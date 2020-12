HS:n toimittaja Jussi Lehmusveden mukaan tänä itsenäisyyspäivänä yksi asia on tärkeämpi kuin mikään muu: hengittäminen.

Hyvät kansalaiset. Tänä itsenäisyyspäivänä haluan puhua teille aiheesta joka koskettaa meitä kaikkia: hengittämisestä.

Ennen syntymää ihmisen on turvallista olla äidin lämpöisessä kohdussa. On pimeää, kuuluu äidin verisuonten turvallista suhinaa.

Sitten syntymä mullistaa kaiken. Hetkessä on ulkona: kylmässä, kirkkaiden valojen ja äänten keskellä. On hankittava happea itse. On avattava keuhkot, hengitettävä.

Iso tehtävä pienelle ihmiselle. Ja jatkuu kuolemaan saakka.

Hyvät kansalaiset, vietämme tätä itsenäisyyspäivää poikkeuksellisen lämpimässä säässä. Hengitys ei höyryä, keuhkoissa ei tee kipeää. Kaksi kuukautta sitten maapallolla rikottiin mittaushistorian kuukausittainen lämpöennätys, marraskuussa Suomessa tehtiin omia ennätyksiä.

Samaan aikaan tutkimukset kertovat, että yksi prosentti maailman ihmisistä tuottaa puolet kaikista lentoliikenteen päästöistä.

Ihminen oppi lentämään runsas sata vuotta sitten. Ei ehkä olisi pitänyt.

Kansalaiset, tänä vuonna juhlimme muutenkin poikkeuksellisissa oloissa. Linnassa ei kätellä, ei näpistellä tuulihattuja tai hirvi-herkkutattipiiraita, ei tanssita niin tiukassa parvessa, että virukset taatusti leviävät.

Pandemia on lyönyt meiltä ilmat sisään, niin kuin kaikilta kansoilta ympäri maailmaa. Korona salpaa hengityksen niin kuvaannollisesti kuin kirjaimellisestikin.

Silti sen kanssa on opittu olemaan. Ihmiset ovat ottaneet vastuun hengittämisestään. On opittu asettamaan kasvosuojus päälle ja sitten istuttu rillit näkökyvyttömässä huurussa kolmosratikan penkillä. Jätetty kännykkä kerrankin rauhaan.

Ja opittu hengittämään metsää. Maaseudulla asuvilta se taito ei ole koskaan unohtunutkaan, mutta nyt yhä useampi metropolialueen asukki on käynyt Nuuksion erämaassa paistamassa makkaraa.

Metsä on yhä henkireikä meille suomalaisille, kunhan se reikä ei tarkoita hakkuuaukeaa.

Hyvät kansalaiset. Samaan aikaan kun kaupungin kaduilla on ollut tilaa hengittää, monet kodit ovat muuttuneet ahtaammiksi. Perheväkivaltatapaukset ovat lisääntyneet, alkoholi tekee tuhoaan.

”Sun lähellä ei vaan pystyny hengittää”, kuvailee tunnettu suomalainen poplaulaja tunnelmaa kappaleessaan.

Myös yhteiskunnallinen ilmapiiri kovenee. Keskustelupalstoilta leviää parjaamisen ja väärinymmärtämisen vastenmielinen löyhkä. Aika moni meistä tuntuu istuvan oman henkireikänsä päällä, ja se henki haisee todella epämiellyttävälle.

”Oikea demokratia ei ole pelkästään enemmistön valtaa, vaan se on myös vähemmistöjen olemassa­olon ja oikeuksien arvossa pitämistä. Juuri mielipiteiden ja katsomusten moninaisuus on ominaista dynaamiselle yhteiskunnalle.”

Näin sanoi presidentti Urho Kekkonen omassa puheessaan 5. 12. vuonna 1967, kun Suomi oli viidenkymmenen vuoden ikäinen.

Se viesti ei ole muuttunut: samaa ilmaa me kaikki hengitämme, vaikka emme kaikkia mielipiteitä jakaisikaan.

Kansalaiset. Elämä siirtyi merestä maalle miljoonia vuosia sitten. Ihmislajia ajatellen ei ehkä olisi kannattanut. Yhä useampi kanssalajeistamme on lopettanut hengittämisen toimintamme seurauksena. Viimeksi kuluneen 50 vuoden aikana maailman selkärankaisista on kadonnut yli puolet, yhtä paljon kuin aiemmin 10 000 vuodessa. Seuraavien vuosikymmenten aikana tuho vaikuttaa vain kiihtyvän.

Olemme luoneet järjestelmän, joka ei hätkähtele edes apokalyptisia uhkia: uusia pandemioita tai ilmaston peruuttamatonta muutosta. Hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet koronakriisin seurauksena vain muutaman prosentin.

Paketit täyttävät ruokakaupan takahuoneen.

En ole varma, taistelivatko isämme ja isoisämme, jotta meillä olisi mahdollisuus tilata kaukomailta halpaa rihkamaa.

Siitä olen varma, että he taistelivat, että lapsemme voisivat hengittää turvallista ilmaa.

Hyvät kansalaiset. Jotkut sanovat, että ongelmat lisääntyvät eksponentiaalisesti, mutta että niin tekevät ratkaisutkin. Presidentti Mauno Koivisto on sanonut, että ellemme varmuudella tiedä, kuinka tulee käymään, olettakaamme, että kaikki käy hyvin.

Se on hieno ajatus. Tiede antaa toivoa, ehkä ratkaisujakin. On olemassa useampia kuin yksi mahdollinen tulevaisuus.

Sitä odotellessa, kansalaiset: hengittäkäämme. Tänä itsenäisyyspäivänä toivon, että asetumme yhtenä kansakuntana yhdessä lattialle makaamaan ja hengitämme syvään.

Tosi hyvä. Laita nyt käsi sydämesi päälle. Anna kätesi olla siinä, kevyesti ja lempeästi. Ajattele kuinka kehosi ikään kuin hellittää, avautuu, tekee tilaa.

Anna sitten myötätunnon siirtyä sormistasi koko kehoosi. Ole näin hetken aikaa. Tunne yhteys itseesi ja tunne myötätuntoa itseäsi kohtaan.

Seuraavaksi voit tuoda mieleesi ystävän, jota kohtaan tunnet kiitollisuutta jostain asiasta. Lausu: ”Olkoon niin, että olet onnellinen.”

Sitten tuo mieleesi jokin neutraali henkilö, vaikkapa sinua palvellut kaupan kassa, ja lausu toivotus hänellekin.

”Kiitos sinulle, ystävä.”

Ulota myötätuntosi piiriin nyt kaikki naapurisi. Sitten kaikki työpaikkasi ihmiset. Älä unohda niitä, joiden kanssa olet eri mieltä tai joiden kanssa sinulla on muita ongelmia.

Avaa sydäntäsi yhä laajemmalle ja toivo onnellisuutta kaikille suomalaisille, sitten kaikille maapallon ihmisille. Ulota sitten myötätuntosi koskemaan kaikkia olentoja kaikkialla.

Delfiinejä, pingviinejä, vompatteja ja vyötiäisiä. Kuten sikoja, susia, käärmeitä, paarmoja ja hyttysiä.

”Olkaa turvassa, kanssaeläjät.”

Kiitä lopuksi koko hengitysjärjestelmääsi; sitä joka sinut syntymäsi hetkellä pelasti. Muista rintakehää, keuhkorakkulaa, kylkivälilihaksia, solisluita, pal­leaa ja hiussuonistoa.

Kiitä myös nenäontelon limaa ja värekarvoja, jotka tekevät jatkuvaa yhteistyötä estääkseen epäpuhtauksien ja taudinaiheuttajien pääsyn keuhkorakkuloihin.

”Voit sanoa; kiitos nenäni värekarvoille, jotka pitävät minut terveenä. Olkoot ne runsaat ja rehottavat.”

Ja pitkä uloshengitys.

Vain sisäänpäin hengittävä kansakunta tukehtuu.

Kuten ihminenkin.