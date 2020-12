Elliot Page kertoi transsukupuolisuudestaan Twitterissä tiistaina.

Kanadalainen näyttelijä Elliot Page on kertonut olevansa transsukupuolinen.

Isoja Hollywood-rooleja Ellen Page -nimellä aiemmin tehnyt 33-vuotias Page muistetaan muun muassa Juno-elokuvan pääroolista, Inception-elokuvasta, X-Men-sarjan elokuvista The Last Stand ja Days of Future Past sekä Netflix-sarjasta The Umbrella Academy.

Page oli 20-vuotias, kun elokuva Juno julkaistiin vuonna 2007. Hän sai pääroolistaan elokuvassa Oscar-ehdokkuuden.

Page julkaisi tiistaina Twitterissä kuvakaappauksen kirjoittamastaan tekstistä, jossa kertoo sukupuoli-identiteetistään.

”Hei ystävät. Halusin kertoa teille, että olen transsukupuolinen. Nimeni on Elliot. Olen onnellinen kirjoittaessani tätä. Ollessani tässä. Päästyäni tähän paikkaan elämässäni”, Page kirjoittaa.

Page kiittää pitkässä kirjoituksessaan kaikkia henkilöitä, jotka ovat tukeneet häntä prosessin aikana, ja transyhteisöä kaikesta saamastaan tuesta.

Ilostaan huolimatta Page kertoo olevansa myös peloissaan kaikesta mahdollisesta vihasta, syrjinnästä ja väkivallasta, mitä sukupuolivähemmistöön kuuluvaksi julistautuminen voi aiheuttaa. Page kirjoittaa pitkästi siitä, miten transsukupuolisten syrjinnän on aika loppua.

”Kaikille teille transihmisille, jotka joudutte kärsimään häirinnästä, itseinhosta, kaltoinkohtelusta ja väkivallan pelosta: Näen teidät, rakastan teitä ja teen kaikkeni muuttaakseni tämän maailman paremmaksi”, Page kirjoittaa.

Page on ollut naimisissa tanssijan ja tanssikoreografin Emma Portnerin kanssa vuodesta 2018 lähtien. Page on puhunut aiemminkin vähemmistöjen oikeuksien puolesta. Vuonna 2014 hän kertoi ensimmäisen kerran kuuluvansa itse seksuaalivähemmistöön.

Pagen twiitti on kerännyt tähän mennessä 1,5 miljoonaa tykkäystä, ja siihen ovat reagoineet kannustavilla viesteillä muun muassa Netflixin virallinen Twitter-tili ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä puolustava yhdysvaltalainen GLAAD-järjestö.