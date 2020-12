Kahden elokuvan sijaan tuotetaan sittenkin vain yksi elokuva, tiedottaa tuotantoyhtiö.

Omerta-elokuva on määrä tehdä valmiiksi Aku Louhimiehen ohjauksessa, tiedottaa tuotantoyhtiö Cinematic. Ohjaajan kerrottiin aiemmin tulevan tuuraamaan sairauslomalle jäänyttä alkuperäistä ohjaajaa, tuottajaa ja käsikirjoittajaa Antti J. Jokista.

Jokisen sairausloma on kuitenkin tiedotteen mukaan pitkittynyt, joten Jokinen ei jatka ohjaajana eikä taiteellisesti vastaavana henkilönä.

Lisäksi tuotannossa tapahtuu muitakin muutoksia, merkittävimpänä se, että kahden elokuvan sijaan tuotetaan sittenkin vain yksi elokuva.

”Ohjaajavaihdosta ei tehdä kevyin perustein. Tässä tapauksessa vaihdos oli välttämätön tuotannon jatkuvuuden turvaamiseksi. Aku Louhimies on juuri oikea valinta uudeksi ohjaajaksi. Hänellä on kokemusta isoista kansainvälisistä suurtuotannoista sekä toimintakohtauksien tekemisestä. Olemme iloisia, että hän on suostunut ottamaan pestin vastaan. Louhimies on hypännyt kesken tuotannon hyvin vaativaan paikkaan”, sanoo tuotantoyhtiön toimitusjohtaja Sara Norberg tiedotteessa.

Suurtuotanto on ollut viime viikkoina keskellä kohua. Louhimiehen valintaa HS:n laajassa jutussa kritisoineen näyttelijä Ville Virtasen kerrottiin jäävän tuotannosta pois.

”Minulla on rooli tuotannossa, mutta jos Louhimies ohjaa, en uskalla tehdä sitä”, Virtanen sanoi HS:n haastattelussa. ”Menen rikki, jos minua manipuloidaan.”

Elokuva perustuu Ilkka Remeksen kirjoittamaan kirjaan 6/12. Panttivankitrillerissä terroristit iskevät Presidentinlinnaan kesken Suomen itsenäisyyspäivän juhlien. Elokuvan päähenkilöä Max Tanneria näyttelee Jasper Pääkkönen.

Alun perin tuotannossa on ollut tiedotteen mukaan kaksi elokuvaa, Omerta 6/12 ja Omerta 7/12, sekä televisiosarja. Tuotantoyhtiön mukaan nyt on päätetty kuitenkin tuottaa ainoastaan yksi elokuva, jonka ensi-ilta on syksyllä 2021. Myöhemmin Omerta 6/12 nähdään myös televisiosarjana. Myös rooleihin tulee käsikirjoituksen muutoksien myötä muutoksia, ja lopulliset näyttelijänimet julkaistaan myöhemmin.

Elokuvaa on kuvattu syksyn aikana muun muassa Tallinnassa ja Helsingissä. HS:n tietojen mukaan kuvauksissa on ollut ongelmia Jokisen vielä ohjatessa. HS haastatteli nimettömänä pysytteleviä Omertan tuotantoryhmän jäseniä, jotka kertoivat, että Jokisen työkyky heikentyi ennen sairauslomaa ja hänen johtamissaan kuvauksissa oli joitakin vaaratilanteita.

Norberg ei tällöin kommentoinut tapahtumia kuvauksissa, kuten ei Jokisen sairauslomaakaan.

Maanantain tiedotteessa Norberg sen sijaan kommentoi, että ihmisten terveyteen liittyvät asiat ovat yksityisiä, joten niitä ei voi kommentoida julkisesti. Tiedotteessa hän totesi, että kuvausten ensimmäisten viikkojen aikana kohdattiin ”haasteita ohjaajan sairastumisen seurauksena” ja pyysi anteeksi ”kaikilta, jotka ovat tilanteessa kärsineet”.