Netflixillä nähtävän koskettavan sarjan keskiössä on nuori harras musliminainen, joka päätyy Istanbuliin modernin psykiatrin vastaanotolle.

Nykyisen sarjatarjonnan maantieteellinen kartta laajenee koko ajan, mikä on pelkästään ilahduttavaa. Nyt Netflix tarjoaa upouutta turkkilaista draamaa. Kahdeksanosainen Ethos-sarja kuvaa erityisesti naisten oireilua jyrkän kahtia jakautuneessa kulttuurissa.

Henkilöt nivoutuvat yhteen tavalla, joka on toki epäuskottavaa, mutta se jotenkin sopii sarjan omaperäiseen tyyliin.

Kerronta polveilee hienosti henkilöiden välillä. Yksi yhdistävä lenkki on saippuasarja, jonka näyttelijästä tulee yksi Ethoksenkin henkilöistä.

Keskiössä on nuori naimaton nainen Meryem (Öykü Kara­yel), joka on harras muslimi ja tottunut siihen, että hänen elämäänsä rajoitetaan. Hän elää veljensä ja tämän vaimon kanssa. Vaimo on ilmeisen masentunut, joten perheen lapset ovat koko ajan Meryemin vastuulla. He elävät maalla, Istanbulin ­ulkopuolella.

Meryem ei ole tottunut valittamaan, mutta jotain on pielessä, sillä hän on alkanut mystisesti pyörtyillä. Koska mitään syytä ei löydy, hän on päätynyt Istanbuliin psykiatrin vastaanotolle.

Tosin sillä ehdolla, että hän kertoo kotikylässä ”opettajalleen” kaiken, mitä tapaamisessa keskustellaan.

Psykiatri Peri (Defne Kayalar) edustaa täysin vastakkaista elämäntapaa: hän on moderni, koulutettu kaupunkilainen. Vastaanotolla naiset eivät löydä yhteistä säveltä. Peri puolestaan käy kollegansa Gülbinin (Tülin Özen) vastaanotolla purkamassa tuntojaan. Hän myöntää, ettei pysty suhtautumaan naisiin, jotka käyttävät huivia.

Sarjasta tulee alussa mieleen taannoinen amerikkalaissarja Terapiassa, ja se on luultavasti tarkoituskin. Terapiaistunnoista saa yllättävänkin intensiivistä ja paljastavaa draamaa.

Ethos ei kuitenkaan jää pelkästään keskusteluiden tasolle, vaan siinä tapahtuu koko ajan paljon muutakin. Tragediat eskaloituvat ja mutkistuvat, menneisyydestä paljastuu asioita.

Yksi olennainen jännite syntyy uskonnollisen opettajan ja psykiatrin välille. Kumpaa Meryam kuuntelee?

Ethos lähtee liikkeelle naisista ja heidän ristiriidoistaan, mutta se kuvaa myös miesten, kuten Meryamin veljen, lisääntyvää ahdistusta. Sen juuret ovat samassa kulttuurissa kuin naisillakin.

Sarjan henkilögalleria kasvaa joka jaksossa, ja lopulta esillä on melkoinen repertuaari turkkilaisia ihmiskohtaloita, mutta kaikkea yhdistää Meryam, vaatimaton nainen, joka tekee siivouskeikkaa ja katsoo kotona saippuaoopperaa.

Taidokkaan ja koskettavan sarjan on ohjannut ja käsikirjoittanut Berkun Oya.

Ethos, Netflix.