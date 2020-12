Lux Helsinki -tapahtuman tyyliin Tukholma on valaistu poikkeuksellisen komeasti. Nobel week lights -tapahtuman pontimena on päättyvä Nobel-viikko, joka koronapandemian takia on jouduttu järjestämään tavanomaisesta poiketen.

Kirjallisuuden tuore Nobel-palkittu Louise Glück vastaanotti palkintonsa kotonaan ja oli ruotsalaismedian arvelujen mukaan jopa helpottunut, ettei hänen tarvinnut matkustaa Ruotsiin.

Tukholman kaupungintalo juhlavalaistuksessa 5. joulukuuta 2020. Nobel-viikkoa juhlitaan poikkeusoloissa, eikä kaupungintalon perinteistä bankettia järjestetä. Sen sijaan eri puolille Tukholmaa on loihdittu valoteoksia juhlistamaan vuoden palkittuja. Inspiraatiota on haettu avaruudesta, fysiikan palkinnon kunniaksi. Se myönnettiin avaruuden mustien aukkojen tutkimuksista.­

Tukholman kaupungintalo oli yksi Nobel week lights -tapahtuman kohteista. Arkkitehti Ragnar Östbergin suunnittelema, vuonna 1923 vihitty rakennus on saanut julkisivuunsa Space-teoksen, jota on inspiroinut tämän vuoden fysiikan Nobel-palkinto. Se myönnettiin mustien aukkojen tutkijoille.

Valoteoksia on muuallakin Tukholmassa, esimerkiksi Sergelin torilla ja Kungsträdgårdenissa.

Kirjallisuuden vuoden 2020 Nobel-palkinto inspiroi Julia Weströmin ja Mohammad Ali Yaghoobin luomusta. He ovat Beckmanin muotikorkeakoulun opiskelijoita.­

Beckmans-muotikorkeakoulun opiskelijat loivat iltapukuja niin fysiikan kuin kirjallisuudenkin nobelistien töiden innostamina, kertoi Svt:n Kulturnyheter torstai-iltana.

Perinteinen Nobel-konsertti järjestettiin ilman yleisöä. Sen taltiointi löytyy Nobel-sivustolta.

Nobel-konsertti pidettiin tiistaina 8. joulukuuta Tukholman konserttitalossa. Venäläis-saksalainen pianisti Igor Levit esiintyi ranskalaisen Stephane Denevem johdolla soittaneen Ruotsin kuninkaallisen filharmonian solistina. Ohjelmassa oli Beethovenin viides.­

Ruotsin televisio Svt omisti torstai-illan normaaliin tapaan Nobel-palkinnoille, vaikka kaupungintalon bankettia ei järjestettykään. Toimittajat olivat paikalla parhaimmissaan, ruokia maisteltiin, kukka-asetelmia tutkittiin ja ennen kaikkea käsiteltiin palkittuja.

Louise Glückista keskusteltiin Babel-kirjallisuusohjelman vetäjän Jessika Gedinin johdatuksella.

Lähetys on jälkikäteen katsottavissa Suomessakin.

Kungsträdgårdenissa keinuvat läpikuultavat, valoa hehkuvat akryylikeinut. Teoksen nimi on The Sense Light Swing.­

Kuninkaallinen oopperatalo kuvattuna Nobel-valaistuksessa 5. joulukuuta 2020.­