”Maailman suurin musiikinopettaja” palkittiin vuoden digisovelluksena – Suomalaissovelluksen avulla soittaa jo 20 miljoonaa ihmistä, ja pandemia on vain lisännyt suosiota

Yousician-sovellus ei korvaa opettajaa, mutta se voi toimia opettajan työkalun. Sovelluksella on yli 20 miljoonaa käyttäjää ympäri maailmaa.

Suomalaisesta Yousician-sovelluksesta on vouhotettu startup-piireissä jo vuosia.

Vuonna 2011 sovelluksen ensimmäinen versio, Wild Chords -kitaransoittopeli palkittiin Slush-tapahtumassa liikeideoiden esittelykilpailussa. Applen mielenkiinto heräsi suomalais-sveitsiläistä duoa, Chris Thüria ja Mikko Kaipaista kohtaan.

Tuolloin alkoi Thürin ja Kaipaisen idean matka musiikkisovellusten eliittiin. Vuonna 2018 startup-sijoittaja Moaffak Ahmed intoili Yousicianista Slush-tapahtuman yhteydessä ja luonnehti sovellusta ”maailman suurimmaksi musiikinopettajaksi”. Vuosi sitten Helsingin Sanomien taloustoimitus kertoi Yousicianin kasvutarinan.

Tänään suomalaisten ohjelmistoyrittäjien yhteisö myönsi Yousicianille Vuoden digipalvelu -tunnustuksen. Ohjelmisto ja e-business -yhteisön Taija Engman sanoo, että palkintoperusteissa painoi erityisesti digitalisaation mahdollisuuksien ulottuminen myös kulttuuriin.

”Yousician mahdollistaa valtavalle joukolle ihmisiä itsensä kehittämisen kulttuurin kuluttajasta myös kulttuurin toimijaksi.”

Engmanin mukaan myös ajoituksella oli väliä.

”Pandemian keskellä palvelu on lisännyt muuten melko vähäisiä mahdollisuuksia kulttuurin ja musiikin harrastukseen.”

Yousician oli esillä vuonna 2016 Slush-tapahtumassa. Yunkun Niu sai Yousicianilta silloin ukulelen.­

Koska en ole kuullutkaan Yousicianista, kokeilen ensin, miten se toimii.

Valitsen instrumentiksi kitaran, ja vastaan monivalinnassa, että hallitsen ”some basics” [vähän perusteita]. Reipas ”James” opastaa minut brittiaksentilla ensin virittämään kitaran kielet. Sen jälkeen minulle tarjotaan maksullisia versioita – tai ”try free and subscribe” [kokeile ilmaiseksi ja kirjaudu].

Introssa James opettaa minulle oikean tavan pitää kitaraa ja virittää. Valitsen 1-tason taitotestin. Pääsen harjoittelemaan kitaran omista ”soitto-ohjeista”, tabulatuureista soittamista geneerisen pop-kappaleen tahdissa. Läpäisen tason ja pääsen valitsemaan ”opintopolkuani” – haluanko oppia ensin mieluiten melodioita, komppirytmejä vai ”musiikin teoriaa”?

Kaikki vaikuttaa helpolta, mutkattomalta – ja vähän tylsältä. Jos on tottunut nauttimaan musiikissa erityisesti sävyistä, dynamiikasta ja sen tavasta välittää tunnetta, Yousician ei ehkä säväytä. Se toimii työkaluna, jos haluaa opiskella soittamaan vaikkapa nyt sitten kitaraa tai ukulelea ”teknisesti” oikein.

Idea motivoivasta ”musiikinopetuspelistä” syntyi, kun fysiikkaa Tampereella opiskeleva sveitsiläinen Chris Thür ja Mikko Kaipainen tapasivat. Olutlasin äärellä kävi ilmi, ettei kumpikaan ollut lapsena jaksanut harjoitella riittävästi oppiakseen kunnolla mitään instrumenttia.

”Itse halusin noin 12-vuotiaana todella opetella pianonsoittoa. Menetin kuitenkin pian motivaationi ja tyydyin ajattelemaan, etten ole musikaalinen. Mikolla oli sama kokemus. Lähdimme kehittämään sovellusta täysin keltanokkina, tavoitteenamme luoda työkalu, jolla lapset saisivat pidettyä motivaatiotaan yllä.”

Sovelluksen kauniina tavoitteena on tehdä soiton oppimisesta yhtä yleistä kuin lukutaidosta. Tällä hetkellä Yousicianissa työskentelee reilut sata työntekijää, pääasiassa yhtiön Hakaniemessä sijaitsevalla toimistolla.

”Erittäin outo porukka”, Thür kuvailee englanniksi tiimiään, johon kuuluu musiikkipedagogeja ja koodaajia, mutta myös intohimoisia musiikinharrastajia, jotka vastaavat taloudesta. Noin puolet työntekijöistä on suomalaisia.

Käyttäjiä sovelluksella on Thürin mukaan joka kuukausi noin kaksikymmentä miljoonaa. Sovellus on juuri julkaistu kuudella muullakin kielellä.

Chris Thür ja Yousician haluavat tehdä soiton oppimisesta yhtä yleistä kuin lukutaidosta.­

Kaksi käyttäjäryhmää korostuu: teini-ikäiset, jotka haluavat opiskella instrumentin aivan alusta alkaen, ja Thürin itsensä kaltaiset noin 45–65-vuotiaat, jotka ovat aina halunneet soittaa, mutta joiden motivaatio tai aika ei ole riittänyt.

Thürin mukaan sovellus toimii myös musiikinopettajien opetuksen tukena:

”Opettajat, jotka kokevat, että heillä on haastetta saada oppilaita pysymään motivoituneina, ovat löytäneet sovelluksen. Korona-aikana olemme antaneet myös sovellusta ilmaiseksi soitonopettajien käyttöön. Joku voisi ajatella, että tarkoituksemme on korvata musiikinopettajat, mutta näin ei kuitenkaan ole. Monet muusikot pitävät siitä mitä teemme.”

Yousician on tehnyt pilotteja myös vierailevien opettajien tunneista, joilla kuuluisat muusikot opettavat videoyhteyden avulla oppilaita. Eräässä pilotissa pop-laulaja Jason Mraz puhuu työstään newyorkilaisille musiikinopiskelijoille.

Soiton harjoittelu aloitetaan aivan perusteista, mutta Thürin mukaan ”maailman parhaatkaan” kitaristit eivät ”läpäise” sen korkeinta tasoa. Youtubesta löytyykin kitaristeja, jotka soittavat sovelluksen avulla nopeasti etenevien tabulatuurien mukaan melkoisia tilutuksia.

”Suurin osa käyttäjistä on kuitenkin harrastelijoita, jotka harrastavat omaksi ilokseen. Tällaisten palvelujen käyttö on kasvanut erityisesti korona-aikana: esimerkiksi soiton ja kielten opettelu tuli hyvin suosituksi kun muut harrastukset ovat jääneet tauolle”, Thür kertoo.

Korona on siivittänyt sovelluksen suosiota: Pohjoismaissa sovelluksen käyttäjien määrä on kasvanut 30 prosentilla. Thürin mukaan Suomen maineesta koulutuksen ja musiikin, samoin kuin peliteollisuuden edelläkävijänä on ollut hyötyä sovelluksen viemisessä maailmalle.

”Suomi on huipputekijä myös muun muassa audioteknologiassa. Monet hyvällä tasolla olevat asiat yhdistyvät tässä.”

Jyväskyläläinen kitaransoitonopettaja Olli Hirvanen tutustui Yousician-sovelluksen edeltäjään jo lähes kymmenen vuotta sitten. Vuosina 2015–2017 hän oli mukana pelillisyyttä ja uusia teknologioita musiikin opettamisessa tutkivassa Play-hankkeessa.

Sen tavoite oli nostaa hänen työyhteisönsä, Suomalaisen musiikkikampuksen, henkilöstön teknologiaan liittyvä pedagoginen osaaminen kansainvälisesti korkealle tasolle.

”Hankkeessa testasimme kaikkia musiikinoppimiseen liittyviä sovelluksia, ja Yousician oli parhaimmasta päästä. Pedagogiikka ja kaupallisuus harvoin kohtaavat niin, että se toimisi.”

Omassa opetuksessaan Hirvanen hyödyntää Yousiciania esimerkiksi pienimpien oppilaiden kanssa siten, että tunnin lopuksi pelataan viisi minuuttia sovelluksella ”palkintona” muusta harjoittelusta.

Hirvasen oppilaista osa on innostunut pelaamaan sovelluksella omallakin ajallaan.

”Sovelluksessa opettaja voi antaa oppilaalle myös kotitehtäviä, mutta itse koen, että sen on parempi olla lapsille kiva vapaa-ajan juttu. Kitaransoitossa se toimii erityisen hyvin sointuharjoiteluun.”

Hirvanen ei pidä soittosovelluksia uhkana musiikkiopistoille.

”Musiikkiharrastus kamppailee lasten ja nuorten ajasta muiden harrastusten kanssa. Jos saamme heidät soittamaan vapaa-ajallaan, vaikka sitten sovelluksen avulla, niin mikäs siinä.”

Vaikka sovellusten avulla voi saada soittimen haltuun, opettajaa ne eivät korvaa. Hirvanen kuitenkin lisäisi vastaavien sovellusten käyttöä esimerkiksi musiikkiteorian opetuksessa.

”Teknologiat ovat nykypäivää, musiikkiopistojen ei kannata sulkea niiltä silmiään ja ajatella, että samalla kaavalla edetään kuin edellisetkin 200 vuotta. On olemassa hyviä teoriasovelluksia ja nuotinnosohjelmia, jotka toimivat oikean opettajan apuna.”