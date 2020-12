Päivän elokuvat arvioi Martta Kaukonen.

Big Hero 6 ★★★

(USA 2014) Hoitorobotti (äänenä Mikko Kouki) lohduttaa 14-vuotiasta lapsineroa (äänenä Henri Piispanen), joka on menettänyt veljensä tulipalossa. Disneyn animaatio tuo mieleen Pokémonin kaltaiset animet. (K7)

Nelonen klo 14.30

Paddington 2 ★★★

(Britannia 2018) Lontoolaistunut karhuherra Paddington (äänenä Ben Whishaw) joutuu syyttömänä vankilaan. Paul King ohjasi Michael Bondin luomaan hahmoon perustuvan nostalgisen lastenelokuvasarjan toisen osan. Animoitu nalle seikkailee oikeiden näyttelijöiden joukossa. Hugh Grant irrottelee itseironisessa roolissa näyttelijädiivana. Brendan Gleeson tekee myös hauskan sivuroolin vankilan jurona kokkina. Teemana on ykkösosan tapaan muukalaisviha. (K7)

TV5 klo 19.00

Suuri puhallus ★★★

(USA 2013) Louis Leterrierin letkeässä veijarikomedioiden sarjan avauksessa taikurivarkaat (mm. Jesse Eisenberg) juonivat pankkiryöstöä. (K12)

Hero klo 19.00

Punaiset ★★★★

(USA 1981) Warren Beattyn tositapahtumiin pohjaava historiallinen suurelokuva kertoo toimittajapari Louise Bryantin (1885–1936) (Diane Keaton) ja John Reedin (1887–1920) (ohjaaja itse) rakkaustarinan. Moderni klassikko kuvattiin osittain Suomessa, joka teki Neuvostoliiton virkaa – ja kuullaanpa elokuvassa pari sanaa suomeakin. Elokuvassa vilahtaa myös Åke Lindman. (K12)

Teema klo 20.01

Jet Trash ★★

(Britannia 2016) Menneisyys saa kiinni Goalla bilettävät brittireppureissaajat (Robert Sheehan ja Osy Ikhile). Musiikkivideoestetiikkaan nojaava jännäri tuo mieleen Danny Boylen vuonna 2000 ensi-iltansa saaneen leffan The Beach. Tahattoman koomisen elokuvan synkkä teema – naiskauppa – on pelkkä aasinsilta varsinaiseen rikosjuoneen, jonka keskiössä ovat miehet. Sivuosassa päähenkilöjen kämppiksenä on Jasper Pääkkönen. (K16)

Sub klo 21.00

Tähtiin kirjoitettu virhe ★★★

(USA 2014) Syöpää sairastava teinityttö (Shailene Woodley) rakastuu sairaudesta toipuneeseen poikaan (Ansel Elgort). Josh Boonen nuortenelokuva pakottaa katsojan turvautumaan nenäliinoihin. (K12)

Ava klo 21.00

Tuntematon sotilas ★★★

(Suomi 2017) Konekiväärikomppania sotii jatkosodassa. Aku Louhimiehen ohjaus on kolmas filmatisointi Väinö Linnan romaaniklassikosta. Elokuva eroaa aiemmista versioista siinä, että naishahmot (mm. Paula Vesala) ovat enemmän esillä – mutta silti vain häivähdyksinä. (K16)

TV2 klo 21.30

Reppurit reissussa ★★

(USA 2015) Myyntitykit (mm. Vince Vaughn) matkustavat Saksaan. Ken Scottin komedia sisältää muutaman ilahduttavan räväkän kohtauksen. (K12)

Sub klo 22.50