Kirjallisuus

Syksyn kuvataidekirjat vievät niin Egyptiin kuin Vaasankadulle ja lääketieteellisestä taiteesta harmauden ytimeen.

1. Muhkea kirja Magnus Enckellistä ei jää näyttelylle kakkoseksi

Magnus Enckell: Kuoleva Adonis (1915).­

Hanne Selkokari ja Lene Wahlsten (toim.): Magnus Enckell. Helsinki: Ateneum, 2020.

Taidemaalari Magnus Enckellin (1870–1925) syntymästä tuli viime kuussa kuluneeksi 150 vuotta. Ateneumin taidemuseo juhlii suomalaisen modernismin uranuurtajan syntymäpäivää historiallisen laajalla retrospektiivillä, joka valitettavasti on parhaillaan suljettujen ovien takana.

Onneksi näyttelyn yhteydessä julkaistiin muhkea kirja, joka melkein jättää laajuudessa itse näyttelyn varjoonsa. Hanne Selkokarin ja Lene Wahlstenin toimittama teos luotaa tarkkaan Enckellin tuotannon kahdentoista artikkelin ja runsaan kuvituksen voimin.

Enckellin ura sijoittuu tärkeään murroskauteen 1800- ja 1900-lukujen taitteessa, jolloin uudet taidesuuntaukset ravistelivat perinteisiä käsityksiä taiteen luonteesta. Kansainvälisesti suuntautunut Enckell oli hyvin perillä Euroopan uusimmista tyylisuunnista, ja hän oli ensimmäisten joukossa tuomassa Suomeen niin salaperäistä symbolismia kuin sateenkaaren väreissä hehkuvaa jälki-impressionismia.

Enckellin uralle mahtui monta mutkaa, ja päällisin puolin hänen tuotantonsa saattaa vaikuttaa sekavalta. Asettamalla Enckellin taidehistorialliseen kontekstiinsa kirja löytää kaaoksen keskeltä järjestystä: läpi uransa hän yritti sovittaa taiteen uusimpiin trendeihin klassiset ideaalit, rakkautensa antiikin mytologioihin ja salatun homo­seksuaalisuutensa.

Heti kirjan alussa Anna-Maria von Bonsdorff selvittää tarkasti, miten Enckell löysi vaikutteet varhaiselle symbolismilleen opiskellessaan Ranskassa. Kiitosta ansaitsee myös Marja Lahelman artikkeli 1900-luvun alun vitalistisesta liikkeestä, jonka merkitystä Suomen taiteelle on tähän mennessä tarkasteltu hyvin vähän.

Omana aikanaan Enckell oli suoranainen avantgardisti, jonka teokset poikkesivat vahvasti ajan kansallismielisestä eetoksesta. Harri Kalhan mehevä artikkeli käy läpi, miten Enckellin taiteen uudenlainen värikylläisyys ja alastomien mieskehojen aistillisuus sai aikalaiskriitikot kiemurtelemaan.

Ateneumin julkaisu ei ole mikä tahansa näyttelykatalogi vaan itsenäinen teos, joka tarjoaa erinomaisen läpileikkauksen Enckellin taiteesta ja sen taustoista.

Enckell-fanien ohella se on suositeltavaa luettavaa kaikille suomalaisen varhaismodernismin vaiheista kiinnostuneille.

Harri Mäcklin

2. Seitsemän vuotta Vaasankadulla

Sorbuksen tapahtumat usein levisivät myös ulos Vaasankadulle.­

Sorbus – Sad, sexy, and artist-run. Khaos publishing, 2020. 192 s.

Nykytaiteen kenttä olisi pitkästyttävä ja tunkkainen ilman pieniä, taiteilijavetoisia taidetiloja, joissa näyttelyitä ja tapahtumia eivät määrittele lipputulot tai myyntiodotukset. Ne ovat tekijöiltään usein intohimoprojekteja, joita tehdään työtunteja laskematta ja usein myös omasta pussista. Siksi ne usein myös jäävät lyhytikäisiksi.

Vaasankadun Sorbus jaksoi seitsemän vuotta katutason liiketilassa. Se järjesti 80 näyttelyä ja yli 100 tapahtumaa.

Usein Sorbuksen yhteydessä muistetaan mainita – ja syystä – ettei se veloittanut taiteilijoilta näyttelyvuokraa, kuten oikein on (ja mikä Helsingissä on yhä valitettavan harvinaista). Sen mahdollistivat salaperäinen, lempeä vuokranantaja sekä viime vuosina Koneen säätiö.

Sorbus voisi unohtua kuten moni muukin ovensa jo sulkenut taideluola, mutta onneksi sen olemassaolo on taltioitu kirjaksi.

Englanninkielisen Wasted Years -kirjan sinipunainen kansi muistuttaa Sorbuksen näyttelyistä. Usein nekin olivat aikaansa seuraavia samanlaisella aavistuksen silmiä särkevällä tavalla, jonka äärellä kolmekymppinenkin tunsi itsensä ikälopuksi. Se ei ole huono asia. Ei uuden taiteen tarvitsekaan näyttää tutulta ja mukavalta. Näyttelylistasta käy myös selväksi, mistä Kiasman kaltaiset museot ovat löytäneet uudet tulokkaansa.

”Kulttuuriteko” on pahin mahdollinen klišee, mutta Wasted Years on sellainen. Kirja tallentaa arvokkaan siivun ajankuvaa suomalaisen nykytaiteen tekemisestä ja esittämisestä.

Aino Frilander

3. Valkotakit kehyksissä

Akseli Gallen-Kallela: Matti Äyräpää (1911). Äyräpää oli suomalaisen hammaslääketieteen isä ja mm. KOP:n, Pohjolan, Mehiläisen ja Instrumentariumin perustajia.­

Markku Valkonen ja Seppo Seitsalo: Seinälle nostetut. Lääkärimuotokuvia Hippokrateesta HUSin kokoelmiin. Parvs. 320 s.

Saako lääkäri tupakoida? Ei nykyisin, mutta sata vuotta sitten sauhuttelua ei katsottu pahalla. Sikarit ja savukkeet valkotakkisten lääkärien muotokuvissa viestivät ammatillisesta menestyksestä ja vauraasta elämästä. Maalauksissa toistuvat pääkallot eivät nekään viittaa kuolemaan vaan tieteeseen. Lääkärin työhön kuuluvat myös tutkimus ja opetus.

Taidehistorioitsija Markku Valkosen ja ortopedi Seppo Seitsalon kirja Seinille nostetut esittelee runsaan kokoelman Helsingin yliopistollisissa sairaaloissa ja klinikoilla työskennelleiden lääkäreiden muotokuvia. Se on kuitenkin enemmän kuin vain taidehistoriallinen kuriositeetti.

Se on myös kiehtova katsaus lääketiedettä käsittelevään taiteeseen muinaisesta Egyptistä viime vuosisadoille. Kirja erittelee tarkasti eri aikakausien teoksiin sisältyviä lääketieteellisiä viittauksia antiikin käärmeistä lääkeyrtteihin, koeputkiin ja stetoskooppeihin.

Suurin osa sivuista on kuitenkin omistettu suomalaisten lääkäreiden muotokuville. Vanhin on ruotsalaissyntyisen Carl Peter Mazérin maalaus Sten Edvard Sjömanista (1837). Uudempaa ilmaisua edustaa Pauno Pohjolaisen puusta veistämä kollaasi, jonka mallina on ollut neurokirurgi Juhana Hernesniemi (2015).

Lääkäreillä näyttää olevan hyvä maku taiteen suhteen. Mainittujen teosten väliin mahtuu kymmeniä hienoja maalauksia, tekijöinä johtavia maalareita Albert Edelfeltistä Marjatta Tapiolaan ja Tapani Raittilasta Kuutti Lavoseen. Valkosen esittelyt valottavat hienosti teosten taustoja.

Yksi suosikeistani on Akseli Gallén-Kallelan välitön ja värillisesti rikas muotokuva pääkalloa sormeilevasta suomalaisen hammaslääketieteen isästä Matti Äyräpäästä (1911).

Erinomainen tietoteos ei rajaudu vain kuvataiteen historiaan. Seitsalon laatimat lääkäreiden elämäkerrat kertovat, että muotokuviin valikoituneet henkilöt ovat olleet paitsi huomattavia tieteen tekijöitä myös vaikuttajia, jotka ovat monin tavoin osallistuneet suomalaisen yhteiskunnan rakentamiseen.

Timo Valjakka

4. Vastauksia Egyptin arvoituksiin

Mia Meri: Egypti. Kala sarkofagissa & muita mysteereitä. SKS. 208 s.

Egyptologi Mia Meren kirja liittyy Amos Rexissä parhaillaan esillä olevan näyttelyyn. Se ei kuitenkaan ole näyttely­luettelo, vaan näyttelyn esineillä kuvitettu opas muinaisen Egyptin monituhatvuotiseen historiaan ja kulttuuriin.

Kirjan lähtökohtana ovat olleet Merelle esitetyt muinaista Egyptiä koskevat kysymykset. Selkeästi kirjoitetuissa ja runsaasti tietoa sisältävissä vastauksissa dynastiat asettuvat paikoilleen ja jumalten monet ja osin myös huvittavat roolit tarkentuvat. Hathor esimerkiksi oli muiden kiireidensä ohella myös ulkomaisten luksustuotteiden jumalatar.

Kaikki tuntevat pyramidit, mutta millaista oli egyptiläinen kaunokirjallisuus? Entä naisten asema tai tavallisen kansan arki Niilin rannalla? Miten muu­miointi käytännössä tapahtui?

Samalla kun kirjan avulla voi päivittää Egypti-tuntemuksensa, se tarjoaa kiinnostavia yksityiskohtia, jonka ansiosta muinaiset kuningaskunnat ja niiden asukkaat tulevat lähelle.

Timo Valjakka

5. Harmauden ytimessä

Aura Saarikoski, Harmaita päiviä. Parvs, 2020. 124 s.

Aura Saarikosken (s. 1987) esseistinen valokuvakirja Harmaita päiviä on pehmeä tutkimusmatka kolkkoon.

Saarikoski lähestyy aihetta valokuvien ja tekstin avulla, jotka rytmittyvät kirjassa rauhallisesti temaattiseksi kokonaisuudeksi.

Harmaa ja harmaan olemus levittäytyy Harmaissa päivissä maisemalliseksi näkymäksi. Saarikoski antaa ajatuksen vael­taa vapaasti aiheen ympärillä.

Tekstissä etsitään sumun ja harmaan keskipistettä, tavoitellaan vanhenevaa ja muistinsa menettävää isoäitiä, luetaan Karl Ove Knausgårdin Taisteluni-sarjaa ja pohditaan muotokuvan olemusta. Esseen olemus eksymisen ja vaeltamisen lajina on läsnä sekä valokuvissa että Saarikosken kirjoitustavassa.

Omaelämänkerrallisuus piirtyy hiljalleen esiin. Valokuvissa Saarikoski kuvaa itsensä kulkemassa edestakaisin harmaassa maisemassa. Hän on etsinyt täydellistä sisäänsä sulkevaa sumua usvaisilta kallioilta, maantiesillalta, parkkipaikalta, utuiselta mereltä ja peltoaukealta.

Usva tunkeutuu teoksessa kaikkialle: se on symboli taiteilijan tavoittelemalle aiheelle, joka pakenee alati muotoaan muuttavan sumuvaipan tavoin kuvaajaansa.

Kirjoittaessaan Saarikoski luo vaikutelman kertojaäänestä, joka puhuu osittain sokeasta positiosta, sumun sisästä. Jos sana voi olla vain summittainen, myöskään kameraan ei voi täysin luottaa.

Yrittäessään ikuistaa aiheensa valokuvaaja joutuu huomaamaan, että jotain jää aina usvan katveeseen.

Sini Mononen

6. Kirja pesänrakennuksesta

Sonja Donner, A Lamp Lit A Room On A Night Of A Kind / A Tree Has Fallen, Now There Is A Hut. Rooftop Press, 2020. 157 s.

Elina Suoyrjö luonnehtii Sonja Donnerin (s. 1994) valokuvakirjaan kirjoittamassaan esseessä lintujen pesiä: mitä pienempi lintu, sitä etevämpi pesä.

Donnerin runolla nimetty A Lamp Lit A Room On A Night Of A Kind / A Tree Has Fallen, Now There Is A Hut on tasku­ko­koinen kirja pesänrakennuk­sesta. Siinä pääosan saavat Donnerin valokuvat. Ne ovat viehättäviä tuokiokuvia arjen kaaoksesta: vaatepinoista, likaisista astioista, tiskipöydälle unohtuneista perunankuorista, myttyisistä petivaatteista ja roskapusseista.

Digikameralla tallennettujen arkisten otosten joukkoon mahtuu aukeaman kuva kanista pesä­kolollaan sekä ystävän hahmosta keittiössä.

Pikkuruisen kirjan pienet kuvat on kehystetty kahdella englanninkielisellä esseellä, Donnerin poeettisella tulkinnalla kodista ja suojasta sekä kirjan päättävällä Suoyrjön lintujen arkkitehtuuria käsittelevällä tekstillä.

Donnerin kirja on ilmestynyt Rooftop Pressin julkaisemana. Neljä vuotta sitten perustettu kustantamo on erikoistunut taidekirjoihin, joita se julkaisee tyypillisesti englannin kielellä.

Useat kustantamon kirjat kiinnittyvät kekseliäällä tavalla taiteilijoiden muuhunkin tuotantoon. Esimerkiksi Dylan Ray Arnoldin ja Océane Bruelin kirjan Paste of Time paperi oli taiteilijoiden HAM-galleriassa nähdyssä yhteisnäyttelyssä yhden veistoksen valmistusmateriaalia.

Sini Mononen

