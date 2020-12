Norjalainen koko perheen elokuva juutalaislasten paosta ankkuroituu historialliseen todellisuuteen.

Draama

Pako yli rajan (Flukten over grensen), ohjaus Johanne Helgeland, pääosissa Anna Sofie Skarholt, Bo Lindquist-Ellingsen, Samson Steine, Bianca Ghilardi-Hellsten. 96 min. K7.

★★★

Nykyään ei perhe-elokuvia paljon tehdä konkreettiselta historialliselta pohjalta. Norjalaisen Johanne Helgelandin ohjaustyö Pako yli rajan kuitenkin ankkuroituu selkeään historialliseen aikaan ja paikkaan, joulukuuhun 1942 Norjan ja Ruotsin rajaseudulle.

Natsi-Saksa miehitti Norjan 1940. Vuosina 1942–45 saksalaismiehittäjien valvomaa Norjan nukkehalitusta johti oikeistopoliitikko ja natsien myötäilijä Vidkun Quisling. Vuonna 1942 Quisling järjesti yli seitsemänsadan norjanjuutalaisen lähettämisen Auschwitzin kuolemanleirille. Noin tuhannen juutalaisen onnistui paeta rajan yli puolueettomaan Ruotsiin.

Helgelandin elokuvassa yhdeksänvuotias Gerda (Anna Sofie Skarholt) ja hänen isoveljensä Otto (Bo Lindquist-Ellingsen) elävät viatonta lapsuutta Norjan maaseudulla Ruotsin rajan tuntumassa. Oton kaverin isä on paikallisten natsien pomo, ja kaverinsa kautta Ottokin flirttailee natsiaatteen kanssa. Muskettisotureita leikkivä Gerda on puolestaan natseja vastustavien ja vastarintaliikkeessä juutalaisia auttavien vanhempiensa puolella, vaikka ei vanhempiensa puuhista sen kummempaa tiedäkään.

Gerdan ja Oton on otettava askel kohti aikuisuutta, kun vanhemmat pidätetään ja he jättävät lapsensa vastaamaan kellarissaan piilottelevista juutalaislapsista Danielista (Samson Steine) ja tämän pikkusiskosta Sarahista (Bianca Ghilardi-Hellsten). Gerda päättää auttaa lapset rajan yli Ruotsiin, vaikka natsipropagandan hieman hapattama Otto onkin ennakkoluuloinen.

Pako yli rajan on kohtalaisen realistinen kuvaus lasten vaikeasta matkasta turvaan. Siinä ei ole keinotekoisia aineksia, eikä tekaistuja jännitysmomentteja, vaikka muutama tilanne ratkeaakin oudon helposti.

Elokuvan keskeisenä teemana on Gerdan ja Oton kasvu vastuun myötä. Gerda oppii ymmärtämään eron todellisuuden ja muskettisoturileikkien välillä ja Otto tajuaa, ettei maailma ole niin mustavalkoinen kuin hänelle tarjotussa propagandassa.

Lapsinäyttelijät ovat luontevia, samoin heille rakennetut tilanteet. Natsiaate levisi Norjassa ikävästi, mutta sitä toista Norjaa saa esittää Saksan armeijaan värvätty nuori sotilas, joka karsastaa sitä, että natsit jahtaavat jopa lapsia.

Teknisiltä arvoiltaan Pako yli rajan on hyvää pohjoismaista keskitasoa, ja kokonaisuutena se on realistisuudessaan sympaattinen ja konstailematon. Elokuva on omistettu toisen maailmansodan myllerryksessä menehtyneille Norjan juutalaisille, tuhosta pelastuneille sekä heitä auttaneille.

Elokuva sai ensi-iltansa Suomessa jo 4.12.2020.