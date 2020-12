Nopeatempoisessa The Flight Attendant -sarjassa on hitchcockmaista vetoa.

Lentoemäntä Cassandra (Kaley Cuoco) joutuu kiharaiseen kiipeliin.­

Ensimmäisen kymmenminuuttisen ei pidä antaa häiritä, The Flight Attendant ei ole romanttinen tarina levottomasta lento­emännästä, joka löytää elämänsä rakkauden ensimmäisen luokan komeasta matkustajasta. Kyse on jostain paljon synkemmästä.

Mainion koomikon Kaley Cuocon (muun muassa Rillit huurussa -sarja) esittämä Cassandra herää krapulaisena Bangkokissa. Vieressä on hänen lentokoneessa tapaamansa mies, mutta tämä on kuollut, eikä Cassandra muista, mitä on tapahtunut. Koska vankila Thaimaassa ei ole suositeltava vaihtoehto, Cassandra päättää jatkaa seuraavalle lennolleen ja yrittää unohtaa koko jutun.

Unohtamisessa hän käyttää hyväkseen vanhaa lääkettään, tiuhoja vodkapaukkuja.

HBO:n kahdeksanosainen sarja perustuu Chris Bohjalianin samannimiseen trilleriin vuodelta 2018.

Nopeatempoisessa ja viihdyttävässä sarjassa on hitchcockmaista vetoa. Sankarittaren syöksykierre mysteerin selvittämiseksi saa taustalleen myös Uhrilampaista muistuttavia takautumia lapsuudesta. Eikä Bangkokissa kuollut Alex (Michiel Huisman) jätä Cassandraa rauhaan.

Yrittäessään muistaa kohtalokkaan illan tapahtumien kulkua Cassandra alkaa keskustella kuolleen Alexin kanssa.

Olennaiseksi nousee kysymys siitä, kuka illan aikana paikalla mahdollisesti ollut kolmas henkilö on. Juristiystävänsä (Zosia Mamet) neuvoista huolimatta Cadssandra alkaa selvitellä mysteeriä itse. Alexista tulee hänen neuvonantajansa ja liittolainen.

Vaikutelma voisi olla koominen ja sekava, mutta Kaley Cuoco selviää hyvin myös jaksoista, joissa Cassandra putoaa todellisuuden kelkasta.

Yhä mutkistuvasta murhajuonesta huolimatta sarja onnistuu pitämään yllä kevyen viihdyttävän pulssinsa, ja tästä on kiittäminen Cuocon roolityötä.

Cassandra on samaan aikaan traaginen ja koominen hahmo, jonka mokailuja ympäristö, kuten lentoemäntäystävä (Rosie Perez) ja veli (T. R. Knight), yrittävät sietää.

Ennakkokatseluun tarjottujen neljän jakson perusteella juonen mielenkiintoisimmat kysymykset tuntuvat liittyvän pikemminkin Cassandran lapsuuteen ja sen taustavaikutuksiin kuin kiharaiseksi käyvään murhakuvioon.

The Flight Attendant, HBO Nordic.