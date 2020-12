Myös #Metoo -liike on listan kärkipäässä, samoin afrikkalaisen kulttuuriperinnön palauttamista puolustaneet akateemikot

Brittiläinen Art Rewiev -nykytaidelehti on julkaissut jälleen vuosittaisen Power 100 -listauksensa nykytaidemaailman vaikutusvaltaisimmista ilmiöistä.

Listauksessa korostuvat tänä vuonna erityisesti sosiaalista oikeudenmukaisuutta ajavat liikehdinnät ja länsimaiden ulkopuolelta tulevat taiteilijat.

Ensimmäistä kertaa listan ensimmäiselle sijalle on valittu yksittäisen ihmisen sijaan kokonainen yhteiskunnallinen liike: Listan kärjessä nimittäin komeilee Black Lives Matter.

Toiseksi vaikutusvaltaisimmaksi tekijäksi on valittu indonesialainen ruangrupa-kollektiivi ja kolmatta sijaa pitävät akateemikot Felwine Sarr ja Bénédicte Savoy.

Sarr on senegalilainen taloustutkija ja kirjoittaja ja Savoy ranskalainen taidehistorioitsija. He julkaisivat vuonna 2018 Ranskassa hyvin paljon keskustelua herättäneen selvityksen, jossa he puolustavat afrikkalaisen kulttuuriperinnön palauttamista afrikkalaisille. Tutkijat itse sanovat, että heidän kirjoitustaan on tulkittu lännessä usein liian suoraviivaisesti. Heidän tutkimuksensa kuitenkin puhutteli laajasti taidealan ihmisiä, ja monet ovat tutkimukseen vedoten vaatineet länsimaita palauttamaan siirtomaistaan tuomat museoesineet juurilleen.

#Metoo-liike on listauksessa sijalla neljä, ja sijalla viisi on filosofi ja runoilija Fred Moten, joka on perehtynyt kriittiseen teoriaan, rodullisuuskysymyksiin ja esiintyviin taiteisiin. Moten on esittävien taiteiden professori New Yorkin yliopistossa.

Art Rewiev -lehti on julkaissut listauksensa vuodesta 2002 alkaen. Lehti on maailman johtavia kansainvälisiä taidejulkaisuja.