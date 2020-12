Wide ContentPlaceholder

Michael Fagan poseerasi helmikuussa 1985 Thames-joen edustalla. Taustalla näkyy Tower of London.­

Kulttuuri | HS-analyysi

Enemmän kuin joku sekopää

Kysymys eri genrejen tavoista käsitellä totuutta on entistä kiinnostavampi nyt, kun todellisuuspohjainen kerronta on vallannut yhä enemmän alaa niin televisio-ohjelmissa, elokuvissa kuin kirjallisuudessakin. The Crown -sarjassa Michael Faganista tehtiin kansallinen ikoni, vaikka taustalla oli vain vuosisadan kännisekoilu.

