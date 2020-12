Rodney Grahamin teokset Mäntän Serlachius-museossa ovat huolella ja huumorilla rakennettuja pienoismaailmoja, joissa takavuosien taide-elämä herää eloon lähes-mutta-ei-aivan aidosti.

Tärkeimmät ensin: Taiteilija Rodney Graham vahvistaa, että Liberty Bakery -leipomokahvila myy edelleen vancouverilaisille suomalaista korvapuustia koronarajoituksista huolimatta, joskin maskein, lyhennetyin aukioloajoin ja pidennetyin turvavälein.

”Pärjäilemme jotenkuten”, Graham sanoo ja naurahtaa.

Taiteilijan lähikahvila oli lopettamassa vuonna 2014, joten Graham osti sen kumppaneineen. Nyt se on ”pohjoismainen kahvila”, jonka katosta riippuu hyvinpatinoituneita Aalto-valaisimia. Taustalla vaikuttavat osaomistaja Shannon Oksasen suomalaiset juuret.

Pulla on Grahamille kuitenkin sivubisnes ja lähinnä rahaa vievä, ei tuova, sellainen.

Rodney Graham­

Länsi-Kanadaan suuntautuvan kaukopuhelun varsinainen syy on hänen työnsä taiteilijana. Graham tunnetaan eräänlaisena nykytaiteen hulluna professorina – sekä veistäjänä, valokuvaajana, elokuvien tekijänä, rock-muusikkona että omalaatuisena pohdiskelijana.

Grahamin lokakuussa avautunut näyttely Mäntän Serlachius-museo Göstassa on harmaana päivänä kuin korurasia. Valolaatikkoteokset hehkuvat näyttelytilassa houkuttelevasti, ja ne ovat monimutkaisempia ja käsitteellisempiä kuin miltä äkkiseltään näyttää.

Jokainen teos on kuin still-kuva elokuvasta, jonka tuottaja ja päätähti on Graham itse. Mallina on aina Graham, ja usein hän esittää jonkinlaista eri ajan tai lajin taiteilijaa, herätellen ajatuksia taiteen tekemisestä ja esittämisestä.

Graham on avustajineen myös rakentanut joka ikisen lavasteen pienintä yksityiskohtaa myöten.

Otetaan esimerkiksi teos Lahjakas amatööri, 10. marraskuuta, 1962. Siinä Graham esittää varakasta poikamiestä, ehkä lääkäriä tai lakimiestä, joka on päättänyt ryhtyä taiteilijaksi. Tyylikkään kalifornialaistyylisen asunnon pöydillä ja lattioilla on taidekirjoja, ja lattian suojaksi on levitetty sanomalehtiä. Niiden päällä herrasmiestaiteilija valuttaa maalia kankaalle amerikkalaistaiteilija Morris Louisin hengessä, tupakka suupielessään.

”Louisin prosessista muodostui minulle eräänlainen pakkomielle. Hän työskenteli kotonaan, pienessä keittiössä, ja teki todella isoja maalauksia. Keksin tämän poikamieshahmon, joka innostuu taiteesta kypsällä iällä, käy Louisin näyttelyssä ja ajattelee, että hänen maalauksensa näyttävät aika helpoilta tehdä”, Graham selittää.

Vaikein osuus olivat sanomalehdet. Paperi kellastuu ja haurastuu, joten Grahamin oli kopioitava ja painatettava uusiksi vanhoja lehtiä.

Osittain niihin liittyy teoksen lähes aistiharhalta tuntuva vaikutelma: sadoista kuvista koottu valokuvateos on niin uskomattoman tarkka, että sanomalehtien tekstiä voi lukea. Päivämäärä on tietenkin 10. marraskuuta.

Rodney Grahamin näyttelyssä Mäntän Serlachius-museo Göstassa näkee taiteilijan teoksineen.­

Tämän lahjakkaan amatöörin kuvitteellinen tuotanto tulee Göstan näyttelysalissa lihaksi: näyttelyssä on mukana myös maalauksia, joiden kaltaisia herra amatööri kuvassa työstää.

Alun perin maalauksissa oli kyse kuvausrekvisiitasta, mutta sitten Graham innostui pseudohistoriallisten pastissimaalausten tekemisestä.

Nykyään hän valmistaa avustajiensa kanssa lavasteen lisäksi kaikki ne taideteokset, jotka kuvissa esiintyvät, olivat ne sitten piippurassiveistoksia tai taiteilijabaarin seiniä koristavaa sekundakubismia.

Rodney Graham, Taiteilija taiteilijabaarissa 1950-luvulla, 2016.­

(”Niiden piti olla ei kovin hyviä mutta riittävän hyviä, että katsoja voi uskoa baarinpitäjä suostuneen vaihtamaan niitä ruokaan”, Graham sanoo.)

Gallerian imurointi, 1949 -teosta varten Graham otti malliksi Aleksander Rodtšenkon maalauksen. Hän leikkasi ja liimasi siitä kuvankäsittelyohjelmalla uusia versioita, jotka hänen assistenttinsa lopulta maalasivat.

Rodney Graham, Gallerian imurointi 1949, 2018.­

Nykyään Graham on oikeastaan kiinnostuneempi maalauksista kuin teoksista, joissa hän niitä käyttää.

71-vuotias Graham myös väittää, ettei hän oikein keksi itselleen enää rooleja, jotka onnistuvat ilman suurta kuvankäsittelyoperaatiota. Sitä paitsi valolaatikkoteosten tekeminen ei onnistu ilman työryhmää, ja koronavirus on tehnyt sellaisen kokoamisesta juuri nyt mahdotonta. Maalausten kanssa puuhasteleminen onnistuu studiossa.

”On erittäin miellyttävää työskennellä värien ja muotojen kanssa”, hän sanoo. ”On hyvä olla harrastus, joka tuottaa vähän rahaa!”

Rodney Graham, Piippurassitaiteilija, Amalfi, -61, 2013.­

Maalaukset ovat nimittäin myyneet paremmin kuin veistokset, joita Graham teki teokseen Piippurassitaiteilija, Amalfi ’61. Siinä herrasmiestaiteilija kesäpaidassaan ja sandaaleissaan näpertelee taidetta, no, alakoulun askartelukerhosta muistuttavista materiaaleista.

“Piippurassiveistoksia oli valtavan mukavaa tehdä, erityisesti dipata niitä glitteriin, mutta taiteellisesti ne olivat vähän umpikuja”, Graham pohtii. Linjalta kuuluu huvittuneisuus.

Mutta koronakaranteeniin ne ovat aivan hyvä puuha.

Rodney Graham: Taiteilijoita ja malleja Serlachius-museo Göstassa 18.4. saakka.

Muista Mäntässä myös:

Elizabeth Taylorin puku Franco Zeffirellin ohjaamaan ja Danilo Donatin puvustamaan elokuvaan Kuinka äkäpussi kesytetään, 1967.­

Pukuloistoa valkokankaalta

Sean Connery on oikeasti ollut tuon munkinkaavun sisällä! Ja tuo puku oli Elizabeth Taylorin päällä Kuinka äkäpussi kesytetään -elokuvassa! Jude Law’n kasukka The Young Popessa!

Glamour-näyttely esittelee roomalaisen teatteri- ja elokuvapuvustamon Tirelli Costumin pukuja klassikkoelokuvista ja tarjoaa kurkistuksen Cinecittàn kulisseihin. Ennen käyntiä kannattaa kerrata klasikkopasolinit, -viscontit ja -fellinit.

Glamour Gustaf-museossa 10.1. saakka.

Petri Eskelisen kasviveistokset vaativat kastelua oikeiden kasvien lailla.­

Liikkuvat veistokset

Petri Eskelisen mekaaniset kasviveistokset vaativat kastelua niin kuin oikeatkin kasvit.

Eniten viehättävät kuitenkin timelapse-videot, joissa ruusupavunvarret taistelevat tiensä taiteilijan labyrinttien läpi.

Petri Eskelinen: Toimintamuisti Gösta-museossa 7.3. saakka.

Jää sulaa

Vielä on aikaa nähdä myös valokuvataiteilija Nanna Hännisen näyttely. Retrospektiivinen näyttely tallentaa 2000-luvun ajatuksia ja tunnelmia WTC-iskuista eteenpäin.

Uudet teokset vievät ajatukset niin arktiselle alueelle kuin Mojaven autiomaahan.

Nanna Hänninen: How about the future? Gösta-museossa 7.3. saakka.