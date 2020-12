Uusia Star Wars- ja Marvel sarjoja tulossa kumpiakin kymmenen.

Disney+ aikoo julkaista tulevina vuosina runsaasti uutta sisältöä.

The Walt Disney Company lanseeraa uuden sisältöbrändin, Starin. Star tulee Euroopassa osaksi Disney+-palvelua helmikuun lopussa. Star julkaistaan tuolloin myös Suomessa, vahvistaa Disneyn Suomen-edustaja HS:lle.

Star ei ole erillinen palvelu, joka vaatisi erillistä tilausta, vaan brändin alaisia sarjoja pystyy katsomaan Disney+-tilauksella.

Starin myötä suoratoistopalvelun katselusisältö tuplaantuu. Starin alla julkaistaan muiden kuin Disneyn ydinbrändien sisältöä, esimerkiksi ABC:n, FX:n, Searchlightin ja 20th Century Studiosin sarjoja ja elokuvia.

Lähivuosina Disney+-palveluun on tulossa lukuisia uusia sarjoja. Erityisesti katsottavaa on luvassa Marvel- ja Star Wars -faneille.

The Mandalorian -sarjassa palkkionmetsästäjä ei riisu koskaan kypäräänsä.­

Yhtiön mukaan Disney+-palveluun on tulossa noin kymmenen uutta Star Wars -sarjaa. Esimerkiksi hittisarja The Mandalorian saa kaksi spin off -sarjaa eli sarjaa, joissa toisessa ohjelmassa seikkaileva sivuhahmo nostetaan uuden sarjan päähenkilöksi. Star Wars: Ranger of the New Republic ja Star Wars: Ahsoka linkittyvät The Mandalorianin tulevien kausien kanssa.

Dave Filoni sekä Jon Favreau tuottavat molemmat spin off -sarjat. Sarjojen tarkka julkistuspäivä ei ole tiedossa, mutta Disney on luvannut, että The Mandalorianin tarina saa jatkoa vuoden päästä.

The Mandalorian on ensimmäinen näytelty Star Wars -televisiosarja. Hittisarja on maksanut 15 miljoonaa dollaria eli 12 miljoonaa euroa jaksoa kohden.

Lisäksi luvassa on uusi Star Wars -elokuva, joka julkaistaan näillä näkymin jouluna vuonna 2023. Star Wars -elokuvat saavat myös ensimmäisen naisohjaajansa Patty Jenkinsistä. Yhtiö on myös vahvistanut, että Taika Waititi on kehittelemässä toista uutta Star Wars -elokuvaa.

Kuva Star Wars -elokuvasta Episodi III Sithin kosto.­

Myös Marvel Studiosilta on tulossa uusia sarjoja. Tavoitteena on lähitulevaisuudessa kymmenen uutta sarjaa.

Näiden joukossa ovat muun muassa jo aiemmin julkistetut Matt Fractionin Hawkeye-sarjakuviin perustuva sarja sekä Tom Hiddlestonin tähdittämä Loki-rikostrilleri. Marvelilta tulee myös WandaVision, jossa sarjakuvaseikkailu Avengers: Age of Ultronista tuttu hahmo, Wanda Maximoff, palaa ruutuun.

Uusimman Indiana Jones -elokuvan on tarkoitus tulla ulos kesällä 2022. 78-vuotias Harrison Ford näyttelee tuttuun tapaan nimikkoroolia viidennessä ja viimeisessä Indiana Jones -elokuvassa.

Harrison Ford näyttelee Indiana Jonesia elokuvassa Kadonneen aarteen metsästäjät.­

Disney+ lanseerattiin marraskuussa 2019. Ensimmäisen vuotensa aikana se on saavuttanut 86,8 miljoonaa tilaajaa. Disneyn omistamilla Disney+:lla, Hululla ja urheilusisältöisellä ESPN:llä on yhteensä noin 137 miljoonaa tilaajaa.

Disney tavoitteena on noin 300–350 miljoonaa tilaajaa suoratoistopalveluilleen vuoden 2024 loppuun mennessä, yhtiö kertoo tiedotteessaan.

Ohjelmasisällön runsas kasvu nostaa myös palveluiden hintoja ensi keväänä.

Lukuisten ohjelmasisältöön perustuvien julkistusten lisäksi yhtiö kertoi, että sen uusimmat elokuvat julkaistaan suoraan Disney+:ssa ilman, että ne nähtäisiin ensin elokuvateattereissa. Käytäntö koskee Pinocchio- ja Peter Pan & Wendy -elokuvia.

Disneyn ratkaisu ei ole yllättävä, sillä viime viikolla Warner Bros -tuotantoyhtiö ilmoitti, että se aikoo julkaista kaikki ensi vuoden elokuvansa samaan aikaan suoratoistopalvelu HBO Maxissa ja elokuvateattereissa. Syynä on koronaviruksen aiheuttama romahdus elokuvateattereiden kävijämääriin. Warner Brosin muutos ei tosin koske Suomea.

Disneyn uudistuksista ovat uutisoineet muun muassa BBC, The Guardian, Variety ja The Verge.