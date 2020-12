Kalevi Kiviniemen ja Gunnar Idenstamin urkumusiikki toimii hyvin myös kirkkojen ulkopuolella.

Urkutaiteilijat Kalevi Kiviniemi (vas.) ja Gunnar Idenstam. Lukemattomia maailman urkuja soittanut Kiviniemi on kuvattu vuonna 2014 Tampereen tuomiokirkossa.­

Urkumusiikki

Gunnar Idenstam: Metal Angel. Toccata. ★★★★★

Kalevi Kiviniemi: Antico (Organ Era 18). Fuga. ★★★★★

Luterilaisesta Pohjolasta löytyy kaksi rohkeaa urkuria, jotka ovat panneet urkukulttuurin uuteen asentoon jo paljon ennen androgyynistä kohu-urkuria Cameron Carpenteria (s. 1981). He ovat suomalainen Kalevi Kiviniemi (s. 1958) ja ruotsalainen Gunnar Idenstam (s. 1961).

Rohkimuksia leimaa tarve yhdistää musiikin eri lajeja ja myös muita taiteita urkujensoittoon, kyky improvisoida, sovittaa ja säveltää. He ovat halunneet tuoda urkujen ilo­sanomaa kaikkien ulottuville, myös niiden, jotka eivät käy kirkossa.

Gunnar Idenstam on saanut vaikutteita kansanmusiikista ja tehnyt yhteistyötä avainviulisti Johan Hedinin kanssa. Lisäksi hän on työskennellyt Abban Benny Anderssonin sekä tanssija-koreografi Virpi Pahkisen kanssa.

Hänen suuri saavutuksensa on ollut sinfonisen urkurockin luominen, sillä Idenstam on Kiviniemen tavoin saanut ranskalaisromanttiseen traditioon perustuvan koulutuksen.

Kalevi Kiviniemellä on puolestaan lukuisia sivupersoonia: perinteisen urkusoiton ohella hän on laulanut Hiski Salomaata, soittanut tivolimusiikkia ja klassisia hittejä sekä improvisoinut musiikin Pohjalaisia-mykkäelokuvaan.

Kiviniemi on säestänyt kymmeniä laulajia Jorma Hynnisestä Tarja Turuseen, yhteismusisoinut Marzi Nymanin sekä rumpaleiden, sellistin, huilistin ja harpistin kera ja tuonut kirkkoon tuonut valo-show’ta, keinoakustiikkaa ja sirkusta.

Idenstamin viime vuosien suurin saavutus lienee hänen säveltämänsä kolmesta sarjasta koostuva urkuteos Metal Angel (2013–19).

Metal Angelin kuuntelu on valtava kokemus, sillä Idenstamin sävelkieli syleilee äärimaailmoita.

Teos on ohjelmallinen, ja numeroilla on otsakkeensa, jotka välittävät tuntemuksia hyvän ja pahan, pimeyden ja valon enkelien välisestä taistelusta.

Kuulemme lauluja, balladeja, elegioita, bluesia, metallia sekä ranskalaisuutta. Kauneuden ja valon, mutta myös vaaran ja kuoleman aistimukset vuorottelevat kamppailun kurimuksessa.

Lopputulos ei ole naiivi, sillä Idenstamin musiikin rikkaus ja otteen vakavuus tuottavat hillittömän katharsiksen, kun kokonaisuus päättyy elämän voittamisen korkeaan veisuun energian kumuloituessa ranskalaisen urkutoccatan ja metallimusiikin epäpyhässä mutta toimivassa liitossa.

Kiviniemen elämäntyön huipentuma on puolestaan hänen monumentaalinen, 20 vuotta kestänyt ja 20 levyä käsittävä sarjansa Organ Era (= OE).

Sarjan viimeisenä valmistunut levy Antico (OE18) on tehty maailman vanhimmilla soitettavilla uruilla Sveitsin vuoristossa – ja sen sisältämä renessanssimusiikki tarjoaa puhdasta lähdevettä.

Kiviniemen lähes ensyklopedistinen idea on ollut näyttää yleisölle, miten moneksi urut ovat taipuneet eri puolilla maailmaa.

Niinpä sarja tarjoaa Manilan bambu-urkujen kiehtovia sointeja (OE2) ja Melbournen suurimpien urkujen loistoa (OE5). Yhdysvaltain Illinoisista löytyvät Wurlitzer-teatteriurut (OE11) mahdollistavat häkellyttävän aikamatkan. Texasilainen, liki 200-äänikertainen Cliburn-urku on suorastaan käsittämätön urkupeto (OE16).

Italiasta mukaan on päässyt laulava Serassi-urku (OE6). Winterthurissa on tehty toinen sveitsiläislevy (OE7) – ja se onkin sitten silkkaa juhlaa: ensimmäinen Sibeliuksen urkumusiikin käsikirjoituksiin pohjautuva kokonaistaltiointi.

Kiviniemi on soittanut useillakin ranskalaisuruilla, mutta sarjaan on päässyt Rouenin alkuperäisenä säilynyt Cavaillé-Coll -soitin (OE14). Kiviniemen näistä uruista inspiroituneet improvisaatiot ovat ilmiömäisiä.

Saksa on ollut Kiviniemen satojen konserttien päämaa, joten sarjaan on mahtunut neljä urkua, joista maineikkaimmat lienevät Stuttgartin Matteus-kirkon ja Kevelaerin P. Marian basilikan urut (OE9–10).

Suomea ei ole unohdettu. Lahden Ristinkirkon urut sopivat Jehan Alainin musiikkiin (OE12), ja Keski-Porin kirkon urut soivat César Franckissa (OE13) aidosti. Tampereen tuomiokirkon (OE17) ja La­puan katedraalin Kangasala-urkujen (OE3–4) taltioinnit ovat kunnianosoitus Suomen arvostetuimmalle urkurakentajalle.

Kalevi Kiviniemen saavutus on mainetekona ainutlaatuinen, kenties ylittämätön!

Kriitikon valinnat: Pianon svengiä ja hyvä moderni ooppera

Pianomusiikki

Tuomas Turriago: Complete Piano Solo Works. Turriago. JJVCD. ★★★★

Säveltäjäpianisti Tuomas Turriago (s. 1979) ponnahtaa koko pianotuotannon (2000–17) käsittävällä levyllään kiinnostavimpien pianosäveltäjiemme joukkoon.

Hänen musiikkinsa ammentaa vauhdikkaasta neoklassismista Bartókin ja Stravinskyn ja Prokofjevin tapaan, tutkailee hieman espanjalaisuutta ja on ennen kaikkea amerikkalaisen taidemusiikin (Copland, Bernstein) sekä ragtimen, jazzin ja funkin inspiroimaa.

Musiikki svengaa aina hyvin, on täynnä soittamisen iloa ja pitää kuulijan otteessaan kekseliäällä pianismillaan ja piristävällä sävelkielellään.

Laulumusiikki

Karl Collan: Lauluja. Eilamaria Leskinen, Jouni Somero. FCRCD. ★★★

Karl Collanin (1828–71) musiikkiin on joskus suhtauduttu hieman vaivautuneesti. Hän ei saavuttanut Oskar Merikannon kansansuosiota, mutta Sylvian joululaulu, Savolaisen laulu ja Vaasan marssi osoittavat hänen tavoittaneen yksinkertaisin keinoin jotain olennaisen suomalaista. Hän kirjoitti Mendelssohnin sisarusparin tapaan liedejä saksalais-romanttiseen tyyliin ja hyödynsi niissä ajan etummaista suomalaista ja saksalaista lyriikkaa.

Sopraano Eilamaria Leskinen ja pianisti Jouni Somero tarjoavat tasaisen kimaran Collanin soljuvaa melodiikkaa.

Orkesterimusiikki

Smyth: The Prison. Experiential-orkesteri ja -kuoro, joht. ­★★★★★

Dame Ethel Mary Smyth (1858–1944) on kiehtova hahmo naisten oikeuksien puolustajana, mikä vei hänet vankilaankin. Hänen tuttavapiirinsä käsitti aikansa ”koko” eurooppalaisen sivistyneistön.

Smyth pysyi aktiivisena loppuun saakka, mistä kertoo myöhäinen sinfonia The Prison (1930) solisteille, kuorolle ja orkesterille. Teos ammentaa platonisesta filosofiasta ja on lohdullisen kaunis puheenvuoro kuolemasta, joka vapauttaa sielun ruumiin vankilasta. Musiikki on kokeneen säveltäjän koskettava saavutus.

Ooppera

Alwyn: Miss Julie. BBC Symphony Orchestra, Oramo, solisteja. Chandos. ★★★★★

Brittisäveltäjä William Alwyn (1905–85) laati musiikin yli 70 elokuvaan, joista tunnetuimpia on Mies joka katosi (1963). Alwynin ooppera Miss Julie (1973–76) pohjautuu August Strindbergin näytelmään, ja se on paraatiesimerkki hyvästä modernista oopperasta.

Teos on sopivan mittainen alle kahden tunnin kestossaan, kiihkeässä dialogissaan ja draamassaan, tarkasti piirretyissä hahmoissaan, aidosti laulullisessa otteessaan ja hienossa orkesteriosuudessaan.

Sen toimimisesta vastaa ihailtavasti Sakari Oramon johtama BBC:n sinfoniaorkesteri.