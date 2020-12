Iiris Härmän dokumenttielokuvien aiheet ovat kulkeneet irkuvirsikurssista tekoälyyn. Valmisteilla oleva dokumentti Luomakunnan vartijat sijoittuu ihmiskunnan kehdoksi kutsuttuun Pohjois-Keniaan.

Kaukana kaikesta oli kuuma, ehkä melkein 50 astetta. Iiris Härmä oli pari vuotta sitten Keniassa kuvaamassa dokumenttia Luomakunnan vartijat. Hän pääsi kuvausryhmänsä kanssa majan varjoon odottelemaan tanssiseremonian alkua.

”Siellä majassa tuli tunne, että olen olennaisen äärellä, kuin olisin tuntenut maailman sydämenlyönnit. Paikkani oli juuri siellä, tekemässä tätä elokuvaa. Pohjois-Keniaa sanotaan ihmiskunnan kehdoksi”, Härmä kertoo.

Ihmiskunnan kehdosta on kuulunut viime aikoina itkua. On uutisoitu, että paimentolaisten vuohet ja kamelit kuolevat kuivuuteen.

Ilmastonmuutos uhkaa heidänkin elämäntapaansa.

Härmä pääsi aiheen jäljille Helsingin yliopiston tutkijoiden mukana. Etnoekologit keräävät Turkana-järven lähellä asuvan Daasanach-heimon eläintarinoita ja tutkivat ihmisten suhdetta luontoon.

”Toisaalta siellä ongelmien keskellä ei ollut kovin romanttista. Keniassa tapahtuu samaa kuin kaikkialla muuallakin: ilmastonmuutos ja lajien sukupuutto”, Härmä sanoo.

”Hätkähdytti huomata, että heimo oli villieläinten pahin uhka. Väestö on kasvanut, eikä eläimiä enää riitä. He myös metsästävät tehokkaammin, kun keihäät ovat vaihtuneet kalašnikoveihin.”

Härmän kertomasta tulee mieleen Yuval Noah Harari, joka kertoo kirjassaan Sapiens: Ihmisen lyhyt historia, että ihminen harvensi maailman suuret nisäkäslajit puoleen jo kymmeniä tuhansia vuosia sitten. Ovatkohan ihmiset koskaan eläneet tasapainossa ympäristönsä kanssa?

Luomakunnan vartijat -dokumentin kuvaukset Keniassa saatiin loppuun helmikuussa ennen koronaa. Dokumentti valmistuu ensi vuonna ja tulee ensi-iltaan ehkä ensi syksynä.

Härmän kiinnostus Afrikkaan ulottuu ajassa kauemmas.

”Olin kai seitsemän, kun leikin kotia, mutta siinä asuin majassa ja hoidin lapsia alkukantaisissa oloissa. Vähän myöhemmin koulussa tein kaverin kanssa esitelmän Afrikan heimoista ja olin tosi innostunut.”

Dokumenttielokuvista Härmä kiinnostui paljon myöhemmin. Hän opiskeli Työväen akatemiassa kulttuurisihteeriksi, kun tapasi Visa Koiso-Kanttilan vuonna 1991. Heistä tuli sekä pariskunta että työtoverit.

Koiso-Kanttila alkoi opiskella Turun taideakatemiassa elokuvaa. Härmä taas opiskeli kansatiedettä Turun yliopistossa mutta alkoi auttaa jo Koiso-Kanttilan harjoitustöissä muun muassa ­äänittäjänä.

Vuonna 1999 he perustivat ­Guerilla Films -yhtiönsä, jonka puitteissa ovat työskennelleet siitä lähtien. Aluksi Härmä hoiti tuotantopuolta.

”Visa kannusti minua tekemään omia elokuvia. Seurasin monta hanketta alusta loppuun. Dokumenttielokuvien tekemisessä on paljon samaa kuin ­antropologian kenttätyössä. Joskus nuorena haaveilin näyttelemisestä, mutta Visan mukana rakastuin dokumentteihin.”

Lopullisesti Härmä imeytyi dokumenttien maailmaan, kun hän ja Koiso-Kanttila opiskelivat alaa vuoden New Yorkissa New School -yliopistossa.

Siellä Härmä sukelsi koulun dokumenttielokuvien arkistoon ja ihmetteli amerikkalaista itsevarmuutta.

”Amerikassa on runoilija, jos kirjoittaa yhden runon. Minusta taas tuntuu, että on kestänyt hirveän kauan rakentaa elokuvan­tekijän identiteetti. Suomessa dokumentin ammattilaisia on tosi vähän, mutta alan yhteishenki on hirveän hyvä.”

Härmän ja Koiso-Kanttilan yhteistyö on ollut tiivistä ja molemminpuolista. Koiso-Kanttila on tuottanut ja kuvannut Härmän elokuvia. Erojakin toki löytyy.

”Visa on tehnyt aika psykologisia elokuvia. Minun aiheeni ovat konkreettisempia. Nyt Visa on siirtymässä fiktioon, joka ei ole vielä kiinnostanut minua.”

Esikoiselokuvansa Huomisen muistoja Härmä ohjasi vuonna 2004. Kulttuurintutkijan taustan omaavalle ohjaajalle sopi, että se kertoi itkuvirsikurssista, jolle hän itsekin osallistui.

”Suuret historialliset tarinat eivät välttämättä kiinnosta omassa työssäni, vaan miten ihmiset elävät ja kokevat ne”, Härmä linjaa.

Edellisessä elokuvassaan Outouden laakso (2019) Härmä oli melkeinpä ihmiskunnan toisessa ääripäässä kuin tekeillä olevassa Luomakunnan vartijoissa. Siinä hän luotasi tekoälyä.

Muotiaihe koostuu pohjimmiltaan biteistä, joita on vaikea kuvata kameralla. Niinpä Härmänkin dokumentissa tekoälyä edustavat robotit – ja tutkijat, joita hän kehuu kiehtoviksi.

”Siinäkin on kysymys ihmisyydestä ja sen kokemisesta, vaikka se on hyvin erilainen kuin aiemmin tekemäni: älyllinen, kun muut olen tehnyt sydämen palolla. Tekoäly toimii jo monella elämän alueella, ja halusin selvittää itsellenikin, mistä siinä on kysymys.”

Outouden laakso jäi avoimeksi siinä mielessä, että kukaan ei oikeastaan tiedä, millainen teko­älystä lopulta tulee.

Härmä toivoo, että siitä tulee ihmisten auttaja eikä uhka.