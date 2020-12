Anni Sumarin suomennos ilmestyi sopivasti Nobel-viikolla.

Runot

Louise Glück: Uskollinen ja hyveellinen yö (Faithful and Virtuous Night). Suom. Anni Sumari. Enostone. 70 s.

Monta 1900-luvun amerikkalaisen runouden jättiläistä on suomennettu pahasti jälkijunassa. E. E. Cummingsilta, Anne Sextonilta ja Robert Lowellilta on saatu valitut runot suomeksi aivan viime vuosina.

Kyse on pienten kustantamojen ja innokkaiden suomentajien pioneerityöstä.

Onkin runouden ystävien kannalta suorastaan luksusta, että tämän vuoden nobelistin Louise Glückin uusin kokoelma ilmestyy suomeksi samalla viikolla kuin palkinto virallisesti myönnetään.

Julkisuutta kammoksuva Glück säästyi koronan vuoksi Tukholman-reissulta. Hänelle järjestettiin pieni­muotoinen tilaisuus kotinsa pihassa Cambridgessa, Massachusettsissa.

Viime huhtikuussa 77 vuotta täyttänyt Glück on 12 kokoelmaa julkaissut runoilija, esseisti, Yalen yliopiston professori ja luovan kirjoittamisen ohjaaja.

Hänen omat opintonsa jäivät aikanaan tauolle anoreksian ja elämän pelastavaksi voimaksi osoittautuneen psykoanalyysin vuoksi.

Glückin kohdalla on keskusteltu siitä, onko hän omaelämäkerrallinen tunnustusrunoilija vai ei.

Autofiktiosta ja ”kirjallisista selfieistä” ollaan kaukana. Ko­koelmissa The Triumph of Achilles (1985) ja Ararat (1990) Glück lähestyy elämänsä kipupisteitä antiikin ja Raamatun kautta.

Pulitzer-voittajassa The Wild Iris (1992) viritellään itsestään tietoisten kasvien kuoroa, jonkinlaista olemassaolon sinfo­niaa. Äänen saa myös itse Jumala. Kokoelma on Enostonen ohjelmistossa vuodelle 2022. Jo ensi vuonna on tulossa itämaisiin maisemiin sijoittuva Winter Recipes from the Collective.

Glück on amerikkalaisen lyriikan suomentajana kunnostautuneen Anni Sumarin, 55, löytöjä. Sumari käänsi tulevaa nobelistia jo valikoimaan Merenvaahdon palatsi (Aviador, 2019).

Anni Sumari on suomentanut Glückia aiemminkin .­

Nobelistin kokoelmat ovat oma­lakisia ja outoja kokonaisuuksia. Hänen suomentamisensa on aloitettu suoraan syvästä päästä: Uskollisen ja hyveellisen yön (2014) toinen jalka on Englannissa, keski­aikaisissa ritari­hyveissä ja kuningas Arthurin legendassa. Toinen taas nyky­arjen kafkamaisuudessa ja vanhenemiseen liittyvässä surutyössä.

Identiteettipeleihin mieltynyt Glück on rakentanut kokoelmaansa roolirunojen sarjan. Se kuvaa tätinsä kasvattamia englantilaisveljeksiä. Toinen heistä ryhtyy kuvataiteilijaksi. Hän hakeutuu Cornwalliin, karujen nummien, vuorten ja meren maisemiin tarkoituksenaan tavoittaa tyhjyyden olemus.

Taidemaalarin erakkous, askeettinen elämäntapa ja käsityöläismentaliteetti ovat epäilemättä lähellä Glückin omaakin runousoppia.

Entä onko Glückissa mystikon vikaa, vai tylyn antiromanttisen ja illuusiottoman kuvainraastajan? Vastaus on jälleen sekä että.

Runossa Jälkisanat tehdään railakkaasti pilaa niiden kaunosielujen kustannuksella, jotka käyttävät ”sallimuksen” ja ”kohtalon” kaltaisia koristeita ja kainalosauvoja. Ylevyyden lapsi­puoli on tyhjyys.

Olemassaolo näyttäytyy valtavana sekaannuksena. Henkilöhahmot tulevat ja menevät usvan peittämällä näyttämöllä.

Silti samasta usvasta kuoriutuu jotain taianomaista: yhteys lapsuuden spontaaniin olemiseen, uneen ja yöhön. Mukaan hiipivät niin William Shakespearen Kesäyön unelma kuin nimirunon isoveljen lukemat ritariromaanit.

Yhdeksänsivuinen nimiruno Uskollinen ja hyveellinen yö on Glückia intensiivisimmillään. Se kuvaa kuoleman kohtaamista lapsinäkökulmasta.

Huhtikuun päivää, jona veljekset jäävät täysorvoiksi, kelataan edestakaisin ja yhä syvemmälle pureutuen.

Louise Glück­

Alussa ovat kaikki kirkkaat aistimukset: verhojen lepatus, itikat yölampun valossa, koulu­puvut, raidalliset pyjamat, synttärien inkivääri­kakku ja tädin ompelu­koneen ääni. Ja lopussa turtumus ja hiljaisuus, kuvat, joita piirretään tummilla väri­kynillä.

Jälleen kyse lienee myös Glückin omien traumojen käsittelystä, mutta reippaasti etäännytettynä. Runoilijan isosisko kuoli ennen Glückin itsensä syntymää. Uskollinen ja hyveellinen yö syntyi 101-vuotiaana kuolleen äidin poismenon jälkeisessä tunnemyräkässä.

Ihan kuin ne rakkaat olisivat koskaan todella poissa, halusimme tai emme.

Kokoelman toisena näyttämönä on tarkemmin määrittelemätön nykyaika.

Runon Vierailijoita ulkomailta ’minä’ herää puhelimen sointiin. Ääni tulee sittenkin ovikellosta. Ulkona kylmässä seisoo vaativia vieraita: äiti, isä ja äidin syliin tiukasti kiedottu sisar.

He kertovat lukevansa minäkertojan kirjat sitä mukaa kuin ne saapuvat taivaaseen, ja olevansa tyytymättömiä mainintojen vähyyteen.

Vierailu jättää runojen ’minän’ sanattomaksi. Myöhemmin hän pohtii, että olisi yksinkertaisesti mahdotonta kirjoittaa riviäkään ilman edesmenneiden läsnäoloa.

Kokoelmaa työstäessään Glückilla oli matkaoppaana Franz Kafkan lyhytproosaa. Sen huomaa. Mukana on makaaberia komiikkaa ja tumman fantastisia keikahduksia.

Periskeptinen agnostikko Glück käyttää runojen ’minän’ parisuhdehistoriaa kuvatessaan viehättävän vanhahtavaa, uskonnollisesti latautunutta kieltä.

Kaikki me olemme pyhiin­vaeltajia ja katumuksentekijöitä täällä.

Pyhä Franciscus opettaa maallisista taakoista vapautumista heti ensi runossa.

Nykyajan vastine kuningas Arthurin uroteolle, miekan vetämiselle kivestä on seitsemän vuotta psykoanalyytikon sohvalla.

Kun hyväksyy elämän epä­ennustettavuuden, sattuman­varaisuuden ja kosmisen merkityksettömyyden, tarjolla on ihmeellisiä lohdun ja ymmärryksen hetkiä: kehämäisten puutarhapolkujen lumoa, puista kantautuvaa arvoituksellista musiikkia.

Tausta

Barack Obama palkitsi surun ja yksinäisyyden runoilijan

Perhetaustaltaan unkarin- ja venäjänjuutalainen Louise Glück kieltäytyy kaikista etuliitteistä. Hän ei halua olla amerikanjuutalais-, feministi- tai luontorunoilija. Pikemminkin Glück kartoittaa elämisen kipeän karvasta ja loputtoman ristiriitaista perustasoa.

Glückin Nobel tuntuu näinä kahtiajakautuneina aikoina kannanotolta kirjallisuuden perusarvojen puolesta. Hänen runoissaan intiimistä kasvaa universaalia. Kaihtimien raosta tulevat valojuovat johtavat eksistentialistisiin oivalluksiin.

Samaan aikaan perusarvot voivat olla uhattuina.

Barack Obama ojensi lokakuussa 2016 Glückille National Humanities -mitalin. Palkinnon taustalla on USA:n liittovaltion National Endowment for the Humanities -virasto. Se tukee humanististen alojen tutkimusta ja kulttuurilaitoksia.

Heti virkakautensa aluksi Donald Trump ilmoitti viraston asteittaisesta alasajosta. Joe Biden pyörtänee päätöksen.

Koronavuosi on johtanut Yhdysvalloissa yli 290000 kuolonuhriin. Edessä on pitkä tyytymättömyyden talvi. Louise Glück kuuluu amerikkalaisiin surun ja yksinäisyyden runoilijoihin, Emily Dickinsonin ja Sylvia Plathin tapaan.

Heille lienee juuri nyt tarvetta.

Jani Saxell