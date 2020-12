Steven Soderberghin uusi draamakomedia Let Them All Talk on nimensä mukaisesti täynnä puhetta, ja se on myös elokuvan heikkous

Meryl Streep on pääosassa elokuvassa, joka kertoo kirjailijan seurueen riitaisasta risteilystä New Yorkista Atlantin yli Englantiin.

Let Them All Talk ★★★

USA 2020

HBO Nordic

Ohjaaja Steven Soderberghillä on pitänyt viime aikoina kiirettä. Vuonna 2019 valmistui peräti kaksi hänen ohjaamaansa elokuvaa: Panama-papereihin liittynyt The Laundromat sekä koripallodraama High Flying Bird. Molemmat julkaistiin suoraan Netflixissä.

Soderberghin tuorein elokuva Let Them All Talk (2020) tulee puolestaan levitykseen HBO:n valikoimiin.

Sen pääosassa nähdään Meryl Streep, aivan kuten The Laundromatissa.

Alice Hudson (Streep) on arvostettu ja menestynyt kirjailija, jolta odotetaan hartaasti uutta teosta. Kirjailijaa edustava agentuuri toivoo jatkoa takavuosien menestyskirjalle, mutta Alice ei paljasta suunnitelmiaan suuntaan tai toiseen.

Nuori kirjallisuusagentti Karen (Gemma Chan) saa idean: hän buukkaa Alicen Yhdysvalloista Englantiin seilaavalle ­Queen Mary 2 -risteilijälle. Tarkoituksena on käydä pokkaamassa Alicelle myönnetty palkinto ja samalla kaivella tietoja tulevasta kirjasta.

Alice kutsuu mukaan vanhat ystävänsä Susanin (Dianne Wiest) ja Robertan (Candice Bergen), joiden kanssa ei ole ollut tekemisissä vuosiin.

Välirikon syitä ei sen tarkemmin eritellä, mutta jokin kolmikon suhteissa selvästi hiertää. Risteilystä ei tule iloista jälleennäkemistä vaan työläs ja kiusallinen matka yli Atlantin.

Reissuun lähtee lisäksi Alicen veljenpoika Tyler (Lucas Hedges), eräänlaiseksi viestinviejäksi ja assistentiksi. Myös Karen matkustaa mukana Alicelta salaa. Hän antaa Tylerille tehtäväksi pitää Alicea silmällä.

Deborah Eisenbergin käsikirjoittama draamakomedia on nimensä mukaisesti täynnä puhetta. Mutta millaista puhetta: katkeilevaa, empivää ja töksähtelevää.

Dialogiin on jätetty tarkoituksella reilusti ilmaa, jota näyttelijät täyttävät kuka mitenkin. Syntyy luontevasti rönsyileviä kohtauksia, mutta myös vetelää läsnäoloa. Streep, Wiest ja Bergen ovat yhteisissä kohtauksissaan hyvässä vedossa, mutta Chan ja Hedges kompastelevat teennäisyyden puolella.

Eisenbergin kirjallinen tuotanto perustuu novelleille, ja myös Let Them All Talk muistuttaa novellistiikkaa. Hahmot ovat käveleviä kysymysmerkkejä, joiden menneisyydestä ja motiiveista annetaan vain pieniä vihjeitä.

Suiden jauhaessa henkilösuhteet vähitellen täydentyvät. Selviää, että syy ystävysten etäisiin väleihin liittyy Alicen menestyskirjaan. Roberta on varma, että kirja kertoo hänestä, ja että juuri se tuhosi aikoinaan hänen ­avioliittonsa ja elämänsä.

Hyvityksen etsiminen tavalla tai toisella on kaikkien henkilöiden mielessä, mutta puheesta huolimatta juuri kukaan ei tunnu saavan kakistettua sitä ulos.

Asiaan pääsemisen vaikeus korostuu dialogin lisäksi koko elokuvassa.