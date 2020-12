Taylor Swift teki poikkeus­vuoden toisen yllätyslevynsä: Nyt mukana on tähtikaarti The Nationalista Haimiin

Evermore soi laadukkaasti, mutta parhaiden sävellysten puutteessa myös turhan vetämättömästi, kirjoittaa kriitikko Aleksi Kinnunen.

Pop

Taylor Swift: Evermore. Republic. ★★★

Kun mediat ympäri maailman julkaisevat näinä päivinä listauksia vuoden parhaista musiikki­albumeista, ainakin kaksi huomiota on noussut pintaan.

Fiona Applen ylivoimaa ei näytä uhkaavan odotetusti kukaan.

Toinen, vaikeampi pala etenkin rockjäärille, taitaa olla se, miten päättyvänä vuonna maailman suosituimmat valtavirtapoptähdet ovat osuneet taiteelliseen kultasuoneen: Taylor Swift, Dua Lipa, Lady Gaga ja The Weeknd ovat ansainneet komeilla albumeillaan paikkansa kriitikkolistoilla.

2010-luvun yhdysvaltalainen popkuninkaallinen Taylor Swift yllätti heinäkuun lopulla The Nationalin Aaron Dessnerin kanssa levytetyllä Folklore-albumilla, joka julkaistiin muutaman tunnin varoituksella.

Swiftin poikkeuksellisin, kypsin ja paras albumikokonaisuus vastasi kutakuinkin sitä paukkua, jota moni odotti lokakuun levyllään alisuoriutuneelta Sufjan Stevensiltä: Folkloresta paljastui häkellyttävän vetoava ja kaihomielinen amerikkalainen folkpop-eepos, jonka kuuntelun lopettaminen on sittemmin osoittautunut mahdottomaksi.

Torstaina julkistettu ja perjantaiaamuna seitsemältä Suomen-aikaa julkaistu Evermore-albumi on Swiftin mukaan Folkloren sisar­levy.

Molempia lävistää eeppinen mitta ja americana-höttöinen tyyli, mutta myös tuttu tekijätiimi ja ripeä julkaisutapa.

Folkloren indiesävyisen americana-popin unelmatiimi on laajentunut Evermorella entisestään. Dessnerin ja tuottaja-biisinkirjoitaja Jack Antonoffin jatkoksi indien suurnimen Bon Iverin Justin Vernon esiintyy viidellä kappaleella. Mukana on myös nostalgiarockin sisarustrio Haim, The National -yhtye sekä Marcus Mumford.

Evermore soi pinnalta yhtä varmaotteisen laadukkaasti kuin edeltäjänsä, eikä levy vaikuta ylijäämäraitojen tyhjentämiseltä joulumarkkinoille kuten skeptikko voisi epäillä.

Erinomaisia arvioita kerännyttä albumia kuunnellessa herää kuitenkin kysymys, tarvitsenko todella toista lukua samaa kaunoturvallisuutta. Etenkin kun kappaleet eivät parin kuuntelun perusteella hohkaa Folkloren huippuhetkien erityisyyttä. Käsillä on tavanomaisempi nainen ja kitara -levy.

Kitaranäppäilyhenkinen avausraita, video- ja huomiokappale Willow häviää jo kättelyssä edellislevyn nostokappale Cardiganille, mikä langettaa ehkä väistämättömän varjon albumin alkupään ylle.

”Life was a willow, and it bent right to your wind / But I come back stronger than a 90’s trend”, Swift johdattelee vuolaan kerronnallisiin ja romanttisiin maailmoihin.

Taylor Swift esiintyi Madison Square Gardenissa joulukuussa 2019.­

Soinnillisesti kiinnostavat ideat ovat harvassa. Turhan vetämättömän alun jälkeen tummasävyinen pianoluenta Tolerate It hyödyntää viime vuosien The National -palettia kevyesti elektronisen taustan myötä.

Oikeastaan vasta Vernonin kanssa esitetty nimi- ja päätöskappale kasvaa kuohkeaan säkenöintiin, jollaista olisi kaivannut levylle enemmän.

Haimin kanssa esitetty No Body, No Crime kuulostaa jopa tarpeettomalta letkeilyltä. Coney Island -kappaleessa The Nationalin Matt Berningerin mörinä ei voisi istua luontevammin valmiiksi pintaan nostettuihin National-sävyihin ja Brooklyn-teemaan.

Swiftin oli määrä suunnata viime kesänä kiertueelle ja esiintyä muun muassa Roskilden ja Glastonburyn päätähtenä. Kiertueen tilalle saatiin kaksi nopeassa tahdissa julkaistua albumia, jotka ovat vieneet Swiftiä odottamattomille metsäpoluille.

Juuri nyt vaikuttaisi siltä, ettei Swiftin kiertue taida toteutua ensi kesänäkään, joten julkaisuputki saattaa hyvinkin jatkua myös tulevana vuonna.