”Halusin olla vähintään yhtä rohkea kuin Joana siinä, miten vien dokumenttia eteenpäin”, Big vs Small -dokumentin käsikirjoittaja, ohjaaja ja tuottaja Minna Dufton sanoo.

Valtavat, jopa 30 metriä korkeat aallot vellovat valkokankaalla. Meren pauhu huumaa, eikä ihme: Portugalin Nazaren kylä on paikka, jossa tyrskyävät maailman suurimmat aallot ja jonne kokoontuu joka syksy ryhmä jättiaaltojen surffaajia.

Rantahietikolla aaltoseinämää tuijottaa Joana Andrade. 40-vuotias Andrade on ainut portugalilaisnainen, joka surffaa jättiaaltoja Nazaressa.

Ylipäätään maailmassa on vain kourallinen ihmisiä, jotka uskaltautuvat näiden aaltojen armoille.

Ammattilaissurffaaja Andrade on päähenkilö Minna Duftonin käsikirjoittamassa, ohjaamassa ja tuottamassa elokuvassa Big vs Small. Siinä Andrade matkustaa Heinolaan, jossa hän tapaa suomalaisen vapaasukeltajan Johanna Nordbladin. Nordblad (s. 1975) on rikkonut sekä suomen- että maailmanennätykset vapaasukelluksessa, ja hänellä on maailmanennätys 50 metrin vapaasukelluksesta jään alla.

Tarina kuvaa, kuinka kaksi ammattiurheilijaa oppii toisiltaan ja nöyrtyy luonnon edessä. Nordblad antaa Andradelle työkaluja siihen, miten harjoittaa hengityksen pidättämistä pidempään hyisessä vedessä. Se on taito, jota tarvitaan jättiaaltojen surffauksessa. Murtuva aalto voi paiskata surffaajan veden alle jopa minuuteiksi kerrallaan.

Elokuva on myös tarina pelosta ja sen ylittämisestä tai sen kanssa elämisestä. Joana Andrade kertoo dokumentissa nuoruutensa synkistä hetkistä ja kipeistä kokemuksia väistelemättä. Ääneen pääsevät myös Joanan perheenjäsenet ja hänen kanssaan työskentelevät ammattilaiset.

Kontrastia tarinaan tuovat Portugalin rannikon pyrskähtelevien aaltojen voima sekä Helsingissä että Heinolassa kuvatun suomalaisen maiseman ja luonnon pysähtyneisyys ja hiljaisuus.

Dokumentin komeasta kuvauksesta vastaavat Ylellä pitkän uran tehnyt Sakke Kantosalo sekä kansainvälisesti palkittu surffikuvaaja ja ohjaaja Tim Bonython, joka keskittyi erityisesti Big vs Smallin merikohtausten kuvaamiseen.

Big vs Small on BBC:llä ja Ylellä parikymmentä vuotta työskennelleen Minna Duftonin ensimmäinen kokopitkä dokumenttielokuva. Sen toisena tuottajana toimi amerikkalainen Kathleen McInnis.

Vaikka naisten tekemille dokumenttielokuville on kansainvälisesti yhä suurempi kysyntä, dokumenttien tekijät ovat yhä pääosin miehiä. San Diegon yliopiston Study of Women in Television and Film -keskuksen vuonna 2017 julkaiseman tutkimuksen mukaan naisia dokumenttien tekijöistä on maailmanlaajuisesti noin 30 prosenttia.

Surffaaja Joana Andraden tarinaa suurten aaltojen – ja menneisyyden traumojen – kanssa kamppailusta voi peilata Big vs Small -dokumenttielokuvan tekemiseen.

Minna Dufton haki rahoitusta vuonna 2018 perustamansa tuotantoyhtiön Raggari Filmsin tuotannolle muun muassa Suomen Elokuvasäätiöltä ja Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskukselta Avekilta. Kumpikaan taho ei lähetenyt mukaan – kuten ei moni muukaan suomalainen organisaatio. Dufton päätti kuitenkin tehdä elokuvan oman rahoituksen voimin ja uskoo, että siitä tulee menestys.

”Joana sanoi minulle, että sinä surffaat vielä isompia aaltoja kuin hän, koska onnistuin saamaan tällaisen tarinan kerrottavaksi. Koska Joana oli niin rohkea, halusin olla vähintään yhtä rohkea kuin Joana siinä, miten vien dokumenttia eteenpäin”, Minna Dufton kertoo.

Hän ei uskonut dokumenttiinsa suotta. Valmistumisensa jälkeen Big vs Small on esitetty elokuvafestivaaleilla Helsingissä, Yhdysvalloissa, Portugalissa ja Virossa. Dokumentin kansainvälisistä levitysoikeuksista neuvotellaan paraikaa.

Tänä syksynä Raggari Films sai Business Finlandin Tempo-kansainvälistymisrahoituksen ensimmäisenä dokumenttien tuottajana Suomessa.

”Tämä on iso juttu dokumenttielokuvan ekosysteemille, koska se osoittaa, että halutaan tukea ja ymmärtää sitä, mitä me teemme”, Dufton sanoo.

Hän haluaa toimia esimerkkinä siitä, että ensimmäisellä kerrallakin voi onnistua.

”Alkuun pääsemistä pitäisi tukea, varsinkin jos nähdään, että tekijöillä on kokemusta alalta. Dokumenttielokuvalla on suuri kysyntä maailmalla – toivon, että myös Suomessa huomattaisiin tämä.”

Big vs Small, Yle Areena alkaen ma 7.12. sekä TV2 ti 8.12. klo 21.00.