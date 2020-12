Tykän uusi teos on kerronnallisempi kuin Tykän teokset yleensä, mutta yhä kiinnostunut elokuvan ja kerronnan käsitteellisemmästä puolesta.

Salla Tykkä: Europe – Europa 20.12. saakka galleria Anhavassa (Fredrikinkatu 43). Galleria on auki ajanvarauksella, lisätiedot verkossa: anhava.com.

Salla Tykän Europe – Europa (2020) voisi olla kamarinäytelmä. Siinä on kolme henkilöhahmoa, jotka muistelevat yhdessä kokemaansa matkaa ja keskustelevat taiteilijuudesta.

Kolmeen näytökseen jäsentyvä teos rikkoo kuitenkin tarinan kaarta toistuvilla aikahypyillä, lokaation vaihdoksilla, henkilöhahmojen sekoittumisella sekä äänen ja kuvan ristivedolla. Siksi sitä katsoessa herää epäilys, että teos on kiinnostunut enemmän tarinan kertomisesta filosofisena kysymyksenä kuin itse tarinasta.

Tykkä esittää teoksessa taiteilijaa, joka on tutustunut matkallaan Denny Bohnin esittämään kirjailijahahmoon. Kolmantena taiteilijahahmona teoksessa nähdään Saija Lentonen.

44 minuuttia pitkän Europe – Europan kerronta etenee verkkaisesti. Tykkä kuvaa interiöörejä, tuokiokuvia, hetkiä junassa ja asemalaiturilla, kirjailijan olohuoneessa, taiteilijan työhuoneella ja rinteillä kaupungin ulkopuolella. Hetket ovat viipyileviä. Välillä kameraryhmä vilahtaa kuvassa.

Europe – Europa on monia Tykän teoksia tarinallisempi. Silti siinäkin nostetaan keskiöön elokuva ilmaisumuotona. Tällä kertaa huomion kohteena on eurooppalainen taide-elokuva ja sen konventiot.

Elokuvateoreetikko David Bordwell on todennut, että art house -elokuvan syvimpään olemukseen kuuluu kysymys siitä, kuka ylipäätään voi kertoa tarinaa. Tämä onkin myös Europe – Europan varsinainen aihe.

Elokuvan ystävälle Europe – Europa tarjoaa rikkaan analyysikohteen.

Teos tekee suoran visuaalisen viittauksen ainakin Ingmar Bergmanin klassikkoelokuvaan Naisen naamio – Personaan (1966), jossa henkilöhahmot liudentuvat toisiinsa. Art housen perinteestä nousee myös tapa sekoittaa fiktiota ja dokumenttia keskenään.

Eurooppalaisen taide-elokuvan kulta-aikaan kuuluvat perinteiset sukupuoliroolit, jotka voivat näyttäytyä tämän päivän katsojalle vanhahtavilta. Tykän ilmaisussa feminiinin ja maskuliinin välistä valtatasapainoa horjutetaan hienovaraisesti.

Europe – Europan lisäksi gallerian etuosassa nähdään kahden teoksen kokonaisuus, What is What (2020), joka koostuu elokuvakäsikirjoitusdiptyykistä sekä kaupunkikuvaa abstrahoivasta valokuvasta.