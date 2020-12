Carl-Kristian Rundman näyttelee Turun kaupunginteatterissa Nokia-esityksessä. ”Se on suuri suomalainen tarina, sitä on ihan turha yrittää vähätellä”, Rundman sanoo.

Ei ole kuin kuusi vuotta siitä, kun Carl-Kristian Rundman oli Oslon lentokentällä, elokuvan kuvauksista tulossa, ja näytti Nokian kännykästään tekstiviestivahvistuksen lentolipusta.

”Puhelin oli sellainen missä oli mp3-soitin, siihen olisi saanut netinkin, vaikka ruutu oli pieni – mutta mulla ei ollut siinä sähköpostia edes. Virkailija yritti swaipata sitä ruutua, ja minä yritin selittää, että tässä käytetään näitä nappuloita.”

Virkailija ei ymmärtänyt, yritti vain edelleen pyyhkäistä ruutua.

”Silloin ajattelin, että ehkä mun nyt on aika siirtyä uuteen.”

Uusi puhelin ei enää ollut Nokia.

Carl-Kristian Rundman istuu syntymäpäivähaastattelussa lauttasaarelaisessa ulkokahvilassa ja vastaa kysymyksiin vanhoista kännyköistään.

Syy on puolitoista viikkoa sitten ensi-iltansa Turun kaupunginteatterissa saanut Nokia: esitys yhtiöstä, joka ”155-vuotisen taipaleensa aikana sai kaiken ja menetti melkein kaiken”.

Tehdä teatteria Nokiasta nyt, se tuntuu oudolta ensi alkuun. Mutta ei se taida olla.

”Se on suuri suomalainen tarina, sitä on ihan turha yrittää vähätellä. Valtava tarina. Yleensä kun minulta kysytään tulossa olevista esityksistä, yritän olla hehkuttamatta. Mutta nyt on tulossa kyllä sellainen, että luulen että tästä tulee aivan aivan…”

”Tää on esitys, jonka haluaisin nähdä ihan ehdottomasti.”

Jos Rundman ei siis itse näyttelisi siinä. Hänellä on Sami Keski-Vähälän kirjoittamassa ja Mikko Koukin ohjaamassa teoksessa yli kymmenen roolia.

”Lipposella esimerkiksi on kaksi repliikkiä, mä näyttelen häntä. Olen myös Microsoftin toimitusjohtaja Steve Ballmer, Anssi Vanjoki ja Kari Kairamo. Meillä on koko ajan puvut päällä, sitten vain muutetaan asento, tuodaan jokin pieni juttu tai kerrotaan, että nyt olenkin se ja se”, Rundman kuvaa roolien vaihtoja.

Ei voi mitään, kuulostaa kiinnostavalta.

Imitaatiot tehdään mahdollisimman hienovaraisesti, Rundman vielä sanoo. Nauraa sitten ja lisää:

”Toki jos Paavo Lipposta esittää, ei ole kuin yksi reitti!”

Carl-Kristian Rundman näyttelee Nokia-esityksessä muun muassa diplomi-insinööri Pertti Korhosta. Taneli Mäkelä on Jorma Ollila.­

Carl-Kristian Rundman näyttää luonnossa aivan samalta kuin televisiossa. Hän myös näyttää siinä määrin samalta kuin on aina näyttänyt, että Ilta-Sanomat teki neljä vuotta sitten jutun otsikolla ”Uskomatonta! Carl-Kristian Rundman ei ole muuttunut parissakymmenessä vuodessa juuri ollenkaan – Katso kuvat!”

Mutta jos on televisioroolien perusteella muodostanut Rundmanista kuvan kylmäsilmäisenä roistona tai vähintään ketkuna kaverina, joutuu vähän pettymään.

Rundman nauraa paljon.

Esimerkiksi silloin, kun hän ensin sanoo pyrkivänsä elämään hetkessä ja olemaan liikaa miettimättä ikääntymistä ja kovin nopeasti kuluvia vuosia – ja kiepsahtaa sitten seuraavassa hetkessä elämän loppumiseen.

”Elää jokaisen päivän niin täysillä kuin voi, ja jokaisen kohtaamisen. Se on mun tavoite, loppuun asti.”

Nauru on hyväntuulinen, silmät loistavat.

Rundmanin lapsuudenperhe oli ruotsinkielinen, ja ruotsiksi hän kävi koulutkin ylioppilaaksi asti. Teatterikorkeakouluunkin hän pyrki ensin ruotsinkieliselle puolelle.

”Taisin olla ainoa kundi, joka putosi viimeisessä vaiheessa. Silloin mä päätin, että teen tästä itselleni hyvän asian.”

Rundman meni vuodeksi harjoitteluun Mikkelin teatteriin ja haki sitten suomeksi Teatterikorkeaan, ja pääsi. Se tarkoitti kielen vaihtamista.

”Tajusin silloin ykköskurssilla, että mun täytyy alkaa ajatella suomeksi. Se oli tosi iso muutos ja askel. Koulussa oikeastaan kadotin ruotsini aika totaalisesti.”

Nykyisin Rundman kertoo sanovansa usein, ettei ole kaksikielinen vaan puolikielinen. ”Osaan kahta kieltä jotenkuten.”

Töitä hän on tehnyt molemmilla kielillä, vaikka opiskeluvuosina luulikin, että näyttelisi vain suomeksi.

Ja töitähän Rundman on tehnyt, niin että hänen nimensä mainitseminen sytyttää lampun miltei jokaisen muistissa: Eero Kurppa Puhtaissa valkeissa lakanoissa, Tapio Mikkonen Helpossa elämässä – tai Kim Saraste Sydänten akatemiassa.

Viimeisin saa Rundmanin vähän nikottelemaan.

”Tämä tulee täysin puun takaa. Ajattelin, että sitä ei vaivaannu kovin moni muistelemaan. Huh huh, wau.”

Vuonna 1998 MTV3:lla nähty Sydänten akatemia – jossa seurattiin yliopiston taiteiden tutkimuksen laitoksen ihmissuhdekiemuroita – ei tosiaan ehkä jää tv-draaman historiaan kaikkein laadukkaimpana sarjana, mutta lähtemättömän vaikutuksen se on silti moniin tehnyt.

Rundman nauraa. ”Huh huh.”

Rundmanin suvussa ei ollut taiteilijoita, mutta näyttelijäksi opiskeleminen oli hänelle kuitenkin luontainen valinta. ”Vanhemmat vei meitä lapsia paljon teatteriin. Teatterikärpänen puri siitä, se oli maaginen maailma, mikä siellä avautui.”

Eniten perhe kävi katsomassa ruotsinkielistä teatteria Lilla Teaternissa ja Svenska Teaternissa.

”Muistan esimerkiksi nähneeni legendaarisen Maailman ympäri 80 päivässä, siinä oli Lasse Pöysti ja Asko Sarkola. Ja Nisse Brandt, Birgitta Ulfsson, näitä suuria mestareita tuli nähtyä jo ihan pikkupoikana.”

Pääosin freelancerina uransa tehnyt Rundman on aina tykännyt sekä television että teatterin tekemisestä. ”Suurin erohan noissa kahdessa on, että rupisimmatkin kameratyöt jäävät elämään. Kun taas teatterissa, kaikki se taiteellinen panostus, ihmisten valtava työpanos: kaikki katoaa. Se on hirveän julmaa – mutta myös hirveän kaunista.”

Koronapandemia on tuonut teatterialalle rutkasti lisää julmuutta: kiittävät arvostelut saaneen Nokiankin esitykset jouduttiin 3. joulukuuta alkaen peruuttamaan jouluun saakka.

On pakko vielä viestittää Rundmanille, kysyä olisiko syntymäpäiväsankarilla jonkinlaista viisauden sanaa tähän eriskummalliseen aikaan, jota elämme.

Muistuttaisiko hän vaikka siitä, miksi teatteri – ja se, että pian taas pääsisimme sinne – on niin tärkeä juttu?

”Teatteri voi koskettaa ihmisiä syvästi sekä älyllisellä että tunnetasolla. Sillä on kyky havahduttaa, nostaa peili katsojan eteen. Se antaa mahdollisuuden nähdä itsensä ja ympäristönsä uudesta näkökulmasta, niin komediassa kuin tragediassa. Teatterilla voi olla elämää mullistava vaikutus.”

Carl-Kristian Rundman näki lapsena paljon teatteria. Sen maaginen maailma teki häneen lähtemättömän vaikutuksen.­