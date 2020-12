Oikeudenkäynnit

Aiemmin Kanta-Hämeen käräjäoikeus hylkäsi syytteet seksuaalisesta ahdistelusta.

Turun hovioikeuden mukaan näyttelijä Aku Hirviniemi syyllistyi kahteen seksuaaliseen ahdisteluun kesäkuussa 2018 Riihimäellä. Hovioikeus ei kuitenkaan langettanut Hirviniemelle rangaistusta, koska katsoi teot kokonaisuutena arvostellen vähäisiksi.

Kyseessä oli kahden nuoren tytön koskettelu ja seksuaalissävytteiset puheet. Tytöt olivat tuolloin 17-vuotiaita ja Hirviniemi 34-vuotias. Tytöt ja Hirviniemi eivät olleet entuudestaan tuttavia.

Aiemmin Kanta-Hämeen käräjäoikeus hylkäsi syytteet seksuaalisesta ahdistelusta. Syyttäjä valitti käräjäoikeuden ratkaisusta hovioikeuteen.

Hovioikeuden mukaan koskettelu oli vähäistä ja kestoltaan lyhyttä. Hirviniemi myös lopetti koskettelun heti, kun tytöt vetäytyivät etäämmäksi ja siten ilmaisivat, etteivät he halua tulla kosketelluiksi.

Hovioikeuden mukaan koskettelu sinänsä on ollut omiaan loukkaamaan tyttöjen seksuaalista itsemääräämisoikeutta. Teko oli kuitenkin hovioikeuden mukaan niin vähäinen, että siitä ei tule tuomita rangaistukseen.

”Asianomistajien kertomusten perusteella he eivät ole kokeneet seksuaalisen itsemääräämisoikeutensa tulleen loukatuksi, eivätkä he muutoinkaan ole kokeneet Hirviniemen toimintaa erityisen moitittavaksi. Tähän nähden ja ottaen myös huomioon itse koskettelun vähäisyys Hirviniemen rikosta voidaan pitää kokonaisuutena arvostellen (...) vähäisenä. Hirviniemi on jätettävä rangaistukseen tuomitsematta”, hovioikeus muotoilee.

Hirviniemi kommentoi hovioikeuden tuomiota tuoreeltaan Facebookissa.

”Käräjäoikeus oli samaa mieltä asiasta kuin minä, mutta hovioikeudella oli eri näkemys. Tärkeintä kuitenkin on, että asialle on saatu piste ja uskon, että tästä ovat samaa mieltä myös asianomistajat”, kirjoittaa Hirviniemi.

Käräjäoikeuden tuomiosta ilmenee, että Hirviniemi oli yöaikaan humalassa kutsunut tytöt tutustumaan kotiinsa. Kotonaan hän kosketteli molempien selkää paidan alta. Toisen tytöistä hän myös veti syliinsä istumaan ja kosketteli tämän takapuolta housujen päältä.

Syyttäjä katsoi valituksessaan hovioikeudelle, että Hirviniemi käytti hyväkseen julkisuusasemaansa pyytäessään tytöt mukaansa ja varmisteli heti aluksi, että nämä varmasti ovat yli 16-vuotiaita. Syyttäjän mukaan Hirviniemi meni yöllä puhumaan skoottereilla liikkeellä olleille tytöille ja pyysi nämä parkkipaikalta kotiinsa