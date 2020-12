Olavi Koistisen romaani on yliyrittävä, epähauska ja niin itseensä kyllästynyt teos, että lukijankaan on vaikea olla siitä kiinnostunut

Motivaatiojänis-romaani tarttuu työelämän mielettömyyksiin.

Romaani

Olavi Koistinen: Motivaatio­jänis. Kosmos. 469 s.

Mikäs tässä etätöissä ollessa, kun lueskelee hieman avokonttoriproosaa. Olavi Koistinen jatkaa esikoisteoksensa, novellikokoelman Mies joka laski miljardiin (2017) jälkeen romaanilla, joka satirisoi modernia työelämää.

Olli Erkama työskentelee Xinfa Finland -yrityksessä communication streamlinerina. Käytännössä hänen työnsä on tuhota sähköposteja.

Raporttejakin pitäisi kirjoittaa, mutta hänen työ­panoksensa on mitätön. Hän korkeintaan kopioi sisällys­luettelon jostain toisesta raportista. Työ­yhteisön viesti­palvelussa Erkama kyselee voisiko tehdä jotain, mutta nuoremmat kollegat ovat jo työn touhussa eikä Erkamaa tarvita.

Motivaatiojänis on monilta osin korostetun mekaanista päälauseproosaa, joka alleviivaa Erkaman elämän toisteisuutta ja tyhjyyttä: ”Mies tuhoaa sähköpostin.” Poistettujen viestien jälkeen tutkitaan päivän lounaslistaa. Tätähän monen toimistotyöläisen arki on.

Postmoderni, satiirinen ja absurdi ote tuo mieleen niin ikään työelämän mielettömyyksiä käsittelevän Turo Kuninkaan Välityön (2018). Kuninkaan fragmentaariseen teokseen verrattuna Motivaatiojänis on tosin suorastaan juoniromaani.

Nykyajan työelämässä on enemmän aineksia satiiriin kuin kotimaista kaunokirjallisuutta ehditään julkaista.

Erkaman työnäytölle alkaa ilmestyä motivaatiojänis, joka hoputtaa Erkamaa työskentelemään nopeammin. Jänis näyttää lukuja ja muistuttaa, kuinka paljon nopeammin Erkama on työskennellyt aiemmin. Maali on helppo, mutta työelämän jatkuvat tehostamispaineet huomioon ottaen tässä romaanin satiiri osuu ja uppoaa.

Mutta melkeinpä kaikilta muilta osin Motivaatiojänis hukkaa tilaisuutensa. Eniten se epäonnistuu siinä, että kirja ei ole hauska.

Mikäli ei saanut vielä 90-luvulla tarpeekseen fine dining -annosten pienuuden pilkkaamisesta, niin ei muuta kun nauramaan romaanissa esiintyvälle 25 euron mustikalle.

Ainakin Italo Calvinon Jos talviyönä matkamies on luettu, sillä romaania kuljettaa eteenpäin melkoisen ärsyttävä eikä edes etäisesti hauska metakertoja Grönroos, jonka Koistinen on kirjassa palkannut kertojaksi. Grönroos kirjoittaa kirjaa hashtagilla #rakentavaromaani.

Kun kirjan alussa kertoja kuvailee päähenkilö Erkamaa korostetun lyhyesti ja etäisesti, niin vitsiä haetaan puhkikuluneesta esimerkistä eli Volter Kilven Alastalon salissa -romaanin piipun valinnasta: ”Ei jäädä kuhnailemaan, ei jäädä havainnoimaan. Tämä ei ole niitä kirjoja, joissa valitaan piippua.” Juu, ei totisesti ole.

Metakerronnan keskeisiin tehokeinoihin romaanissa kuuluu takeltelu, jolla irvaillaan esimerkiksi poliittiselle korrektiudelle, joka kirjallisuudessa tuntuu tarpeettomalta olkiukkoilulta:

”Tolla tytöllä on toispuoleinen kalju. Naisella. Ei kun sukupuolettomalla työtoverilla!”

Toisinaan kertoja takeltelee näin: ”Mitäs sitten tapahtuu. No mitäs mies, jotain hän varmaan tekee. Mitäs nyt pitäisi tapahtua?”

Ihan muina metalukijoina tässä mietin sellaista vaan, että mitäs mitäs, kauankos tätä vielä pitäisi lukea?

Motivaatio metakertojan käyttöön jää hyvin epäselväksi, sillä sen mahdollistamat tehokeinot poikkeuksetta vain latistavat kirjaa. Esimerkiksi tasaisin väliajoin Grönroos kerää kokoon kommentoijaryhmän, joka kommentoi kirjan edistymistä mitä ilmeisimmin Twitterissä #rakentavaromaani-hashtagin alla.

Jos haluaa tehdä pilkkaa chat-kielestä ja sen estetiikasta, olisi sen estetiikka ensin hyvä hallita. Motivaatiojäniksen chat-kieli on suurimmaksi osaksi epäuskottavaa – epävitsikkyydessään tylsääkin – mikä lyö tehokeinolta ilmat pihalle saman tien. Ainakaan sitä ei lue tahallisena vieraannuttamisena.

Romaanin edetessä kertoja Grönroos myöntää itsekin, ettei kirja ole hauska.

Motivaatiojänis hukuttaakin paikoin itsensä syvälle postmoderniin itseironiaan. Näyttää kuin kirja ei luottaisi omaan maailmaansa ja sen sijaan pyrkii suojelemaan itseään olemalla epäromaani, jota ei oikeastaan voi kritisoida, koska romaani myöntää itsekin olevansa huono.

Itseensä kyllästyneestä teoksesta on lukijankaan vaikea innostua. Enkä kuitenkaan jaksa uskoa kenenkään kirjoittavan miltei viisisataa sivua tarkoituksellista kökköä.

Yhden hauskan tekstikatkelman tosin otin talteen: ”Koska jänis on söpö, ei harmita, että se puhuu epäkohteliaasti. Tai no kyllä se oikeastaan harmittaa.” Myös romaanin lopussa olevassa intohimottomassa, tarkoituksellisen pitkässä ja mekaanisessa seksikohtauksessa on hetkensä.

Kiinnostavinta kirjassa on sen menetelmälliset ainekset, joiden hyödyntäminen jää lopulta valitettavan vähälle.

Romaaniin on tuotettu tekstiä algoritmin avulla. Keinon pintapuolinen käyttö tuntuu lopulta vain yhdeltä ruksilta kokeellisen romaanin tehokeinojen listassa. Se tuntuu miltei postmodernia kirjallisuutta vähättelevältä siihen nähden, kuinka paljon Suomessa on kirjoitettu huipputason kokeellista kirjallisuutta, jossa on hyödynnetty myös menetelmällisiä keinoja.

Motivaatiojänis tuntuu yliyrittävältä teokselta, jossa ei ole motivaatiotermein keskitytty tarpeeksi ”omaan tekemiseen”.