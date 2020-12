Kapellimestari valittaa olevansa ”Suomessa työtön” ja säveltää nyt sinfoniaa numero 343.

Leif Segerstam aikoo johtaa Pietarissa viikon verran kuukaudessa uudessa päävierailijan pestissään. Kuva on vuodelta 2017.­

Kapellimestari ja säveltäjä Leif Segerstam on kutsuttu Pietarin valtiollisen sinfoniaorkesterin päävierailijaksi. Pandemian väistyessä tarkoitus on johtaa orkesteria viikon verran kuukaudessa, paitsi kesäisin.

Johtamisviikoillaan hän hoitaa myös vierailuprofessuuria Rimski-Korsakov-konservatoriossa.

”Ei sinne nyt voi mennä, siellähän on pahempi korona kuin täällä. Mutta sopimus on solmittu ja orkesteri on hyvä, vaikka ei mikään Pietarin filharmonikot. Esimerkiksi helmikuinen konserttini siellä oli suuri menestys”, Segerstam kertoo puhelimitse.

Pietarin ykkösorkestereita ovat filharmonikot sinfonisessa musiikissa ja Mariinski-teatterin orkesteri varsinkin oopperassa ja baletissa.

Pietarin valtiollinen sinfoniaorkesteri ei ole yhtä kuuluisa vaikka sitäkin arvostetaan. Orkesteri perustettiin vuonna 1967, ja se tunnettiin alkuvuosikymmenet ”muinaisen ja modernin musiikin orkesterina”. Sen ylikapellimestareita ovat olleet esimerkiksi Ravil Martynov, Vasili Petrenko ja Aleksandr Titov. Orkesteri konsertoi Beloselski-Belozerskin palatsissa.

”Ja Filharmoniassa silloin kuin kaltaiseni iso nimi johtaa heitä”, Segerstam kehaisee.

Segerstam on tosiaan iso ja maailmankuulu nimi, jolla on ollut huikean pitkä ura. Hän on johtanut vierailijana niin Berliinin filharmonikkoja kuin Wienin valtionoopperaa sekä esimerkiksi kaikkia Lontoon huippuorkestereita.

Leif Segerstam nuorena kapellimestarina.­

Segerstamilla on ollut hallussaan myös Suomen orkesteri­elämän avainpaikat eri vuosi­kymmenillä. Hän on ollut esimerkiksi Kansallisoopperan taiteellinen johtaja sekä Radion sinfoniaorkesterin, Helsingin kaupunginorkesterin ja viimeksi kesään 2019 asti Turun filharmonisen orkesterin ylikapellimestari.

”Mutta nyt olen Suomessa käytännössä työtön eikä minulla ole maailmallakaan juuri mitään koronan vuoksi.”

Hän epäilee 76 vuoden ikänsä tuottavan ennakkoluuloja.

”Luulevat varmaan että en jaksa johtaa. Vaikka en paina enää 170 vaan 117 kiloa. Olen laihtunut enemmän kuin [Vesa-Matti] Loiri ja Tarzanin kunnossa!”

Voi myös olla, että Segerstamin ajoittain ainutlaatuinen puheenparsi on karsinut vierailukutsuja #metoo-aikana.

Kielenkäyttö nousi otsikoihin viimeksi syksyllä 2019, kun tanskalaislehden journalisti kysyi Segerstamilta syytä siihen, että Helsingin kaupunginorkesterin sointi on nykyisin solakampi ja fokusoituneempi kuin Segestamin ylikapellimestarikaudella.

”Se johtuu Susanna Mälkistä. Hänellä ei ole palleja”, Segerstam tiuskaisi HS:n silloisen käännöksen mukaan.

”Tuo on käännösvirhe, bollar ei ole tanskaksi mitenkään alatyylinen sana kuten palli ilmeisesti suomeksi on”, ruotsia äidinkielenään ja suomea täysin sujuvasti puhuva Segerstam sanoo.

Mitä hän sitten oikein tarkoitti?

”Vain sitä, että kapellimestarin sisällä olevat hormonit vaikuttavat johtamiseen. En tarkoittanut mitään pahaa vaan sitä, että sointi on erilainen Helsingin kaupunginorkesterissa myös siksi, että hän on nainen. Kummankaan hormonit eivät ole parempia tai huonompia musiikissa, ne ovat erilaisia.”

Segerstam muistuttaa myös pyytäneensä ylilyöntejään anteeksi Hufvudstadsbladetissa ja jatkaa Mälkin ylistämistä.

”Hän oli mallioppilaani ollessani Sibelius-Akatemian professorina ja kehittynyt opintojensa jälkeen valtavasti. Hän on rehellinen, tunteet esille tuova, erittäin taitava kapellimestari. Voimme olla ylpeitä, että Helsingin kaupunginorkesterilla on hänet ylikapellimestarina.”

Segerstam vieraili syksyllä 2019 johtamassa ja harjoittamassa Sibelius-Akatemian sinfoniaorkesteria. Palaute opiskelijoilta oli silloisen dekaanin Kaarlo Hildénin mukaan ”ristiriitaista”.

”Oli erittäin ylistävää palautetta tyyliin ’Leif on paras’, mutta yksi palaute piti epäasiallisena sitä, että hän pyysi muusikkoa hymyilemään kapellimestarille ja yksi moitti häntä huutamisesta ja vanhanaikaisesta pelolla johtamisesta. Lisäksi moitittiin sitä, että hän puhui suomea ja ruotsia, joita kaikki opiskelijat eivät ymmärrä”, Hildén kertoi.

Nämä eivät liene kapellimestarien historian suurimpia syntejä, mutta epäluulo pahempien ylilyöntien mahdollisesta toistumisesta saattanee vaikuttaa työtilanteeseen Suomessa ja maailmallakin.

Klassisen musiikin uutiset ja juorut nopeasti välittävä Slipped Disc -sivusto muotoili pietarilaisnimityksen niin, että ”pohjoisen villi maestro” omaa ”epämuodikkaita käsityksiä naisten tasa-arvosta” ja letkautti, että Segerstam ja Venäjä sopivat toisilleen.

Pandemian aikana Segerstam on ehtinyt jälleen säveltää. Nyt tekeillä on jo sinfonia numero 343. (Voit lukea lisää Segerstamin ainutlaatuisesta sävellystavasta tämän linkin takaa.)

Uuden sinfonian aihe kertoo, että vaikka puheenparsi ei Segerstamilla aina ole 2000-lukua, hän seuraa tieteen uusimpia saavutuksia.

”Sinfoniani aiheena ovat Venuksen renkaat, joista on nyt löydetty viitteitä elämästä”, hän sanoo viitaten tämän syksyn uutiseen fosfiinin löytymisestä Venuksen kaasukehästä.

”Siellä ne aminohapot pitävät orgioita, jotka ovat paljon parempia kuin Brysselin orgiat” hän visioi toiseen ajankohtaiseen uutiseen viitaten.

Palataan vielä Pietarin-nimitykseen. Minkälaisia taiteellisia suunnitelmia Segerstamilla on päävierailijana ja vierailevana professorina?

”Seuraava konsertti sisältää Aleksandr Skrjabinin ja Jean Sibeliuksen toiset sinfoniat. Jos ja kun konservatoriosta löytyy erinomaisia oppilaita, voin antaa heille toisen illan johtamistani konserttiohjelmistoista. Minulla olisi yhä paljon annettavaa Suomessakin. Voin syleillä orkestereita eri tavalla kuin muut karhut.”

Oi voi, tämäkin lausunto voinee kääntyä Segerstamia vastaan.

”Mutta syleilen heitä siis johtamalla, musiikin ihmeellä surffaamalla!” hän tähdentää.