Kirjallisuus

The Literary Review’n mukaan ihmiset ovat kärsineet tänä vuonna jo tarpeeksi. Nuori Voima -lehti ei saanut riittävän huonoja ehdotuksia, jotta titteli olisi voitu jakaa.

Kirjailijat saavat huokaista helpotuksesta, sillä vuoden pelätyin kirjallisuuspalkinto jätetään tänä vuonna jakamatta Britanniassa. Kirjallisuuslehti The Literary Review jakaa vuosittain palkinnon huonoimmasta kirjallisesta seksikohtauksesta.

Tänä vuonna vähemmän imartelevaa tunnustusta ei jaeta, sillä raadin mukaan ihmiset ovat kärsineet tänä vuonna jo liian monesta ikävästä asiasta.

Raati varoittaa kuitenkin, ettei yhden vuoden väliin jättäminen anna kirjailijoille oikeutta kirjoittaa huonoja seksikohtauksia. Palkinto jaetaan normaalisti välivuoden jälkeen. Palkinto on jaettu vuodesta 1993 saakka.

Lue tästä, millaisten kohtausten avulla on päästy ehdokkaiksi.

Myös Suomessa palkinto jäi jakamatta, vaikka sellainen oli alun perin tarkoitus jakaa maaliskuussa. Nuoren Voiman Liiton oli tänä vuonna tarkoitus palkita ensimmäistä kertaa kotimainen kauno- tai tietokirja Huonon seksin palkinnolla.

Syynä palkitsematta jättämiselle ei tosin ole koronavuosi eikä liiton saama kritiikki, vaan seksikohtausten taso. Suomalaisten vuonna 2018–2019 julkaistujen teosten joukosta ei löytynyt kirjaa, jonka intiimit hetket olisivat herättäneet lukijoissa tarpeeksi myötähäpeää tai muita ikäviä tuntemuksia.

Nuoren Voiman lukijat saivat lähettää ehdotuksensa raadille teoksista, jotka heidän mielestään ansaitsisivat tittelin.

Nuori Voima -lehden päätoimittaja Vesa Rantaman mukaan raadille tuli noin kymmenen ehdotusta. Ehdotuksista löytyi muun muassa omakustannekirjailijoita, jotka eivät haastatteluiden tai kritiikkien muodossa ole olleet julkisuudessa. Tämän vuoksi Rantaman mukaan teosten nostaminen juuri Huonon seksin palkinnon yhteydessä olisi voinut näyttää ikävältä.

Sen sijaan enemmän näkyvyyttä saaneiden kirjailijoiden teoksista ei löytynyt riittävän huonoja kohtauksia.

”Ei tullut vastaan mitään sellaista, että olisi tehnyt mieli alleviivata teosta tittelillä.”

Voiko tästä varovaisesti päätellä, että suomalaiset osaavat kirjoittaa hyvin seksistä?

Rantaman mukaan päätelmässä on perää. Huonon seksin olemassaoloa hän ei kuitenkaan lähtisi vielä kyseenalaistamaan sen perusteella, että kotimaisesta kirjallisuudesta palkintoa ansaitsevaa teosta ei vielä toistaiseksi löytynyt.

Nuori Voima -lehti ei ole vielä päättänyt, aikooko se jatkossa palkita kotimaisia teoksia huonosta seksistä.

Palkinto on tarkoitettu kunnianosoitukseksi eikä ivaksi kuten sitä inspiroineen brittilehden jakama palkintokin. The Literary Review’n jakaman Bad Sex in Fiction -palkinnon taustalla on satiirinen kritiikki. 90-luvulla Britanniassa syntyi muotiaalto, jossa myyntimäärien kasvattamiseksi kirjoihin saattoi päätyä jähmeitä seksikohtauksia.