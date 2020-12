Lauantaiessee

Tieto on valtaa, mutta ihminen kaipaa myös aistien viisautta – Minna Salamin kirja nostaa esiin perustavanlaatuisia kysymyksiä siitä, mitä on olla ihminen

Maailmankuulu performanssitaiteilija Marina Abramović on tutkinut teoksissaan aistien viisautta, josta Minna Salami kirjoittaa juuri suomeksi ilmestyneessä kirjassaan.

Marina Abramović (vas.) istui vuonna 2010 kolmen kuukauden ajan kahdeksan tuntia päivässä New Yorkin modernin taiteen museossa MoMAssa ja kohtasi yhden ihmisen kerrallaan, ilman puhetta. Performanssin nimi oli The Artist is Present.­

Taiteilija Marina Abramović toteutti vuonna 1974 Napolissa Italiassa performanssin, jonka nimi oli Rhythm 0.

Hän asettui yleisön armoille kuuden tunnin ajaksi, objektiksi. Samaan tilaan hän oli valikoinut 72 esinettä, joita katsojat saisivat käyttää aivan kuten ha­luaisivat. Mukana oli mielihyvää tuottavia asioita, kuten ruusu, linnunsulka, hunajaa, parfyymia ja kakku, mutta myös veitsi, ruoska, ase ja luoti. Taiteilija itse pysyttelisi passiivisena.

Mitä tapahtui? Ensimmäisten tuntien aikana yleisö oli hienovaraista ja armollista, mutta kun katsojat huomasivat, että heillä oli aidosti valtaa, heistä tuli raakoja. Abramovićia riisuttiin, hänen ihoaan tahrittiin aggressiivisin viestein ja viilleltiin. Tilanne olisi voinut päättyä erittäin huonosti, koska tilassa oli aseita.

Nykytaiteen huippunimiin kuuluva Abramović on tehnyt liki 40 vuoden ajan performansseja, joiden ”materiaaliksi” hän on asettunut itse, kipua väistelemättä. Performanssit ovat olleet osa taiteilijan omaa terapeuttista prosessia, tutkielmia ihmisluonteesta – Rhythm 0 -teoksessa eritoten luottamuksesta – ja myös tutkimusmatka ihmismielen mahdollisuuksiin.

”Uskon rinnakkaisiin todellisuuksiin. Näkyvän maailmamme sisällä on tuhansia näkymättömiä maailmoja. Useimmat ihmiset tavoittavat niitä unissaan. Meidän taiteilijoiden taas tulisi pystyä astumaan näihin eri todellisuuksiin ja luomaan kokemuksistamme”, Abramović sanoo ruotsalaisen Nuda-julkaisun Beyond-teemanumerossa, joka ilmoittaa olevansa ”opas olemassaolon immateriaalisiin ulottuvuuksiin”.

Nuda on vuonna 2018 lanseerattu kahdesti vuodessa ilmestyvä englanninkielinen printtijulkaisu. Beyond-teemanumeroon on haastateltu muun muassa ruotsalainen astronautti Christer Fuglesang ja taiteilija Nahum, joka yhdistää teoksissaan esimerkiksi avaruusteknologioita ja hypnoosia.

Julkaisuun ovat kirjoittaneet muun muassa tutkija Michael Pollan ja suurta huomiota sekulaaria uskoa käsittelevällä This Life -kirjallaan (2019) Yhdysvalloissa saanut Yale-professori Martin Hägglund. Pollan taas on viimeksi kirjoittanut psykedeeleistä, muuntuneita tajunnantiloja aiheuttavista aineista.

Nudan teemanumeron alaotsikon ”olemassaolon immateriaalisten ulottuvuuksien” ja henkisyyden välille voinee laittaa yhtäläisyysmerkin. Ajatuksiin henkisyydestä ja uuden­laisesta spirituaalisuudesta törmää nykyään usein. Ilmastonmuutos ja koronapandemia pakottavat katsomaan materialismiin tarrautunutta länsimaista elämänmuotoa kriittisin silmin. Luonnonresurssien riistoon perustuva kulutusyhteiskunta ei ehkä sittenkään ole voittoisa konsepti.

Katseet kääntyvät kohti vanhoja viisauksia, ehkä hiukan samaan tyyliin kuin 1800–1900-lukujen taitteessa. Tuolloin länsimaiset ihmiset saivat kokea valtavan tieteellisten keksintöjen putken lyhyessä ajassa, teollistumisen vanavedessä. Evoluutioteoria oli haastanut kristinuskon, radioaallot ja lennätin pystyivät välittämään sanomia ennennäkemättömällä tavalla, röntgensäteily läpivalaisi ruumiin.

Totutut käsitykset saivat kyytiä ja inspiroivat mielikuvitusta myös yrittämään yhteyksiä tuonpuoleiseen: miksei sekin voisi olla mahdollista? Spiritualismi kukoisti, teo­sofia tarjosi jumalviisautta hyödyntäen itämaisia maailmanuskontoja, eritoten buddhalaisuutta ja hindulaisuutta. Keskeistä oli usko ihmisen henkiseen kehitykseen.

Internet ja digiteknologiat ovat mullistaneet meidän maailmamme. Henkisen kehityksen toive on suuri, hyvästä syystä.

Viime sunnuntaina HS:n kulttuurisivuilla julkaistiin nigerialais-suomalaisen kirjailijan, bloggaajan ja yhteiskuntakriitikon Minna Salamin haastattelu. Salamin englanniksi viime vuonna julkaistu Sensous Knowledge on ilmestynyt Sini Linterin kääntämänä suomeksi nimellä Aistien viisaus (S&S).

Salami hahmottelee kirjassaan uudenlaista maailmankatsomusta, jonka ytimessä on henkinen ja kehollinen tietous. Kirja on kiehtovaa luettavaa, yhdistelmä oppineisuutta ja yllättäviä näkökulmia.

Yksi keskeisistä luvuista on nimeltään Tiedosta. Muissa luvuissa käsitellään muun muassa vapautumista, identiteettiä, naiseutta, valtaa ja sisaruutta.

Suomalais-nigerialainen Minna Salami on saanut kansainvälistä huomiota MsAfropolitan-blogillaan ja kysyttynä luennoitsijana.­

Salami aloittaa länsi­afrikkalaisen joruba-kansan iki­aikaisesta myytistä. Alussa oli vain taivas, meri ja jumalat: Olokun meressä ja Olorun taivaalla sekä luomisen jumala Obatala. Erinäisten vaiheiden jälkeen maa oli asutettu ja ihmisille annettu onnistumisen avuksi ogbon eli käytännöllinen viisaus.

Jumalat kuitenkin tiesivät, että ogbonin piti vaikuttaa niin järkeen kuin sydämeen, joten he jakoivat sen kahteen osaan: ogbon-oriin, joka tarkoitti ”pään tietoa” ja ogbon-inuun, ”sydämen tietoon” eli käytännössä älyyn ja tunneälyyn. Jorubojen eeposten mukaan viisaus oli vajavaista, jos tunsi niistä vain toisen.

Salamin mukaan meille on käynyt juuri niin: palvomme järkeä. Modernista ajasta lähtien on uskottu, että kaikki todella arvokas tieto on nimenomaan rationaalista ja loogista, kirjoittaa Salami.

Tietoa ei pidetä jonakin, johon voi päästä käsiksi ja jota voi arvioida esimerkiksi taiteiden ja niihin liittyvien tunteiden, aistien ja kehollisen kokemuksen kautta. Taiteisiin yhdistetään lahjakkuus, mutta ei tietoa, väittää Salami.

”Ja kuitenkin taide soveltuu todellisuuden selittämiseen, koska se vangitsee todellisuuden sisältäpäin”, Salami kirjoittaa. ”Taide selittää ihmisyyttä, koska ihmisten olemassaolo on esteettistä. Ihmiset eivät ole vain järkeileviä ja ajattelevia olentoja vaan myös tuntevia ja fyysisiä. Taiteen avulla voi ymmärtää ja muuttaa todellisuutta aivan kuin kvantitatiivisen tiedonkin avulla.”

Salamin mukaan kulttuuri janoaa humanistista ajattelua kuin Sahara vettä.

Hän käyttää termiä europatriarkaalinen tieto kuvaamaan vallitsevaa kankeaa ja konemaista näkemystä tiedosta. Europatriarkaalinen tieto väheksyy eroottista, feminiinistä ja lyyristä, koska ne liittyvät alkuvoimaiseen luontoon, kuuluu Salamin teesi.

Viisaus löytyy kokonaisvaltaisemmasta ajattelusta, perinteisesti feminiinisiksi kutsuttujen arvojen tunnustamisesta ja afrikkalaisista elämänkatsomuksista, jotka Salami rinnastaa kreikkalaiseen mytologiaan. Ja alleviivattakoon, että Salami ilmoittaa vastustavansa kaikkea taikauskoista ajattelua tiedon tuottamisen yhteydessä.

Yhteys alkuvoimaiseen luontoon kiehtoo myös Abramovićia. Yhden tuoreimmista henkisistä tutkimusmatkoistaan hän teki Brasiliaan muutama vuosi sitten. Hän tapasi henkiparantajan ja osallistui ayahuasca-rituaaliin. Matkasta syntynyt, ristiriitaisia ajatuksia herättävä dokumentti Maria Abramovićin mystinen Brasilia (2017) on nähty Suomessakin.

Ayahuasca on turismin alalajiksi kasvanut ilmiö, ja aiheesta ilmestyi ensimmäinen suomenkielinen kirja kesällä.

Rituaalin kuvaukseen törmää vähän odottamatta myös hykerryttävässä ruotsalaisessa Rakkaus ja anarkia -sarjassa (Netflix). Siinä kunniallinen kirjankustantamo kamppailee digi­ajan muutospaineiden kanssa, ja seniorikustannustoimittaja Friedrich päätyy etsimään itseään retriittiin, puhdistavien yrttien äärelle. Näyttäisi siltä, että miespolo rimpuilee myös selvästi irti europatriarkaalisen tiedon painolastista, kiinnostavin seurauksin.

Kymmenen vuotta sitten Marina Abramović toteutti New Yorkissa ehkä tunnetuimman performanssinsa. Sen nimi oli The Artist is Present, taiteilija on läsnä.

Nyt yleisölle ei tarjottu mitään rekvisiittaa, vaan mahdollisuus istua tuolille ja kohdata taiteilija silmästä silmään, muutaman minuutin ajan.

”Mielellämme on uskomaton voima, mutta meillä länsimaisessa kulttuurissa on hyvin vähän tietoa asiasta”, Abramović sanoo Nuda-julkaisussa. ”Oman kokemukseni perusteella ajattelen, että meidän tulisi luottaa ruumiiseen mieltä enemmän. Mieli on manipulatiivinen ja se voi johdattaa meidät tekemään virheitä. Ruumiilla on oma salainen tietonsa ja se on aina oikeassa.”

Abramović istui MoMAn salissa pienen pöydän ääressä kahdeksan tuntia päivässä kolmen kuukauden ajan ja oli täydellisesti läsnä ihmiselle, joka asettui pöydän vastakkaiselle puolelle. Moni kohtaamisista päätyi liikuttumiseen ja itkuun, vaikka mitään ei sanottu.

Ruumis aistien viisauksineen sai mahdollisuuden.

Lähteenä mainittujen lisäksi: Jeanette Fischer: Psychoanalyst meets Marina Abramović. Scheidegger & Spiess, 2018.