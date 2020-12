Asiantuntijoiden mukaan elokuvateatterien tilanne Yhdysvalloissa voi olla pian tukala, mutta Suomessa elokuvissa käytäneen jatkossakin.

Elokuvateattereihin on otettu Suomessa rajoitetusti yleisöä.­

Torstai-iltana kansainvälinen suuri elokuvatuotantoyhtiö Warner Bros ilmoitti uutisen, joka olisi vielä vuosi sitten tuntunut elokuva-alaa seuraavien ihmisten mielestä täysin mahdottomalta.

Tuotantoyhtiö aikoo julkaista kaikki vuoden 2021 elokuvansa suoratoistopalvelu HBO Maxissa. Päätös koskee ainoastaan Yhdysvaltoja. Elokuvat julkaistaan suoratoistopalvelussa samaan aikaan teatteriensi-illan kanssa.

Warner Brosin ratkaisun taustalla ovat koronaviruspandemian myötä romahtaneet elokuvateattereiden kävijämäärät.

Warner Bros julkaisee ensi vuonna muun muassa Matrix-elokuvasarjan neljännen osan, Denis Villeneuven uudelleenfilmatisoinnin Dyyni-elokuvasta ja supersankarielokuvan The Suicide Squad: Suicide Mission.

Ilmoituksella oli saman tien vaikutuksia: Maailman suurimman elokuvateatteriketju AMC:n ja sen kilpailijan Cinemarkin osakkeiden arvo pörssissä lähti rajuun laskuun.

Warner Brosin toimitusjohtaja Ann Sarnoff kertoi uutistoimistojen mukaan, että kyse on lähtökohtaisesti vain vuoden 2021 ajaksi tehdystä poikkeusjärjestelystä.

”Tiedämme, että uudet elokuvat ovat elokuvateattereiden elinehto, mutta meidän on tasapainoteltava sen tosiasian kanssa, että suurin osa Yhdysvaltojen elokuvateattereista toimii rajoitetulla kapasiteetilla vielä vuoden 2021 ajan.”

Warner Brosin päätös kertoo siitä, miten suuren muutoksen ja kriisin keskellä elokuva-ala on ollut maaliskuusta lähtien koronaviruspandemian vuoksi. Keväällä maailmanlaajuinen pandemia pysäytti elokuvien ensi-illat käytännössä kaikkialla maailmassa.

Kesästä lähtien eri puolilla maailmaa on käynnistetty elokuvateatteritoimintaa uudestaan ja tuotu elokuvia ensi-iltaan siinä määrin kuin se on ollut mahdollista.

Esimerkiksi Suomessa kotimaisia ensi-iltoja on riittänyt elokuvateattereissa paljon elokuusta lähtien. Osalla on ollut katsojia myös varsin hyvin: Tove-elokuva ja Risto Räppääjä ja väärä Vincent ovat keränneet noin 150 000 katsojaa kumpikin.

Tilanne on silti Suomessakin se, että elokuvateatterit ovat pyörineet rajoitetuilla yleisömäärillä, ja viime viikkoina kiristyneet rajoitukset ovat johtaneet taas siihen, että suuressa osassa maata elokuvateattereiden toiminta on liki mahdotonta. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla elokuvateatterit on suljettu 18. joulukuuta saakka.

Elokuvamaailman suurvaltiossa Yhdysvalloissa koronavirustilanne on ollut keväästä lähtien vaikea, ja elokuvateatterit ovat olleet siellä suurissa ongelmissa. Yhdysvalloissa vallitsevan vaikean tilanteen vuoksi lähes kaikki tälle vuodelle kaavaillut Hollywood-ensi-illat on siirretty tulevaisuuteen – tai muutamissa tapauksissa elokuvien esitysoikeus on päätetty myydä suoratoistopalvelulle.

Ainut selvä poikkeus on ollut Christopher Nolanin ohjaama Tenet, joka tuli ensi-iltaan elokuussa ja jonka menestys ei ollut odotetunlainen. Myös Tenet oli Warner Brosin elokuva. Jouluna ensi-iltaan pitäisi tulla supersankarielokuva Wonder Woman 1984.

Samalla kun Yhdysvalloissa ala on kriisissä, Aasiassa tilanne on toisenlainen. Esimerkiksi Kiinassa koronaviruspandemian vaikutukset eivät näy enää ollenkaan samalla tavoilla kuin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, ja niinpä siellä on saatu ensi-iltaan isojakin elokuvia.

Normaalissa tilanteessa elokuvateatterit ovat äärimmäisen tarkkoja elokuvien ensiesitysoikeudesta. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että isot elokuvateatteriyhtiöt eivät lähtökohtaisesti ota esitettäväkseen elokuvia, jotka ovat saaneet ensi-iltansa suoratoistopalvelussa.

Niiden ei ole tarvinnut tehdä poikkeuksia, koska tuotantoyhtiöt tietävät saavansa jättituotannoilleen suurimman näkyvyyden ja suurimmat tuotot elokuvateattereissa. Toki elokuvia tehdään nykyisin jatkuvasti enemmän suoraan myös suoratoistopalveluille, kuten Netflixille, mutta elokuvateatterilevitys on pitänyt tiukasti pintansa isoimpien elokuvien kohdalla.

Nyt elokuvateatterit ovat Yhdysvalloissa selvästi niin suurissa ongelmissa, että niiden on pakko hyväksyä elokuvien samanaikainen ensi-ilta suoratoistopalveluissa. Muuten niillä ei riitä elokuvia esitettäväksi.

Tuotantoyhtiön on puolestaan hyväksyttävä, että sillä jää osa elokuvan tuotoista saamatta, kun ensi-ilta elokuvateattereissa on paljon toivottua suppeampi.

Elokuva-alan yhdistyksen keskusjärjestön Filmikamarin toimitusjohtaja Tero Koistinen kertoo ensiajatuksensa Warner Brosin ilmoituksesta olevan, että ”kaikkea se korona teettääkin”.

”Tämä on dramaattinen ilmoitus, jos vertaamme normaalitilanteeseen, jossa suuret elokuvateatterit kategorisesti kieltäytyvät heille sopimattomista julkaisuaikatauluista.”

Koistisen mukaan on selvää, että valtavirtaelokuvateatterit menettäisivät merkittävän osan katsojistaan, jos suuret elokuvat tulisivat ensi-iltaan samaan aikaan suoratoistopalvelussa. Pienemmän kohderyhmän taide- ja indie-elokuvilla toimintalogiikka ei ole täysin samanlainen.

Koistinen uskoo, että Warner Brosin ilmoituksesta huolimatta elokuvateatteribisneksen ”kannibalisoiminen” suoratoistopalveluiden ensi-illoilla ei hyödyttäisi myöskään isoja tuotantoyhtiöitä. Hän uskoo, että tuotantoyhtiöillä on halu palata teatteriensi-iltoihin, kun tilanne palaa normaaliksi.

Tällä hetkellä suuri kysymys on lähinnä siitä, miten kauan esimerkiksi jo valmiiksi talousvaikeuksista kärsinyt jättimäinen AMC-elokuvateatteriketju pystyy pysymään toiminnassa ja odottamaan, että tilanne palautuisi normaaliksi.

Suomen elokuvasäätiön esitys- ja levitystoiminnan asiantuntija Ilmari Arnkil sanoo, että Warner Brosin ilmoitus ei ollut vallitsevassa tilanteessa täysin yllättävä, koska suurista toimijoista esimerkiksi Disney on jo aiemmin siirtänyt elokuviensa ensi-iltoja Disney+-palveluun ja koska muutkin tuotantoyhtiöt ovat myyneet yksittäisten elokuviensa esitysoikeuksia suoratoistopalveluille.

Hän sanoo, että ilmoituksella ei ole suoraan välittömiä vaikutuksia Suomeen, koska Warnerin elokuvat eivät tule Suomessa suoratoistopalveluihin katsottavaksi yhtä aikaa teatterijulkaisun kanssa.

”Nyt odotetaan muiden stu­dioiden ratkaisua. Jos kaikki muut studiot lähtevät samalle linjalle ja tuovat elokuvansa ensi-iltaan suoratoistopalveluihin, se tarkoittaa valtavaa muutosta koko alalla”, Arnkil sanoo.

Filmikamarin Koistisen mukaan tuotantoyhtiöiden viime kuukausien ratkaisut kertovat siitä, ettei niidenkään taloudellinen tilanne ole helppo.

”Loputtomasti rahaa ei voi seisottaa valmiina olevissa ja esitystä odottavissa elokuvissa, vaan jostain on saatava kassavirtaa”, Koistinen sanoo.

Sen enempää Koistinen kuin Arnkilkään eivät usko siihen, että uudetkaan käänteet tarkoittaisivat vielä elokuvateattereiden loppua. Molemmat muistuttavat, että elokuvateattereiden loppua on povattu vuosikymmenten ajan, ja toistaiseksi niin ei ole tapahtunut.

”Suomessa elokuvateattereiden kävijämäärät ovat olleet kasvussa ennen koronaviruspandemiaa. Pohjois-Amerikassa trendi on ollut laskeva lähes 20 vuotta, joten siellä on hikisemmät paikat, ja muutoksia on varmasti edessä”, Arnkil sanoo.

Suomessa tilanne on juuri nyt kriittinen, koska jotenkuten toiminnassa pyörineen syksyn jälkeen elokuvateatterit ovat nyt joutuneet suurimmaksi osaksi sulkemaan salinsa uudelleen marras–joulukuun taitteessa. Ajankohta on teattereiden kannalta mahdollisimman huono, koska joulusesonki on erityisen vilkasta elokuvissa käymisen aikaa.

Joulun ajalle on tällä hetkellä edelleen luvassa kolmen kotimaisen elokuvan Tunturin tarinan, Pertsan ja Kilun sekä Perunan ensi-ilta, jos elokuvateatterit saavat olla auki. Tällä viikolla 70 on vain numero -elokuvan ensi-ilta siirrettiin jo tammikuulta ensi syksyyn.

”Tällä hetkellä joulua odotetaan osin kauhulla. Joulu on vuoden tärkein elokuvateatteriaika, ja nyt emme tiedä, helpottavatko rajoitukset siihen mennessä. Toisaalta emme tiedä myöskään, onko teattereissa edes mitään esitettävää, jos ensi-iltoja päätetään siirtää. Silloin on yhtä tyhjän kanssa, saako elokuvateattereihin mennä vai ei”, Koistinen sanoo.

Ilmari Arnkilin mukaan tilanne on tällä hetkellä ”löysässä hirressä olemista”. Suomen elokuvasäätiö on myöntänyt koronatukea kuluneena vuonna elokuvateattereille ja levittäjille, ja Arnkilin mukaan alaa on yritetty pitää pystyssä mahdollisuuksien mukaan.

Nyt hän sanoo olevansa huolissaan.

”Jos alkuvuoden ohjelmakartasta usea elokuva siirtyy syksylle, se alkaa ajaa useita alan toimijoita lähelle konkurssia. Suomessa on erittäin hieno itsenäisten elokuvateattereiden verkosto, joka ei kuitenkaan pysty enää pitkään toimimaan nykyoloissa. Myöskään levittäjät eivät voi lanseerata elokuviaan jos niitä ei pääse teattereihin katsomaan. Tilanne on todella huolestuttava.”

Suomen suurimman elokuvateatteriketjun Finnkinon myyntijohtaja Hannele Wolf-Mannila sanoo HS:lle keskittyvänsä tällä hetkellä tekemään töitä sen eteen, että Finnkinon olisi mahdollisimman pian mahdollista järjestää jälleen näytöksiä elokuvateattereissa.

Kaikki haastatellut alan toimijat korostavat sitä, että elokuvateattereissa pitää toimia koronavirustilanne huomioiden, mutta heidän mukaansa tämän hetken rajoitukset ovat elokuvateattereille liian tiukat. Wolf-Mannila toivoo keskustelua viranomaisten kanssa siitä, millä tavalla turvalliseksi havaitut kulttuurialat voisivat jatkaa toimintaansa.

Warner Brosin ilmoituksesta Wolf-Mannila sanoo, että hänen tiedossaan ei ole, että sillä olisi vaikutuksia Finnkinon toimintaan. Emoyhtiö AMC:tä koskevia taloudellisia vaikutuksia ja niiden heijastumista Finnkinon talouteen hän ei kommentoi.

Samana päivänä Warner Brosin ilmoituksen kanssa Suomessa toimiva suoratoistopalvelu HBO Nordic tiedotti, että kaikki HBO:n Euroopan suoratoistopalvelut muuttuvat vuoden 2021 loppupuoliskolla HBO Max -suoratoistopalveluksi.

HBO Nordicin viestintäpäällikkö Pauliina Harno sanoo HS:lle, että Euroopassa Warner Brosin elokuvat tulevat ensi vuonnakin teatterilevitykseen sen sijaan, että saisivat ensi-iltansa suoratoistopalvelussa.

Sen sijaan muutos HBO Maxiin tarkoittaa sitä, että loppuvuodesta 2021 myös Pohjoismaissa HBO:n suoratoistopalvelun valikoima laajenee, ja katsottavaksi tulevat muun muassa HBO Maxin alkuperäissarjat. Harnon mukaan nykyisestä tarjonnasta ei poistu muutoksen mukana mitään oleellista, vaan valikoima ensisijaisesti laajenee.

Uuden HBO Maxin hintaa ei ole Harnon mukaan tarkoitus muuttaa merkittävästi verrattuna nykyiseen HBO Nordicin hintaan.