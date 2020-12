Pariisin Louvre turvautuu rahapulassaan uusiin keinoihin: Hulppeassa huutokaupassa on tarjolla laatuaikaa Mona Lisan kanssa, palomiehet vievät museon katolle

Louvre on menettää tänä vuonna 90 miljoonaa euroa tavalliseen vuoteen verrattuna.

Pandemia rokottaa myös maailman taidemuseoista suurinta ja suosituinta, Pariisin Louvrea.

Kevään ja alkukesän rajoitukset saivat aikaan yli 40 miljoonan euron menetykset, museonjohtaja Jean-Luc Martinez kertoi heinäkuun alussa medioille, kun museo avautui uudestaan.

Syksyllä Pariisissa on ollut uusia tiukkoja rajoituksia ja museot jälleen kiinni. Tällä tietoa Louvre avautuu taas joulukuun 16. päivä, ja nyt vuoden taloudellisiksi menetyksiksi on laskettu jo 90 miljoonaa euroa. Yhteensä Louvre on ollut tänä vuonna kiinni yli viisi kuukautta.

Vaikka Louvren kokoelmat ovat valtavat, museo itsessään ei ole varakas, sanoi Louvren mesenaattisuhteista vastaava Yann Le Touher uutistoimisto Reutersille.

Rahapula on johtanut poikkeuksellisiin ratkaisuihin. Louvre ja huutokaupat Christie’s sekä Hôtel Drouot ovat joulukuun alusta järjestäneet huutokauppaa, jonka kohokohta on yksityinen kokemus maailman tunnetuimman maalauksen, Leonardo da Vincin Mona Lisan, kanssa.

Huutokaupan voittaja pääsee mukaan maalauksen vuositarkistukseen ja näkemään maalauksen selvästi lähempää kuin kukaan muu museon kävijöistä. Mona Lisa otetaan seinältä ja sen edessä oleva paksu lasi poistetaan hetkeksi, kun konservaattorit tarkistavat maalauksen kunnon.

Da Vinci maalasi taulun noin vuonna 1503 hyvin ohuelle poppelipaneelille. Paneelilla on suuri halkeamisriski, minkä takia maalauksen kunto tarkistetaan kerran vuodessa.

Voittaja saa tavalliseen museonkävijään verrattuna paljon enemmän aikaa maalauksen kanssa, sillä ennen pandemiaa maalausta kävi katsomassa keskimäärin 30 000 ihmistä päivässä. Louvre on auki yhdeksän tuntia päivässä eli Mona Lisaa käy katsomassa keskimäärin yli 50 ihmistä minuutissa.

Huutokaupan voittaja saa samalla yksityisen kierroksen Louvren lähes 500 metriä pitkässä Grande Galeriessa, joka on täynnä italialaista maalaustaidetta, da Vinciä, Rafaelia, Caravaggiota, Veronesea...

Christie’s arvioi, että yksityiskokemus Mona Lisan kanssa menee kaupaksi 10 000–30 000 eurolla. Keskiviikkona 9. joulukuuta kokemuksesta oli tarjottu jo 14 000 euroa. Huutokauppa jatkuu 15. joulukuuta saakka.

Muita kohteita huutokaupassa ovat muun muassa:

Taidehistorioitsijan johdolla tehty kierros Louvressa yöllä, kun salit on tyhjennetty ja valot sammutettu. Ryhmä saa mukaansa taskulamput.

Kierros Louvren katolla yhdessä pariisilaisen katutaiteilijan JR:n ja Louvren omien palomiesten kanssa.

Piknik Louvren sisäänkäyntiä edeltävän Carrouselin riemukaaren päällä.

Yksityiskonsertti Louvren antiikin kokoelmien seassa.

Louvren vuodesta 1350 alkavien, erittäin hauraiden ja tavallisesti pimeässä säilytettävien piirroskokoelmien esittely, kokoelma sisältää muun muassa Rembrandtin, Michelangelon, Goyan, Poussinin ja Delacroix’n piirroksia.

Candida Höferin valokuva Louvresta.

Jean-Michel Othonielin maalaus Louvren ruusu.

Erilaisia erikoismittatilaustuotteita ranskalaisilta luksusbrändeiltä, kuten Diorilta, Cartierilta, Louis Vuittonilta ja Vacheron Constantinilta.

Kaikki huutokaupan tuotot käytetään sen varmistamiseen, että Louvren ovet pysyvät auki kaikille sekä ensi syksynä avautuvan uuden opetusstudion kuluihin.

Vuonna 2019 Louvressa kävi lähes 10 miljoonaa ihmistä.