Britannian kulttuuriministeri vaati The Crown -sarjan jaksojen alkuun varoitustekstiä fiktiivisyydestä – Netflix kieltäytyy

Sarjan tuorein kausi on herättänyt keskustelua siitä, johtaako se katsojia harhaan tapahtumien dramatisoinnilla.

Britannian kuninkaallisperheen elämään keskittyvän The Crown -sarjan alkuun ei tule varoitustekstiä sarjan fiktiivisyydestä, kertovat brittimediat ja uutistoimisto Reuters sunnuntaina. Medioiden mukaan suoratoistopalvelu Netflix ilmoitti, että se luottaa katsojien tiedostavan, että sarja perustuu vain löyhästi tositapahtumiin.

”Olemme aina esittäneet The Crownia draamana – ja olemme luottavaisia, että jäsenemme ymmärtävät sen olevan mielikuvituksen tuotetta, joka perustuu laajasti historiallisiin tapahtumiin. Sen takia meillä ei ole suunnitelmia – emmekä näe tarvetta – lisätä varoitustekstiä”, Netflixin kerrotaan todenneen.

Sarjan tuorein kausi on herättänyt keskustelua siitä, johtaako se katsojia harhaan antamalla haitallisen ja virheellisen käsityksen tapahtumista. Katsojien pelätään tulkitsevan sarjaa dokumenttina.

Sarjassa monet kohtaukset ja keskustelut ovat kuvitteellisia. Lisäksi tiettyjä tapahtumia esitetään ajallisesti eri tavalla kuin todellisuudessa. Esimerkiksi kuningattaren makuuhuoneeseen murtautuneen Michael Faganin tarina ei välttämättä mennyt aivan kuin sarja esittää.

Kulttuuriministeri Oliver Dowden­

Viimeisimpänä fiktiosta varoittavaa tekstiä on vaatinut Britannian kulttuuriministeri Oliver Dowden. Brittimedioiden hallituslähteen mukaan Dowden ja Netflix ovat keskustelleet asiasta sen jälkeen, kun ministeri nosti asian esiin lehtihaastattelussa viikko sitten.

Dowden kertoi olevansa huolissaan erityisesti sukupolvesta, joka ei itse ole elänyt läpi sarjassa esitettyjä tapahtumia. Uusin kausi sijoittuu 1980–1990-luvuille.

Eniten kritiikkiä kausi on saanut siitä, miten prinsessa Dianaa kohdeltiin hovissa sarjan mukaan. Jaksoissa prinssi Charles sekä tämän vanhemmat kuningatar Elisabeth ja prinssi Philip nähdään kohtelemassa herkkää prinsessaa kylmästi ja jopa julmasti.

Kuningatar Elisabetia näyttelee Olivia Colman ja prinssi Philipiä Tobias Menzies.­

Myös Dianan veli Charles Spencer on vaatinut varoitustekstiä sarjan alkuun, kertoo Sky News. Spencerin mukaan se, että ihmiset kohtelisivat sisältöä totuutena, olisi epäreilua.

Sen sijaan esimerkiksi entinen hovimestari Paul Burrell on arvioinut uusimman kauden olevan ”reilu ja tarkka dramatisointi” siitä, miten kuninkaalliset kohtelivat Dianaa. Sarjan luoja Peter Morgan on puolustanut sarjaa sanomalla, että draaman tekijöillä on taiteellinen vapaus muokata tapahtumia tarpeen mukaan.