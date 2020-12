Kirjailija Walter Tevis kirjoitti ulkopuolisista erityisyksilöistä, jotka tuntevat syvää yksinäisyyttä.

Yläasteikäisenä 1980-luvulla luin kirjailija Walter Tevisin teoksen Yhdeksäs aste, josta muistan olleeni vaikuttunut. Seuraavan kerran törmäsin Tevisin nimeen The Man Who Fell to Earth -kirjassa ja sen pohjalta tehdyssä Mies toisesta maailmasta -elokuvassa. Siinä David Bowie tekee unohtumattoman roolisuorituksen näytellessään nerokasta mutta ulkopuolisuudesta kärsivää avaruusolentoa. Samankaltaista syvää yksinäisyyttä ilmentää myös loistava Anya Taylor-Joy pääroolissaan Netflixin Musta kuningatar -minisarjassa.

Tämäkin sarja pohjautuu Walter Tevisin kirjaan, jossa orpotyttö huomaa olevansa shakkinero. Ylivertaisella suorituskyvyllä on Tevisin kertomuksissa kuitenkin myös synkemmät, alkoholi- tai lääkehuuruiset kääntöpuolensa, mikä näyttäisi juontuvan kirjailijan omista kokemuksista: hänet suljettiin lapsena reumakuumeen takia vuodeksi parantolaan, jossa hänelle syötettiin reilut määrät fenobarbitaalia.

Kolmen keisarin perintö

Saksan keisari Vilhelm II vuonna 1902.­

Netflixin The Crown -sarja osoittaa pettämättömällä tavalla monarkian perimmäisen vanhanaikaisuuden hallintojärjestelmänä. Onneksi sentään nykyaikaisissa monarkioissa kuninkaallisten asema on lähinnä seremoniallinen, sillä muuten jälki voisi olla vaarallista. Katsotaan esimerkiksi kolmen 1900-luvun vaihteen serkuksen tarinaa, josta kirjailija Miranda Carter kertoo The Three Emperors -kirjassaan (2009).

Venäjän Nikolai II, Saksan Vilhelm II ja Britannian Yrjö V eivät oikein pärjänneet perintöammateissaan keisareina, vaikka ainakin Vilhelmillä oli melkoisen korostunut pätemisen halu. Hän oli kova valehtelemaan, tykkäsi solvata keskustelukumppaneitaan ja uskoi olevansa loistava diplomaatti. Kruunupäiden diplomatia johtikin lopulta ensimmäiseen maailmansotaan, jonka jälkeen vain yksi kuningashuoneista onnistui pysymään vallansyrjässä kiinni.

Rockbändin kotivideot

Stewart Copeland kuvattuna vuonna 1993.­

The Police -yhtyeen rumpali Stewart Copeland osti yhtyeen alkuaikoina vuonna 1978 itselleen kaitafilmikameran, jolla alkoi sitten kuvata kaikkea sitä, mitä bändissä soittamiseen liittyi. Ja siihenhän liittyi paljon odottamista ja matkustamista, kun kiertueella tyypillisesti kuluu vuorokaudesta kaksi tuntia soittamiseen ja loput 22 tuntia seuraavalle keikalle siirtymiseen.

Copeland jatkoi kuvaamista yhtyeen koko uran ajan – joskin se ura oli jo muutamassa vuodessa ohi, kun Sting siirtyi 1980-luvulla omalle menestyksekkäälle soolouralleen.

Vuonna 2006 Copeland koosti videoistaan dokumenttielokuvan Everyone Stares: The Police Inside Out, jonka kautta päästään kurkistamaan rockbändin arkipuuhiin sen kasvaessa pienestä tulokkaasta hetken ajaksi maailman suurimmaksi yhtyeeksi.

Ei tämä ole mikään suuren mittakaavan dokumenttielokuvaklassikko, vaan pikemminkin kurkistus backstagelle, jossa nuoret miehet ilveilevät kameralle pahinta pitkästymistään purkaakseen. Konserttien aikaan, soittaessaan itse lavalla, Copeland luovutti kameransa muille, ja niin elokuvaan saatiin näytteitä The Policen keikkakunnosta, jossa kappaleet soivat usein energisiä levyversioitakin nopeampina. Elokuvamusiikiksi on myös uudelleenmiksattu hauskoja kollaaseja Policen klassikkokappaleista.

