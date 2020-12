Arvioiden mukaan sopimus on arvoltaan yli 300 miljoonaa dollaria.

Muusikko Bob Dylan on myynyt kaikkien kappaleidensa oikeudet Universal Music Publishing Groupille. Yhtiö ilmoitti asiasta maanantaina 7. joulukuuta.

Universal kutsui sopimusta Financial Timesin mukaan ”tämän vuosisadan merkittävimmäksi musiikkikustannussopimukseksi”. Yhtiö ei kertonut Dylanin kappaleiden oikeuksista maksamaansa summaa, mutta The New York Timesin mukaan se on arvioiden mukaan yli 300 miljoonaa dollaria eli yli 250 miljoonaa euroa.

The New York Timesin mukaan kauppa on laajuudeltaan mahdollisesti historian suurin yhden esiintyjän kustannus- ja tekijänoikeuksien hankinta.

Sopimus kattaa yli 600 kappaletta alkaen vuonna 1962 kirjoitetusta hitistä Blowin’ in the Wind päättyen tänä vuonna julkaistuun Rough and Rowdy Ways -levyyn.

Dylan, 79, on ollut poikkeustapaus ja omistanut pitkään ensimmäistä kustannussopimustaan lukuun ottamatta kaikkien kappaleidensa oikeudet. Tuo ensimmäinen kustannussopimus on sekin nykyisin Universalin hallussa eli nyt Universalilla on hallussaan Dylanin koko kappalekatalogin oikeudet. Maanantaina julkaistu sopimus ei kata Dylanin mahdollisia tulevia levyjä.

Universalin toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Lucian Grainge sanoi tiedotteessa, että hän on musiikkikustantamisessa uransa aloittaneena ”suunnattoman ylpeä, kun me tänään toivotamme Bob Dylanin tervetulleeksi Universalin perheeseen”.

”Ei ole salaisuus, että laulunkirjoittaminen on kaiken loistavan musiikin olennaisin asia, kuten ei ole salaisuus, että Bob on yksi aivan kaikkein suurimmista tuon taiteen harjoittajista”, Grainge sanoi tiedotteessa.

The New York Times kysyi kommenttia myös Dylanilta, mutta hänellä ei ollut sanottavaa asiasta.

Uutinen päivittyy.