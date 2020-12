Vilpittömyys lämmittää kulmikasta ranskalaiselokuvaa, joka kertoo äitinsä menettäneestä tytöstä ja tämän enosta.

Amanda ★★★

Ranska 2018

Teema klo 22.00 ja Areena (K12)

Suomessa aiemmin tuntemattoman Mikhaël Hersin (s. 1975) kolmannessa pitkässä elokuvassa Amanda on opiskelijatyön tuntua.

Alun parikohtauksessa näytteleminen on niin varautunutta, että yksinhuoltajaäiti Sandrine (Ophélia Kolb) ja tämän seitsenvuotias tytär Amanda (Isaure Multrier) vaikuttavat toisilleen vierailta. Lisäksi Amandan rintamasuunnasta on tullut outo, kun kamera on kuvauksissa asetettu väärään paikkaan.

Paremmin perusteltavissa vierastaminen on Amandan ja Sandrinen parikymppisen veljen Davidin (Vincent Lacoste) välillä. Heidän suhteestaan alkaa muotoutua elokuvan keskeisin, kun Sandrine tapetaan Pariisiin tehdyssä terrori-iskussa.

Tragedian jälkeen kuvaan sopii, että roolihenkilöt käyttäytyvät joskus kulmikkaasti, mutta vaivaamaan jää liiallinen yksi­oikoisuus. Esimerkiksi sanontaa ”Elvis has left the building” käytetään todella mekaanisesti tarinan kahden pisteen yhdistäjänä.

Onkin pieni ihme, että loppujen lopuksi Amanda tuntuu lämminsydämiseltä. Tätä puolta ruokkii osaltaan Davidin ihastuminen Pariisiin muuttavaan Lénaan (Stacy Martin). Keskeisempi syy taitaa silti olla elokuvan naiiviutta lähentelevä vilpittömyys, jota sitäkin voisi kuvailla opiskelijatyömäiseksi.

Huomattavasti moniulotteisemmin läheisen menettämisestä terrorihyökkäyksessä kertoi Antoine Leirisin omakohtainen dokumenttielokuva Vihaani ette saa (2016).