Kuka? Heta Pyrhönen

■ Syntyi 1960 Helsingissä.

■ Toiminut Helsingin yliopiston yleisen kirjallisuustieteen professorina vuodesta 2000 ja apulaisprofessorina 1997–1998.

■ Suomalaisen tiedeakatemian hallituksen jäsen vuodesta 2020.

■ Tutkinut pääasiassa englanninkielistä kirjallisuutta. Julkaistuja tutkimuksia mm. Mayhem and Murder: Narrative and Moral Problems in the Detective Story (1999), Bluebeard Gothic: Jane Eyre and Its Progeny (2010), Jane Austen aikalaisemme (2014), Reading Today (2019, yhdessä Janna Kantolan kanssa).

■ Täyttää 60 vuotta perjantaina 4. joulukuuta.