Soderbergh ja hänen tiiminsä haluavat luoda tapahtuman, ”joka todella tuntuu, kuten rakastamamme elokuvat”. Gaala järjestetään huhtikuussa.

Hollywoodin suuri ilta, Oscar-gaala, alkaa vihdoin muotoutua. Tapahtuman tuottajaksi on nimetty elokuvaohjaaja Steven Soderbergh.­

Kevään Oscar-gaalaa halutaan uudistaa, ja uudistuksen toteuttajiksi on palkattu nyt ”unelmatiimi”, kuten gaalaa järjestävän Yhdysvaltain elokuva-akatemian johto asian ilmaisee tiedotteessaan.

Gaalan uusista tuulista uutisoi muun muassa elokuvasivusto Variety.

Elokuva-akatemia on palkannut gaalan tuottajaksi ja uudistajaksi amerikkalaisen elokuvaohjaajan Steven Soderberghin. Hänet tunnetaan omaperäisten indie-elokuvien ohjaajana, mutta myös useista kassamagneeteista. Tunnetuin työ on vuoden 2000 Traffic, josta hän sai parhaan ohjauksen Oscar-palkinnon.

Soderberghin kanssa gaalan toteuttavat Jesse Collins ja Stacey Sher.

Sher on työskennellyt Soderberghin kanssa aiemminkin, muun muassa elokuvissa Tartunta, Erin Brockovich ja Mieletön juttu. Collins on tuottanut lukuisia palkintogaaloja Grammy-gaalasta BET-gaalaan.

Akatemian mukaan koossa on ”unelmaryhmä, joka reagoi suoraan näihin aikoihin”.

Oscar-gaala on siirretty pandemian vuoksi alkuvuodesta huhtikuun 25. päivälle.

Gaalaa järjestävän Yhdysvaltain elokuva-akatemian mukaan tuleva tapahtuma on ”täydellinen tilaisuus innovaatioille” ja gaalan uudelleen suunnittelulle.

Soderbergh ja muut tuottajat kertoivat olevansa tehtävästä innoissaan ja kauhuissaan.

”Olemme kaikki poikkeuksellisessa tilanteessa, joten nyt on mahdollisuus keskittyä elokuviin ja niitä tekeviin ihmisiin uudella tavalla”, he kertovat tiedotteessa.

”Toivomme luovamme tapahtuman, joka todella tuntuu, kuten rakastamamme elokuvat.”

Tällä hetkellä ei ole vielä tiedossa, missä muodossa Oscar-gaala keväällä järjestetään: otetaanko paikalle yleisöä, kuten aiempina vuosina, vai järjestetäänkö gaala verkkotapahtumana.

Viime aikojen muut gaalat on järjestetty pääasiassa ”puolivirtuaalisina”: tilaisuus on näytetty verkossa mutta paikalla on ollut yleisöä turvavälejä noudattaen. Syyskuussa Emmy-gaala järjestettiin niin, että esimerkiksi juontaja Jimmy Kimmel oli tapahtumassa paikalla fyysisesti, mutta ehdokkaat osallistuivat lähetykseen kotoaan Zoom-palvelun kautta.

Oscar-gaalan uusi tuottaja Steven Soderbergh nousi kuuluisuuteen, kun hänen ensimmäinen pitkä elokuvansa Seksiä, valheita ja videonauhaa voitti Kultaisen palmun Cannesissa vuonna 1989.

Hänen vuoden 2011 elokuvansa Tartunta (Contagion) herätti uutta ja yllättävää kiinnostusta tänä vuonna ja nousi katsojatilastoissa kohisten. Tartunta kertoo lepakoista ihmiseen leviävästä viruksesta, joka muuttuu nopeasti pandemiaksi.

Ohjaajan uusin elokuva saa ensi-iltansa torstaina HBO Maxilla Yhdysvalloissa. Let Them All Talk -draamakomedian pääosaa näyttelee Meryl Streep.