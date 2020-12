Joulutarina-elokuva palaa elokuvateattereihin. HS julkaisee siksi sen arvostelun uudelleen. Ensimmäisen kerran arvostelu ilmestyi 16. marraskuuta 2007.

Koko perheen elokuva

Joulutarina, ohjaus Juha Wuolijoki, pääosissa Hannu-Pekka Björkman, Kari Väänänen. 2007. Ikäraja: S.

Uusi suomalainen lastenelokuva Joulutarina on aika vähän jouluisa, ei ollenkaan seikkailullinen ja hyvin vähän hauska. Kertomusta leimaa sen sijaan vakavuus, joka kääntyy lopussa imeläksi satuiluksi ja kummaksi moniselitteisyydeksi.

Haave oli iso: Joulutarina on yritys valmistaa suuri suomalainen jouluelokuva noin 2,5 miljoonalla eurolla. Ideana on kertoa, miten pukista tuli pukki.

Käsikirjoitus on kuitenkin raakile, lopputuloksen perusteella. Näytteleminen on epätasaista. Tyylilajin vaihto keskiosassa realismista satuun on sekin enemmän silmiinpistävä ja merkillinen kuin perusteltu ja kohottava.

Aihe näyttääkin olleen tekijöitään suurempi.

Oli ja on uhkarohkeaa muokata joulupukki traumaattiseksi pojaksi, josta kasvaa yksinäinen ukko. Joulukertomuksiin sellainen kyllä kuuluu (esimerkiksi H. C. Andersenin Pieni tulitikkutyttö), mutta voiko sen tuosta noin liimata pukkiin?

Epäilen.

Alussa on Nikolas. Ja isä, äiti ja pikkusisko. Joulu on tulossa. Poika veistää siskolle lahjaa. Sitten isä, äiti ja sisko putoavat jäihin. Nikolas jää orvoksi.

Teemana on siis ero ja hylkääminen. Käsittely on kevyttä lastenelokuvankin standardeilla.

”Syksyn tullen pahin ikävä alkoi helpottaa”, ilmoittaa kertoja voice-overina. Tuore orpo siinä kaipaa perhettään. Kun sijaisperhe vaihtuu, kertoja sanoo: ”Hetki jota pelkäsin.” Siltä ei vain tunnu. On vain sanat siinä, missä yhdysvaltalainen perusvaltavirta koskettaisi kyyneliin.

Ja kun fiilis ei välity, ei silmistä eikä kasvoilta, musiikintekijä Leri Leskisen jousien matto tuntuu entistä peittävämmältä.

Siinä eivät joulunkellot soi.

Joulupukin lapsuus -näkökulmassa on sudenkuoppansa. Jos joulupukki on ollut lapsi, hän on myös kuolevainen. Siitä taas seuraa elokuvan ”viimeinen joulu”. Kuolemaksi se aikuisen päässä muuttuu, vaikka tarkoitus on toinen, kääntää liha legendaksi.

Ja sitten joulupukkia ei enää ole.

Tai on. Kaikkialla, jonkinlaisena haamuna.

Saattaa siinä loksahtaa suu auki muillakin kuin minulla. Tuli ikävä joulua muun muassa Mauri Kunnaksen tapaan.

Lapsuuden hylkäämiskokemus on elokuvassa peruste pukin antamisen filosofialle. Psykologista uskottavuutta hakevaa käsikirjoittamista, ehkä, mutta riskinsä siinäkin. Pukki muuttuu onnettomaksi ja kokonaan ilman muoria, rakkaudettomaksi.

Vai oliko sittenkin tarkoitus yhdistää ja sitoa maallinen joulumyytti ylimaalliseen? (Pukki nähdään myös tunturin laen hautuumaalla, ison latinalaisristin äärellä – kuin Golgatalla.)

Oliko tätä ajateltu loppuun?

Entäs kelkka, jonka orpopiru saa lahjaksi kyläläisiltä – kuin se Rosebud Citizen Kanessa. Klassikkoelokuvassa kelkka oli iäksi kadonneen onnen symboli. Otetaan se vitsinä, muuten pukki olisi jo yhtä yksin kuin miljonääri-Kane.

Ja oliko pakko käyttää hidastusta kohtauksessa, jossa pukki vetää päälleen univormunsa, punanutun ja hiippalakin? Siinä synnytetään uutta folklorea, joulun Zorroa, ja kuullaan myös pukin puna-asulle uusi selitys.

Ohjaaja on uransa alussa oleva Juha Wuolijoki, jonka tärkein ansio on kehuttu, mustan huumorin kyllästämä tv-elokuva Gourmet Club. Wuolijoen piikkiin on pistettävä monia kohtauksia leimaava etäisyys.

Käsikirjoittaja on Matin tehnyt Marko Leino, mutta peruskertomus on hänen lisäkseen merkitty myös Wuolijoen ja Aku Louhimiehen nimiin.

Kuvaaja on Mika Orasmaa, jonka ratkaisevana haasteena on ollut pohjoisen valo kaamoksineen. Kokonaisuus jää sekavaksi.

Puvustus ja etenkin hatut tuovat mieleen joulukirjailija Dickensin 1800-luvun. Toisaalta ollaan ajattomasti Lapissa, kelohonkapirttien ja rekien maailmassa.

Lapsinäyttelijöiden harteille on annettu aivan valtavia asioita ilmaistaviksi. Se näkyy etenkin kohtauksissa, joissa on mukana Kari Väänäsen ja Hannu-Pekka Björkmanin kaltaisia ammattilaisia. Jalkoihin lapset siinä jäävät.

Väänänen ja Björkman ovatkin elokuvan kaksi ilonaihetta.

Ilman Väänäsen jämeryyttä elokuvan alkupuoli olisi aivan mahdoton. Fiksuna, konkreettisena ja lämpimänä voi pitää kohtauksia verstaalla, jossa Väänäsen ottoisä siirtää orpopojalle suomalaista puusepäntaitoa. (Yksi puuleluista näytti ihan Jussi-patsaalta!)

Aikuisen pukin eli Björkmanin energinen poronkesytys tuo Joulutarinaan hauskan kohtauksen.