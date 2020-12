Artistit päättivät vuonna 2020 kuin yhteisestä sopimuksesta, että tämä on taas discon ja upeiden tanssibileiden vuosi – pitäisikö kotiin ostaa diskopallo?

Vapauttava disco on juuri oikeaa musiikkia tällaiseen hankalaan vuoteen, mutta samaan aikaan siitä ei pääse nauttimaan ihanteellisissa olosuhteissa, kirjoittaa musiikkikriitikko Arttu Seppänen.

Disco on vapautumisen musiikkia. Syntyessään 1970-luvun alussa se oli kuin vastaisku rockin ryppyotsaisuudelle.

Vuonna 2020 tuntuu siltä kuin artistit yhteisestä sopimuksesta olisivat päättäneet, että 2020 on jälleen discon vuosi.

Keväällä Lady Gaga palasi suoraviivaisempaan popilmaisuun ja julkaisi parhaan discolevynsä kymmeneen vuoteen.

Valtavan suosittu brittiartisti Dua Lipa julkaisi niin ikään keväällä millenniumin aikaiseen ja Kylie Minoguen kulta-ajan sointiin haikailevan discolevyn Future Nostalgia.

Syksyllä harvakseltaan albumeita julkaiseva irlantilainen Róisín Murphy julkaisi upean discolevyn Róisín Machine.

Marraskuussa itse discokuningatar Kylie Minogue julkaisi ytimekkäästi nimetyn albuminsa Disco, jonka tuottajien joukossa on myös suomalainen Teemu Brunila. Albumin ehdottoman nimen lukee melkeinpä poliittisena: levyn maailmassa on olemassa pelkästään disco eikä mitään muuta. Musiikki luottaa klassiseen reseptiin ja on tehty tanssittavuus edellä.

Suomen popmarkkinoilla Erika Vikman löi tänä vuonna itsensä läpi 80-lukulaisella suomidiskolla. Vikmanin menestys ei ollut yllätys. Artistihahmo on feministinen ja musiikissa on runsas annos nostalgiaa aikakaudelta, jota kukaan ei ole joko tajunnut tai osannut kotimaisessa popissa viime vuosina hyödyntää. Tyylille oli Suomessa tyhjiö, ja Erika Vikman täytti sen osaltaan.

Jopa Maustetyttöjen uudella levyllä on paljon vaikutteita discosta, kuten italodiscosta tuttuja taputusefektejä.

Tästä olisi pitänyt tulla upea tanssibileiden vuosi ja on musiikillisesti kohtalon ivaa, että pandemia iski juuri nyt.

Marraskuussa Tieto-Finlandian voitti tanssin kieltämisen historiaa käsittelevä teos Kielletyt leikit (Atena). Elämme tavallaan taas tanssikiellon aikaa.

Sinänsä vapauttava disco on juuri oikeaa musiikkia tällaiseen hankalaan aikaan. Nyt voi testata äärimmilleen, kuinka iso osa elämästä voi tapahtua kotioloissa. Pitäisikö tilata diskopallo? Toistaiseksi Madonnan musiikkivideot yhdistettynä kotitansseihin on ollut paras laastari ampumahaavaan.

Musiikista ei kuitenkaan pääse nauttimaan ihanteellisissa olosuhteissa. Koti on tilana yksityinen ja rajattu, kaukana diskoteekistä.

Keikalla kontrollista täytyy luopua, kun artisti johdattaa illan kulkua musiikkivalintoja myöten. Tänä vuonna kontrolli on kuitenkin menetetty koronalle.