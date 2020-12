Virginia Woolf puolestaan väitti kirjeessä ystävälleen veljensä vaativan olutta, vaikka veli oli kuollut lavantautiin. Tavat suhtautua sairauteen ja kuolemaan puhuttelevat pandemian keskellä elävää.

Luonnossa kulkeminen, metsän poluilla ja järvien rannoilla samoilu, on erityisesti tänä vuonna noussut ajanviettotavoista tärkeimpien joukkoon. Metsässä liikkuminen, sen näkeminen ja kokeminen, saa kuitenkin aivan uuden ulottuvuuden valokuvataiteilija Heikki Willamon Metsä minussa -kirjan (Parvs) äärellä. Retrospektiivinen katsaus Willamon tuotantoon seuraa kuvaajan samoiluja eteläsuomalaisissa metsissä vuodesta 1987 aina vuoteen 2020 asti, närhien, vanamojen, huuhkajien ja karhujen keskellä.

Kuvista näkee, että Willamo ei kulje vain metsän halki, eivätkä hänen luontokuvansa noudata metsästäjän lailla otettuja avoimia, paljaita linjoja. Kuten Perttu Saksa esipuheessa kirjoittaa: ”Kameralla metsästävän kuvaajan positio on Willamon kuvissa käännetty kokonaan ympäri: avautuu mahdollisuus asettua osaksi metsää, katsoa sisältä ulos.”

Heikki Willamo: Metsä minussa (Parvs).

Kuinka pitää sairaus loitolla

Virginia Woolfin Mrs Dalloway on puhutellut lukijoita aivan erityisesti nyt, koronaviruksen myllerryksessä, huomasi The New Yorkerin toimittaja jo huhtikuussa. Vuoteen 1923 sijoittuvassa romaanissa Clarissa Dalloway on selviytynyt vuosina 1918–1920 pandemiana riehuneesta espanjantaudista, johon Suomessakin kuoli noin 20 000 ihmistä. Tautiin viitataan kirjassa, mutta pääosassa ovat rouva Dallowayn illan juhlat, joiden järjestäminen ostosreissuineen on suuren luokan seikkailu.

Nuolen sinua hellästi­

Puhuttelevia tekstejä Woolfilta löytyy toki muitakin. Tänä vuonna ilmestyi Nuolen sinua hellästi (Oppian, suom. & toim. Tuomas Kilpi), valikoima Woolfin vuosina 1900–1909 kuudelle läheiselleen kirjoittamia kirjeitä, joissa oma ja läheisten terveydentila on usein ja perusteellisesti kuvattuna läsnä – joskin toisinaan hämmentävin tavoin.

22. marraskuuta 1906 24-vuotias Woolf (tuolloin vielä Virginia Stephen) kirjoitti läheiselle ystävälleen Violet Dickinsonille: ”Thoby voi niin hyvin kuin on mahdollista. Me emme ole huolissamme.”

Thoby oli Woolfin isoveli, ja hän oli kuollut kaksi päivää aikaisemmin lavantautiin. Seuraavissa Dickinsonille osoitetuissa kirjeissä Woolf kuitenkin kertoo Thobyn vaativan olutta ja lampaankyljyksiä ja haluavan pyöräretkelle. Kirjeissään Woolf loi kuolleelle veljelleen kokonaan uuden elämän kokonaisen kuukauden ajan.

Oliko syynä se, että myös Dickinson sairasti lavantautia eikä Woolf halunnut huolestuttaa ystäväänsä? Nyt, pandemian keskellä elävälle, toinenkin syy näyttää mahdolliselta: tarve irtautua maailmasta täynnä sairautta, luoda edes hetkeksi toisenlainen todellisuus.

Virginia Woolf: Nuolen sinua hellästi (Oppian).

Kesä -85­

Gilmoren tytöt Ruotsissa

Pikkukaupunki, teini-ikäisenä raskaaksi tullut yksinhuoltajaäiti, teini-ikäinen, lukemista rakastava tytär ja tytärtään kontrolloimaan pyrkivä isoäiti. Asetelma on hyvinkin tuttu 2000-luvulla katsojia keränneestä yhdysvaltalaisesta Gilmoren tytöt -sarjasta.

Ruotsalainen draamakomedia Kesä -85 on kuitenkin aivan omanlaisensa, arkeen juurtunut mutta myös ilahduttavasti nostalgiaa iloisesti hyödyntävä kokonaisuus. Braxingen pikkukaupunkiin Länsi-Götanmaalle sijoittuvassa sarjassa kolmen sukupolven naiset tarjoavat luontevuutta, huumoria ja samastuttavuutta. 15-vuotias Lena (Elina Sätterman) keskittyy lähestyvään kielikurssiin, äiti Åsa (Emma Broomé) työskentelee mielisairaalassa ja ahdistuu äitinsä Barbron (Lotta Tejle) avusta.

Kuusiosaisessa sarjassa käsitellään myös kipeämpiä puolia, kuten seksismiä ja homofobiaa, kaupungin juorukoneistoa ja lapsensa hylännyttä isää. Taustalla kuitenkin soi kepeä, 80-lukua henkivä pop, ja lempeä nostalgiakäsittely asettaa vanhentuneet asenteet mittasuhteisiinsa.

Kesä -85, Yle Areena. (K12)

