Ovatko tässä 2000-luvun parhaat näyttelijät? Meryl Streepin hylkäys pakotti The New York Timesin kriitikot puolustautumaan

Kriitikot valitsivat Denzel Washington parhaaksi.

Denzel Washington, Isabelle Huppert ja Daniel Day-Lewis ovat The New York Timesin listan mukaan 2000-luvun parhaat elokuvanäyttelijät.­

Denzel Washington on The New York Timesin kriitikkojen listauksessa tämän vuosituhannen toistaiseksi paras elokuvanäyttelijä.

Toiseksi paras on Isabelle Huppert, kolmas on Daniel Day-Lewis, neljäs ehkä hieman yllättäen Keanu Reaves ja viides Nicole Kidman.

Listauksen tekivät esimiehensä toiveesta The New York Timesin keskeiset elokuvakriitikot Manohla Dargis and A. O. Scott. He listasivat kaikkiaan 25 mielestään tämän vuosituhannen toistaiseksi parasta näyttelijää perusteluineen.

Washington oli molempien kriitikkojen listan ykkönen. Kaikkiaan miespuolisia näyttelijöitä päätyi listalle 13 ja naispuolisia 12. Kärkikymmenikköön nousivat myös Song Kang Ho, Toni Servillo, Zao Thao, Viola Davis ja Saoirse Ronan.

Isoin kohu on syntynyt Meryl Streepin poisjäännistä. Kohu kasvoi sellaisiin mittoihin, että kriitikot julkaisivat erillisen keskustelukirjoituksen otsikolla ”Meryl Streep ei ole listallamme parhaista näyttelijöistä. Tässä syy”. Kirjoitus julkaistiin Times Insider -palstalla, jossa taustoitetaan journalismin tekoa.

Kriitikot luulivat Tom Hanksin fanien hermostuvan äänekkäästi tämän poisjäännistä, mutta Meryl Streep -fanit olivat paljon kiivaampia palautteissaan. Miespuolisten näyttelijöiden faneista intohimoisimmin asiaan suhtautuivat poisjääneen Leonardo DiCaprion ihailijat.

Ilkeimmin kommentoitiin Melissa McCarthyn mukanaoloa, mitä kriitikot pitävät monipuolisen näyttelijän perusteettomana aliarviointina.

Streepin poisjäänti oli toki niukka, samoin romanialaisen Vlad Ivanovin. ”Me rakastamme Streepiä! Jos olisimme valinneet 26 näyttelijää, hän olisi ehkä ollut mukana!” kriitikot korostavat.

A. O. Scottin mukaan Streep on tehnyt joitakin erinomaisia näyttelijäsuorituksia tällä vuosituhannella, mutta samalla vähemmän hyviä, ylinäyteltyjä suorituksia. Niihin kriitikko listaa myös Oscarilla palkitun Rautarouva-elokuvan roolin Margaret Thatcherina. ”Hänen saavutuksensa ovat vaihtelevampia kuin mitä hänen faninsa ovat valmiit tunnustamaan”, Scott arvioi.

Meryl Streep poseerasi Rautarouva-elokuvan julisteen edessä vuonna 2011. Hän sai Oscar-palkinnon Margaret Thatcherin roolissa, mutta sortui The New York Timesin elokuvakriitikkojen mukaan ylinäyttelemiseen.­

Kriitikot kertovat, että heille muistuteltiin myös Streepin monista Oscar-ehdokkuuksista ikään kuin se olisi jokin mittari, jota kriitikon pitäisi noudattaa. ”Tämä ei ole lista Oscar-ehdokkuuksista vaan ihmisistä, joita me todella, todella arvostamme ja rakastamme”, Dargis kirjoittaa.

Kriitikoiden mukaan heikointa valintojen arvostelu on ollut silloin, kun se perustuu tietämättömyyteen näyttelijöistä tai heidän elokuvistaan.

”Jotkut sanovat, että eivät tunne näitä nimiä tai että listassa on liikaa ulkomaalaisia. Eivät he ole ulkomaisia omissa maissaan! Laajentakaa horisonttejanne ja katsokaa muutakin kuin Joaquin Phoenixia Jokerina!” ohjeistaa kriitikko Dargis.

Phoenix sinänsä saa heidän arvostuksensa ja löytyy listalta sijalta 12.

Kriitikko Dargis antaa lopulta toivoa myös Streepin faneille.

”Kirjoitamme myös 25 000 sanan oodin Mery Streepille ennen tämän vuoden loppua. Ettäs tiedätte.”

Voit lukea The New York Timesin koko listauksen perusteluineen tästä linkistä ja Meryl Streepin poisjääntiä perustelevan artikkelin tämän linkin takaa.