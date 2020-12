Bryan Cranston on jälleen kunnon mies, joka ajautuu lain rajamaille – Your Honor -sarja alkaa sokeeraavasti mutta väljähtyy matkan varrella

Peter Moffatin uutuussarjassa tuomarin poika aiheuttaa onnettomuuden. Sarja on laadukas mutta jää kerronnaltaan etäiseksi.

Your Honor -sarjan pääosassa on Breaking Bad -sarjasta maailmanmaineeseen noussut Bryan Cranston.­

Sarjan Your Honor nimi viittaa sekä kunnianarvoisaan henkilöön että kunniaan sinänsä. Kunnianarvoisaa henkilöä edustaa tuomari Michael Desiato (Bryan Cranston). Hänen kunniallisuutensa taas joutuu koetukselle onnettomuuden seurauksena.

Tuomarin teini-ikäinen poika Adam (Hunter Doohan) ajaa äitinsä entisellä Volvolla moottoripyöräilijän päälle. Nuoren motoristin elämä valuu aution kadun jalkakäytävälle Adamin katsoessa kauhuissaan vierestä.

Onnettomuus on sokeeraava tapa aloittaa kymmenosainen sarja. Tarinaa kuljettaa kuitenkin ennen kaikkea moraalinen törmäys, jossa vastakkain asettuvat tuomarin arvot ja tämän isänrakkaus. Michael Desiato pitää onnettomuuden ilmoittamista poliisille itsestään selvästi oikeana ratkaisuna, kunnes kuulee, että kuolleen motoristin isä on järjestäytyneen rikollisuuden pomomies, Jimmy Baxter (Michael Stuhlbarg).

Pojan rangaistus ei ehkä olisikaan lainoppineiden vaan ­gangstereiden langettama.

Yhdysvaltalaissarjan takana on brittiläinen Peter Moffat, entinen rikosasianajaja.

Hän on sorvannut oikeuslaitoksen liepeille sijoittuvia ja kiperiä kysymyksiä käsitteleviä draamasarjoja ennenkin: Moffatin kynästä ovat muun muassa sarjat North Square, Lain viitta sekä Oikeuden edessä: Ben, jonka pohjalta tehtiin amerikkalainen minisarja The Night Of.

Your Honor puolestaan pohjaa israelilaissarjaan Kvodo, mutta sen tapahtumat on viety periamerikkalaiseen kaupunkiin, New Orleansiin. Tuomari ja hänen poikansa asuvat kartanokaupunginosassa, mutta onnettomuus tapahtuu vaatimattomalla asuinalueella.

Luokka ja ihonväri sidotaan moraalivyyhteen mukaan, mikä tuo sarjaan yhteiskunnallisen tason jännitettä.

Poliisit epäilevät tapauksesta auliisti mustaa nuorukaista (Lamar Johnson), kun taas varakasta valkoista miestä ei pidetä epäilyttävänä. Mustan nuorukaisen tarina jää kuitenkin ­ohueksi ja vauhdittaa lähinnä päähahmojen syyllisyydentuntoja.

Vertailut sarjaan, joka nosti Bryan Cranstonin tähdeksi, ovat väistämättömiä. Myös Breaking Badissä kunnollinen mies päätyy lainrikkojaksi. Your Honorin tuomari ei kuitenkaan ole yhtä hillitön eikä yhtä vaikuttava hahmo kuin huumebisnekseen lähtevä kemianopettaja.

Hailakka värimaailma tuo kokonaisuuteen vintagetyyliä, joka miellyttää silmää mutta jättää tunteet – raivonpurkaukset, syyllisyyden ja surun – turvallisen etäisyyden päähän. Sama etäisyys koskee koko sarjaa, vaikka onnettomuus antaa sille kirjaimellisesti lihaisan lähtökohdan.

Puitteiltaan laadukas sarja alkaa paukahtaen mutta väljähtyy matkan varrella.

Your Honor, HBO Nordic. (K15)