saadessaan tietää, että Mariska on kirjoittanut muun muassa Jenni Vartiaisen kappaleet Missä muruseni on ja En haluu kuolla tänä yönä sekä Anna Puun kappaleet C’est la vie ja Mestaripiirros.

Ystävien uraa seuraamalla Mariska on saanut huomata, että hittiartistin paikka on tuulinen ja suosio voi kadota hetkessä.

”Biisinkirjoittaminen on paljon pysyvämpää. Olen ylpeä siitä, että olen elättänyt itseni tällä työllä.”

Mariska vaalii punk-asennetta kaikissa töissään.­

Mariska ei ole kaivannut paikkaa hittiartistina – eikä hänellä ole ollut tarvetta puhua henkilökohtaisesta elämästään julkisesti.

”Uskon, että antini ei ole se, mitä minulle on tapahtunut, vaan millainen maailmankatsomukseni on.”

Vain elämää -ohjelmassa Mariska kuitenkin kertoi, miten lääkärit sanoivat hänelle, ettei hän voisi koskaan saada lapsia. Vuonna 2015 hän sai yllättäen tietää odottavansa lasta. Nyt hän elää kahdestaan tyttärensä kanssa.

Jaksossa Mariska sanoi lääkäreiden ”valehdelleen hänelle” ja kertoi, miten koki saaneensa akupunktiosta apua. Tutkimustulokset akupunktion tehosta lapsettomuuden hoidossa ovat ristiriitaisia.

Nyt Mariska sanoo tarkoittaneensa, että lääkärit toimivat parhaan tietonsa mukaan ja että hekin voivat tehdä virheitä, kuten ilmoitus lapsettomuudesta osoittaa.

”En ole koskaan elämässäni halunnut ottaa minulle annettuja lääketieteellisiä diagnooseja osaksi omaa identiteettiäni. En ole halunnut jäädä niiden vangiksi. Monet saattavat suhtautua esimerkiksi henkisiin diagnooseihin niin, että ne ovat muuttumattomia asioita ja että sen jälkeen elämäänsä ei voi enää vaikuttaa. Jos olisin omaksunut itselleni annetut lääketieteelliset leimat, olisin nyt hyvin toisenlaisessa jamassa”, Mariska sanoo.

Samalla hän korostaa, että on ollut hyvin kielteinen vaihtoehtohoitoja kohtaan. Tarkoitus ei ole ollut ylistää mitään hoitomuotoa kritiikittömästi.

”Voin kertoa omista kokemuksistani, mutta en vanno minkään nimeen. On vastenmielistä paasata toisille ihmisille joistain jutuista. Heidän pitää itse voida todeta, mikä on hyväksi heille.”

Mariskalle itselleen on hyväksi se, että hän saa käyttää aikansa kiinnostavien töiden parissa.

Kuluneen vuoden aikana laulaja on tehnyt Vain elämää -kappaleiden lisäksi Navidadii-nimisen joululevyn, työstänyt uutta lasten runokirjaa ja alkanut kirjoittaa seuraavaa soololevyään.

Aikaa menee paljon, mutta Mariska ei koe työtä raskaaksi. Jos jokin homma osoittautuu epämiellyttäväksi tai turhan työlääksi, punk-asennetta vaaliva artisti tietää, että epämiellyttävät jutut pitää voida jättää tekemättä.

”Tärkeintä on, että saisin jatkaa tätä ammattiani niin pitkään kuin mahdollista, vaikka tyylini on ollutkin aika poukkoileva.”

Helsingin Sanomat ja Vain elämää -ohjelmaa esittävä Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.