Broadwayn köykäinen musikaalihitti The Prom muuntui glitterillä päällystetyksi elokuvaksi. Tositarina elokuvan taustalla on julma.

Emman (Jo Ellen Pellman, vas.) ja Alyssan (Ariana Debose) romanssi on The Prom -elokuvan parasta antia.­

Suuri vääryys. Siitä The Prom -musikaali sai alkunsa.

The Prom on ollut yksi Broadwayn viime vuosien tapauksista. Nimensä mukaisesti teos kietoutuu lukion päättäjäistanssiaisten ympärille. Musikaali sai ylistystä mediassa ja seitsemän Tony-ehdokkuutta. The New York Timesin kriitikko kirjoitti, että The Prom palautti uskon musikaalikomediaan.