Syksyllä Spotify-kärkeen oli helpompi päästä kuin vuosiin – käyttäjien määrä kasvaa, mutta listojen kuunteluosuus vähenee, kerrotaan levy-yhtiöistä

Räppäri Williamin Penelope-kappale teki elokuun kymmenes päivä ennätyksen. Se oli ollut Suomen Spotifyn kärkipaikalla pidempään kuin yksikään muu kappale koskaan: 70 päivää.

Samoihin aikoihin kappaleen suosio oli hurjimmillaan: sitä striimattiin keskimäärin noin 90 tuhatta kertaa päivässä. Hurja luku sekin. Siitä striimit kääntyivät jyrkkään laskuun. Silti Penelope oli Suomen suosituin kappale vielä lokakuun viimeisenä päivänä. Ykköspäiviä kertyi pitkälti toista sataa.

Seuraaville sijoille jumahti vuoden toinen listadominoija Behm.

Mutta mitä pidemmälle syksy eteni, sitä helpommalla Suomen kuunnelluimman kappaleen titteli irtosi. Viimeisellä ykkösviikollaan Penelope tarvitsi enää puolet elokuun huippukuunteluista, mutta listalla ei sen kummempia muutoksia nähty: Penelope kärjessä ja Behm perässä. Viikosta toiseen.

Lista-asiantuntija Timo Pennanen ehti jo kirjoittaa hittimarkkinoiden vajaasta tehosta ja ”striimaustyhjiöstä”. Spotifyn ykköspaikka oli saavutettavissa helpommin kuin pitkään aikaan.

Tarjolla olisi ollut matalalla roikkuvaa markkinointihyötyä ja menestysmirhamia. Miksei kukaan onnistunut kaappaamaan sitä?

Helppo syyllinen: eiköhän tämäkin johdu pandemiasta. Kun keikkapaikat ovat kiinni, ehkä hittejä kannattaa hautoa. Potentiaaliset isot hitit ovat kappaleita, joiden julkaisua suunnitellaan ja harkitaan. Ehkä niitä on vain kannattanut lykätä, kun keikkaa ei saa tueksi.

Harmi vain, ettei hypoteesi pidä paikkaansa, ainakaan Suomessa.

”Äänitevuosi on ollut oikeinkin hyvä”, sanoo Behmiä julkaisevan Warnerin Asko Kallonen.

Suunnitelmiakaan Kallosen mukaan ei ole muutettu oikein yhtään. Vakiojulkaisumäärä, kolmesta viiteen biisiä viikossa, on pysynyt. Samaa sanoo Williamia julkaisevan Sonyn Timo Kuoppamäki.

Kuoppamäki ja Kallonen toimivat levy-yhtiöissään kotimaisen tuotannon johtajina.

On siis sattumaa, että monen ykkösketjun artistin albumisyklit ovat menneet niin, että syksy on jäänyt hiljaiseksi – ainakin listojen osalta. Syksyn uudet, suuret kotimaiset hitit ovat Erika Vikmanin Syntisten pöytä ja Haloo Helsingin Lady Domina, Mikael Gabrielin ja Nublun Universum mutta melkeinpä ne melkein. Gasellien ja Samu Haberin listakehitys oli jyrkästi laskeva. Vain elämää ehdittiin julistaa jo etukäteen epäkiinnostavimmaksi vuosiin. Ei tarvinnut olla musiikkinörtti vitsaillakseen siitä, tiesikö kukaan muka yhtäkään Jannika B:n kappaletta?

Suuri muutos on se, että striimimäärät nousevat, mutta eivät kanavoidu listoille.

”Top200:n prosenttiosuus kuunteluista on laskenut aika hemmetin paljon. Tällä hetkellä se on noin kahdeksan prosenttia. Vuonna 2018 se on ollut 15 prosentin pinnassa”, Kuoppamäki sanoo.

Julkaisujaan siirtävät ulkomaantähdet, joiden ajattelussa kiertueet määräävät enemmän. Se avaa kotimarkkinaa, Kallonen kertoo.

”Se on sama kuin elokuvabisneksessä. Kun kansainväliset sivuutetaan, suomalainen saa tilaa. Nyt on ollut hyvä julkaista uusien lupausten sinkkuja ja äänitteitä.”

Spotifyn viestinnästä ei kommentoida Suomen listasyksyä, mutta uutisblogissaan yhtiö on kuitenkin kertonut, kuinka pandemia lisäsi ”nostalgista kuuntelua”. Kaiken logiikan mukaan se on ainakin osin pois listahittien kuuntelusta.

Billboard-lehdessä pohdittiin lokakuussa, olisiko Spotify saavuttanut jo ”tilaushuippunsa” eli pisteen, jossa maksavien asiakkaiden määrä ei lisäänny. Spekulaatiota perusteltiin sillä, miten palvelu on lanseerannut esimerkiksi perhepaketin, jotka laskevat yksittäisen käyttäjän kuukausihintaa. Palvelusta on tehtävä houkuttelevampi myös niille, jotka kokevat kymmenen euron kuukausihinnan olevan liikaa.

Kallosen mukaan Warnerin syyskuu on ollut kymmenen prosenttia parempi kuin vuoden 2019 syyskuu.

”On selvästi uutta käyttäjäkuntaa, jotka ei oo niin top50-orientoituneita. On tiettyjä artisteja, kuten meiltä vaikka Ida Paul ja Kalle Lindroth tai Suvi Teräsniska, jotka striimaavat hyvin, mutta top50:n ja top200:n ulkopuolella ja pikkuhiljaa. Se on Spotifyn luonne.”

Käyttäjämäärän kasvaessa listan kärkipaikoille päästäkseen ja jäädäkseen on tehtävä kaiken kansan kappale. Kirjoitin syksyllä siitä, miten Penelope oli 60-vuotiaasta isästänikin ”hauska biisi”, vaikka genreltään se oli pahinta mahdollista nuorisoräppiä.

”Se kärki rupeaa heijastelemaan koko kansakunnan kuuntelua enemmän”, Sonyn Kuoppamäki sanoo.

”Jos se tasoittuu niin, että on mahdollisuus striimata paljon riippumatta musiikkityylistä, se on kylmästi taloussilmälasienkin läpi ajateltuna helvetin hyvä koko bisnekselle.”

Marraskuun alkuun mennessä tilanne Spotify-rintamalla oli normalisoitunut. Hittitehdas on sittenkin ennallaan.

Williamin ja Behmin syrjäyttivät Vain elämää -hitit. Ensin listakärkeen nousi Stigin Kuningaskobra, varsin kohtalaisilla striimeillä.

”Tänä vuonna Vain elämää on isompi kuin pitkään pitkään aikaan. Siinä näkyy se lifestyle-muutos, että ihmiset ovat kotona tai mökeillä”, Kallonen sanoo.

Pari viikkoa myöhemmin 80 tuhannen päiväkuuntelun rajan ylitti ensimmäistä kertaa syyskuun jälkeen Jannika B:n versio Klamydian Pyynnöstä.

Se piti kärkipaikkaa viime viikonloppuun saakka ja on yhä toisena. Nyt näyttäisi siltä, että ainakin Pyynnöstä tulee kappale, joka antaa Jannika B:n kasvoille äänen ja melodian.

Helsingin Sanomat ja Vain elämää -ohjelmaa näyttävä Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.