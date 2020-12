70 on vain numero -elokuvan ensi-illan piti olla 6. tammikuuta.

70 on vain numero -elokuvaa kuvattiin kesällä Tampereella. Pääosaa näyttelee Hannele Lauri (oik.), elokuvan ohjaaja on Johanna Vuoksenmaa.­

Kotimaisen elokuvan 70 on vain numero ensi-ilta siirtyy syksyyn 2021. Elokuvan ensi-illan oli tarkoitus olla 6. tammikuuta, ja sitä oli tarkoitus alkaa markkinoida laajalla pressikiertueella joulukuun puolivälissä.

Elokuva kertoo iskelmälaulaja Seija Kuulasta, jota esittää Hannele Lauri. Sen on käsikirjoittanut ja ohjannut Johanna Vuoksenmaa.

Syynä ensi-illan siirtoon on elokuvan levittäjän ja tuottajan mukaan elokuvateattereiden viimeaikaiset toimintarajoitukset, joita on tehty koronapandemian taltuttamiseksi.

Elokuvan tuottajan Dionysos Filmsin ja levittäjän Nordisk Filmin yhteisessä tiedotteessa otetaan voimakkaasti kantaa elokuva-alan tämänhetkiseen tilanteeseen.

”Kiristyvien rajoitusten myötä tilanne on muodostumassa elokuvien levittäjille, tuottajille ja elokuvateatterinpitäjille kestämättömäksi”, tiedotteessa sanotaan.

”Olemme todella pettyneitä, että aikana, jolloin yleisö kaipaa iloa ja elämyksiä, ja elokuvateatterit ovat olleet olosuhteisiin nähden turvallisia paikkoja niitä kokea, emme voikaan tuoda elokuvaamme yleisön nautittavaksi. Elokuvamme ensi-illan siirto on meille raskas ja kallis operaatio. Kotimaiselle tuotantoyhtiölle jokainen ensi-ilta on ainutlaatuinen tapaus, sillä voimme yleensä tuoda yhden elokuvan ensi-iltaan parin vuoden välein. Tällainen tilanne nostaa jo ennestään suuret riskimme megalomaanisiksi,” kertoo tiedotteessa Dionysos Filmsin tuottaja Riina Hyytiä.

Nordisk Filmin elokuvalevityksen johtajan Katarina Nymanin mukaan elokuvateattereiden tarjontaa on pidetty hengissä syksyn ajan pitkälti kotimaisten elokuvatuottajien ja -levittäjien kukkaroiden avulla, mutta ”hinta on ollut kova”.

”Kotimaiselle elokuvalle ei ole ollut tarjolla turvaverkkoa tai tappiotakuuta vaikka lanseerauksia on tehty pandemiamarkkinoille. Lanseerausten riskit ovat nousseet valtaviksi, kun lipputuloista on leikkautunut pois yli 40%. Elokuva-ala on koronan myötä menettänyt lipputuloja noin 41 miljoonaa, ja se kaikki on pois alalta, joka on suuri työllistäjä”, Nyman sanoo.

Uutinen päivittyy.