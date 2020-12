Kari Sohlberg kuvasi yli 60 pitkää näytelmäelokuvaa 50 vuodessa.

Kari Sohlbergin ura elokuvaajana alkoi räjähtävästi. Hänen ensimmäiseksi työkseen on merkitty Ydinräjähteet ja omakohtainen suojautuminen niiden vaikutuksilta (1962). Puolustusvoimien opetuselokuva alkaa atomipommin jysäyksellä ja opastaa sotilaita selviämään siitä.

”Siinä putsataan ydinlaskeuma vaatteista ja varusteista havuilla”, Sohlberg muistelee.

Nuori Sohlberg työskenteli pääesikunnassa kolmannen luokan ylimääräisenä piirtäjänä ja aikoi hakea Ateneumiin graafiselle linjalle. Mutta sitten armeija haki elokuvaajaa. Valokuvausta harrastava filmihullu haki paikkaa.

”Minulle annettiin 16-millinen kamera ja kolme minuuttia filmiä ja käskettiin mennä kuvaamaan jotain. Kävin Korkeasaaressa tein pätkän, jossa ihmiset olivat kaltereiden takana eläinten katseltavina. Olennaista oli, että kuvat sopivat yhteen leikkauksessa.”

Sohlberg sai paikan ja sanoo, että tärkein oppi myös myöhemmin oli muistaa, että kuvien pitää sopia leikattaviksi yhteen. Hän on tehnyt kuvakäsikirjoituksen melkein kaikista kuvaamistaan elokuvista.

Kun Sohlberg kyllästyi armeijan hommiin, uusi paikka löytyi Kasarmitorin toiselta puolelta mainostoimistosta, johon hänet palkkasi Pekka ja Pätkä -elokuvista tunnettu Armand Lohikoski. Sohlberg pääsi kuvaamaan myös uutiskatsauksia ja lyhytelokuvia.

Spede-komedia Millipilleri (1966) oli Sohlbergin ensimmäinen pitkä elokuva. Sen jälkeen hän kuvasi monet Spede Pasasen varhaiset elokuvat ja sittemmin Turhapuroja. Sohlberg sanoo oppineensa kaikilta yhteistyökumppaneilta uutta, alku­aikoina kantapään kautta.

”Olin niin noviisi, että kuvasin Millipillerin väärällä formaatilla, joten ihmisten päitä rajautui pois. Spede piti minut kuitenkin kuukausipalkalla vuosia – ja pelasti minut elokuva-alan kriisissä. Jos ei ollut muuta hommaa, ripustin verhoja ja juoksin asioilla. Spede oli toisinaan reilu.”

Elokuva-alaa varjosti muun muassa katsojamäärien ja perinteisten studioiden romahdus. Vuosikymmenen lopulla tuntui, ettei muuta tehtykään kuin Spede-viihdettä.

”Speden jengissä oli hauskaa. Hän, Ere Kokkonen ja Jukka Virtanen olivat humoristeja, mutta kunnianhimon sai osittain haudata.”

Toisaalta Suomessakin syntyi 1960-luvulla uusi aalto ja tuli uusia tekijöitä. Sohlberg kuvasi Timo Bergholmin Punahilkan (1968) ja Jörn Donnerin Sixtynine 69:n (1969).

Vuonna 1970 Sohlberg sai Jussi-palkinnon kolmen elokuvan kuvauksesta: Leikkikalugangsteri, Sixtynine 69 ja Pohjan tähteet. Spede rakastui patsaaseen niin kovasti, että Sohlberg jätti sen hänen hyllyynsä. Sillä tiellä se on vieläkin. Muut kuusi Jussia ja Betoni-jussi ovat hänellä tallessa.

Miltä 1960–70-lukujen kuvauksissa näytti nykyisen #metoo-ajan näkökulmasta? Speden porukassa varmaan sattui ja tapahtui? Ja Donnerhan muistetaan naistenmiehenä. Hänestä varmaan löytyy mehukkaita juttuja?

”Kuvauksissa Donner oli aina herrasmies, vaikka muuten ristiriitainen persoonallisuus. Speden leffoissa naiset olivat riistaa ja kuvauksissakin kauniit kuvaussihteerit suosittuja. Ei siinäkään mitään pahaa ollut, vaikka meno ei ehkä menisi läpi nyt metoon valossa.”

Sohlberg kuvasi elokuvia naisohjaajille, kuten Eija-Elina Bergholmin Marja Pienen (1972), monia Pirjo Honkasalon ja Pekka Lehdon elokuvia ja Marja Pensalan feministisen lyhärin Elsa (1981). Hän ei huomannut naisilla mitään vaikeuksia ohjaajan asemassa.

”Elokuva on aina ryhmätyötä. Minulla on ollut onnea, kun yhteispeli on sujunut. Kuvaajan työ on sikälikin vastuullista, että se sisältää monien muidenkin työn. Kuvaaja on näyttelijän palveluksessa yhtä paljon kuin ohjaajan. Ainakin olen oppinut, että kaikkien kanssa pitää tulla toimeen.”

Muutaman ohjaajan kanssa Sohlbergillä on ollut erityisen läheinen suhde. Hän on kuvannut melkein kaikki Markku Pölösen elokuvat, neljä Matti Ijäksen pitkää elokuvaa ja kolme Raimo O. Niemen.

”He ovat hienoja herroja, joista tuli hyviä ystäviäni. Luulen, että he pelasivat kulissien takana minulle Pro Finlandia -mitalin. Tarja Halosen esikunta olisi tuskin itse keksinyt palkita kuvaajaa. He myös houkuttelivat minut Jussi-gaalaan, jossa sain yllättäen Betoni-Jussin.”

Sohlbergin poika Konsta on jatkanut isänsä työtä elokuvaajana ja kuvannut muun muassa Pölösen Oman maan (2018).

”Tein kaikkeni, ettei Konsta lähtisi alalle. Aikoinaan niin moni kollega kamppaili joka päiväisestä leivästään. Mutta Konstasta tuli sitten parempi kuin minä.”